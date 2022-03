แห่ซื้อ ‘ปิดแท็บชีวิต’ ผู้แปลแจกลายเซ็นจบ แวะหา ‘ปฏิวัติฝรั่งเศส’ บอก เพื่อนฝากซื้อ

แห่ซื้อ ‘ปิดแท็บชีวิต’ ตาม ‘จินนี่’ นิสิตเผย สนใจเพราะมีเรื่อง ‘โรคซึมเศร้า’

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่บูธ A16 ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ชั้น 1 (G floor) ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT โดยตั้งแต่ช่วงเช้าในวันนี้มีนักอ่านหลั่งไหลเดินทางมาเลือกช้อปหนังสือที่บูธมติชนอย่างล้นหลาม

โดยเวลา 16.00 น. ภายหลังจบเสวนาหนังสือ “My Brain Has Too Many Tabs Open ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล” ที่เวทีกลางชั้น M น.ส.พรรษรัตน์ พลสุวรรณา ผู้แปลหนังสือเล่มดังกล่าว ได้เดินเท้ามาที่บูธสำนักพิมพ์มติชน A16 เพื่อร่วมกิจกรรม Writers Meeting โดยนั่งแจกลายลายเซ็นแฟนนักอ่านที่ซื้อหนังสือ โดยมีผู้คนมาขอลายเซ็นและพบปะอย่างต่อเนื่อง (อ่านข่าว เปิดตัว ‘ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล’ ตำราจัดสมดุลชาวเน็ต สะกิด ‘ติดดราม่า-หาหมอกูเกิล’ ต้องอ่าน!)

นายชัชพงศ์ ชาวบ้านไร่ อายุ 23 ปี นิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กล่าวว่า เป็นคนอ่านหนังสือบ้าง และคิดว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับโลกปัจจุบัน และน่าจะได้แนวคิดเกี่ยวกับโซเชียลเยอะมาก เพราะบางครั้งเครียดและท็อกซิก (Toxic) จากโซเชียล รวมถึงหนังสือเล่มนี้มีเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วย ทำให้เกิดความสนใจ อีกทั้งคิดว่าน่าจะอ่านสบายและตีพิมพ์กับมติชนด้วย ก็น่าจะการันตีได้ประมาณหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนที่สนใจและอ่านเรื่อยๆ เช่น เรื่องประวัติศาสตร์การเมือง ตอนนี้ก็อยากลองเปลี่ยนแนวบ้าง

ด้าน นายณัชชพัฒน์ สมยาประเสริฐ อายุ 22 ปี นักศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาขอลายเซ็น แต่ติดตามเล่มนี้จากในโซเชียลมีเดีย

“เพิ่งมาที่บูธสำนักพิมพ์มติชน ก็เห็นว่ามีนักแปลเล่มนี้กำลังแจกลายเซ็นอยู่พอดี และอยากได้เล่มนี้ตั้งแต่แรก สิ่งที่ทำให้สนใจเล่มนี้คือคุณจินนี่ หรือ น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ซื้อไปตอนที่มาเดินงานกับแม่ของเขา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เห็นว่าน่าสนใจจึงซื้อตาม” นายณัชชพัฒน์ระบุ (อ่านข่าว ‘หญิงหน่อย’ ควงจินนี่-ผู้พันปุ่น ช้อปบูธมติชน ติดใจเข้าตู้สติ๊กเกอร์ 2 รอบ)



นายณัชชพัฒน์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังสนใจหนังสือ ‘เล่นแร่แปลภาพ’ โดย นักรบ มูลมานัส เพราะเห็นในเพจมติชนว่าเป็นหนังสือขายดี จึงอยากติดตาม

สำหรับบรรยากาศเวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมาถึงบูธมติชน ก่อนพบปะและแจกลายเซ็นแฟนนักอ่าน บนปกหนังสือเล่มล่าสุด “ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส” ทั้งนี้ น.ส.พรรษรัตน์ ผู้แปล ‘ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล’ ยังได้ซื้อหนังสือเล่มใหม่ของ อ.ปิยบุตร พร้อมขอลายเซ็นกลับไปฝากเพื่อนอีกด้วย

น.ส.พรรษรัตน์เปิดเผยถึงการที่หนังสือแปลของตนติดอยู่ใน 10 อันดับหนังสือขายดีประจำบูธสำนักพิมพ์มติชนว่า รู้สึกดีใจ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งอยากให้ได้อ่าน เพราะทุกคนก็ใช้เทคโนโลยี ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว เป็นหนังสือที่เหมาะกับทุกคน อยากให้อ่านกันเยอะๆ ดีใจที่เป็นหนังสือที่คนสนใจเยอะ

“คนที่มาขอลายเซ็น เขาก็เปิดดูหนังสือเราแล้วสนใจ นึกว่าตรงกับชีวิตของเขา เขาก็เลยอยากที่จะซื้อไปอ่านต่อ ดีใจที่งานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 50 ผู้อ่านยังเยอะเหมือนเดิม สะท้อนว่าคนยังรักกันอ่านเหมือนเดิม ดีใจที่กลับมาคึกคัก วันนี้คนค่อนข้างเยอะ” น.ส.พรรษรัตน์ กล่าว

สำหรับ หนังสือ ‘My Brain Has Too Many Tabs Open ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล’ โดย สำนักพิมพ์ Broccoli จำหน่ายในราคาพิเศษที่บูธมติชน จากราคา 350 บาท เหลือเพียง 298 บาท เฉพาะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 เท่านั้น

ทั้งนี้ น.ส.พรรษรัตน์ ผู้แปลปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล ได้ขอลายเซ็นนายปิยบุตร ด้วยโดยระบุว่า เพื่อนฝากซื้อ