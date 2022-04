เหนือคาดหมาย! แห่รับของที่ระลึกแห่งอนาคต Munins NFT งานหนังสือฯ เกือบ 6 พันรูป

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ที่บูธ NFT B94 ชั้น 1 (G floor) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่ามีผู้เข้ามาแลกของที่ระลึก PUBAT x Munins NFT อย่างต่อเนื่อง

โดย PUBAT x Munins NFT เป็นของที่ระลึกในธีม “อนาคต” ด้วยของสะสมรูปแบบ “ดิจิทัล” ที่เรียกว่า Non Fungible Tokens (NFT) โดยมี มุนินทร์ สายประสาท ศิลปินหญิงชื่อดัง ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม Munins มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในคอลเล็กชั่นสุดพิเศษ ภายใต้โปรเจ็กต์ PUBAT x Munins NFT

นายธีรนัย โสตถิปิณฑะ คณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า ผลตอบรับกรณีของที่ระลึก PUBAT x Munins NFT เหนือความคาดหมาย เพราะบล็อกเชนเป็นสิ่งที่ยาก แต่กลายเป็นว่ามีคนมาขอแลกทุกนาที และคนส่วนใหญ่ที่มาคือคนที่ไม่รู้จัก NFT มาก่อน โดยจะเข้ามาถามว่า NFT คืออะไร ตนก็จะอธิบายไปว่าคือของสะสมในรูปแบบดิจิทัล โดยมีคนที่เข้ามาตั้งแต่เด็กอายุน้อยกว่า 18 จนถึงอายุ 65 ปีขึ้นไป

“คนที่อายุ 65 บางคนที่กลับมาหลายครั้งมาก และสามารถทำตามระบบได้ทั้งหมด ถือว่าเหนือความคาดหมายมากว่าจะมีคนมาสนใจขนาดนี้ แต่ตอนนี้มี Supply หรือของที่ระลึกยังเหลืออยู่พอสมควร เพราะว่าไม่สามารถคาดเดาได้แต่ต้นว่าจะมีผู้มารับเท่าไร

“ตอนนี้ที่เราแจกไปทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 คนแล้ว ส่วนรูปที่แจกออกไปประมาณ 5,000-6,000 แล้ว จากที่เราจะแจกทั้งหมด 25,000 ภาพ แต่นั่นเพราะว่าเราไม่ทราบว่าจะมีผู้มาเอาของที่ระลึกเท่าไร ฉะนั้น 5,000-6,000 ภาพ ถือว่ามากพอสมควรแล้ว แต่เรามีคนที่เข้ามาเปิดกระเป๋าตังค์ ที่เป็นคนไม่รู้จักอะไรเลยมาให้เราสอนก็หลายพันคน” นายธีรนัยกล่าว

เมื่อถามว่าจากผลตอบรับในครั้งนี้จะมีการทำต่อเนื่องหรือไม่ นายธีรนัยกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นแนวโน้มที่ดีมาก เพราะโลกไปข้างหน้าทุกวัน แล้วถ้าไม่มีใครสักคนมาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้พวกเขาฟัง เราก็จะพาคนกลุ่มใหม่ๆ ให้เข้าใจเรื่องใหม่ๆ ไม่ได้เลย

“ในฐานะที่พวกเราเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเองแล้ว ภารกิจหลักของเราคือการให้ความรู้ การจัดงานนี้เหมือนการจัดบูธก็จริง แต่ความจริงแล้วมันคืองานหนังสือ คืองานที่ให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามา อย่างน้อยการที่เขาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อหนังสือที่เป็นความรู้กลับไปอ่านที่บ้าน การมาที่บูธ เขามาแวะตรงนี้ก็เหมือนได้มานิทรรศการหนึ่งที่ให้ความรู้ใหม่กับเขา เราดีใจมากที่เราได้คนใหม่ๆ ที่มาเรียนรู้เรื่องนี้ แล้วในภาพรวมแล้วถ้าเกิดเรามีคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น เราจะได้เปรียบในอนาคตที่บล็อกเชนจะมาเป็นส่วนหนึ่งไม่เร็วก็ช้า

“ความจริงแล้วเรื่องบล็อกเชนเป็นเรื่องยาก แต่พอมาทำให้ง่ายขึ้น เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกอยากได้ ทำให้คนเข้ามาเรียนรู้แบบที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก สาเหตุที่มีบูธนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้มัน เวลามีสิ่งใหม่มันเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่เราชิน แล้วเราก็จะเข้าใจมันโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นในทุกๆ ปีถ้าเราเกิดทำ ไปเรื่อยๆ คิดว่าเราน่าจะมีคนมามากขึ้นเรื่อยๆ” นายธีรนัยกล่าว

ทั้งนี้ PUBAT x Munins NFT คอลเล็กชั่นสุดพิเศษจะเป็นรูปบุคคลบนที่นั่งริมหน้าต่างรถไฟ มีหนังสือ 1 เล่มในมือ ในชื่อ Blue Whale, Flying Stingray, Train to the Moon, Trip to the Saturn และ Jellyfish’s Journey คือภาพดิจิทัล 5 เมื่อซื้อหนังสือภายในงานครบ 1,000 บาท มีสิทธิเลือกรับ NFT 1 ชิ้น เพียงนำใบเสร็จมาแลกที่เคาน์เตอร์ NFT จำนวนจำกัด แต่ละลายที่ 5,000 NFT (รวมทั้งหมด 25,000 ชิ้น) และหากสะสมครบ 5 ชิ้น 5 แบบ จะได้สิทธิพิเศษ นำ NFT 5 ชิ้นนั้นมาแลกไอเท็มลับหายากชิ้นที่ 6 ได้ตามจำนวนจำกัดที่ 1,000 NFT