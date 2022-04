จาตุรนต์ เล็ง ‘ก่อร่างเป็นบางกอก’ ทวี คาใจ ผู้มีอำนาจไม่ค่อยอ่านหนังสือ ?

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่บูธ A16 ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ชั้น 1 (G floor) ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRTว่ามีผู้เดินทางเข้าเลือกซื้อหนังสือตลอดทั้งวัน โดยเมื่อเวลาราว 17.00 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เดินทางมาเลือกซื้อหนังสือที่บูธมติชน โดยได้มาพบปะกันโดยบังเอิญ

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ตนมาดูหนังสือออกใหม่ ที่อ่านประจำคือแนวศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ล่าสุด ทราบข่าวเกี่ยวกับหนังสือ’ก่อร่างเป็นบางกอก’ จากหนังสือพิมพ์ และในโฆษณาอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่น่าสนใจของเล่มนี้คือความเป็นมาก่อนจะเป็นบางกอก ตนมองว่าการอ่านหนังสือยังเป็นเรื่องสำคัญ ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาทำความเข้าใจความเป็นมา เรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตที่เป็นประโยชน์

“ในการเรียนประวัติศาสตร์ของนักเรียนไทยมักถูกให้ท่องว่า พ.ศ.ไหนเกิดอะไรขึ้น ซึ่งไม่เพียงพอ และไม่ใช่การศึกษาประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ คิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้ เพราะฉะนั้นในยุคสมัยใหม่เช่นนี้ก็ยิ่งน่าหาหนังสือประวัติศาสตร์มาอ่าน” นายจาตุรนต์กล่าว

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้พบที่บูธมติชนหลายเล่ม หนังสือเป็นสมบัติของคนทั้งโลก ของคนทุกคน การเขียนหนังสือแต่ละบรรทัดต้องพยายามใช้ สติปัญญา ใช้งานวิจัยหลายๆอย่าง ถ้าได้อ่านหนังสือแนวที่สนใจ ไม่ว่าจะเชิงประวัติศาสตร์ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมหรือเชิงมนุษยวิทยาสังคมวิทยา ก็จะช่วยให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีอยู่

“ประเด็นต่างๆในสังคมไทยมันเกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน บางครั้งเราตั้งใจแก้ปัญหา แต่กลับเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้น ถ้าได้อ่านหนังสือในมุมมองต่างๆ จะทำให้เรามีความรู้รอบด้าน มีมุมมองบางอย่างที่เราอาจมองไม่เห็น โดยเฉพาะหนังสือจากสำนักพิมพ์ในเครือมติชนซึ่งมีหลากหลาย วันนี้ก็ได้ซื้อไปหลายเล่ม” พ.ต.ท.ทวี กล่าว

นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวีได้กล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า คนที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถ แต่จุดสำคัญคือความเป็นผู้นำที่มีกึ๋น มีไต๋ในการแก้ปัญหา เพราะกรุงเทพมีปัญหาใหญ่เยอะมาก นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างหลากหลาย

“หนังสือหลายเล่มศึกษาเรื่องความเชื่ออุดมการณ์ และอิทธิพลต่างๆในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประโยชน์สามารถเอาไปใช้ตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วย เพราะสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เห็นนโยบายชัดเจนคือเรื่องความมั่นคงของคนไร้บ้านในกรุงเทพฯซึ่งมีเยอะมาก คนพวกนี้เหมือนถูกมองว่าไม่ใช่คน กรุงเทพฯเป็นศูนย์รวมของความ เหลื่อมล้ำ เรามีที่ดินเยอะแยะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า แต่คนกรุงเทพฯไร้ที่อยู่อาศัย ” พ.ต.อ.ทวีกล่าว

พ.ต.อ.ทวีกล่าวด้วยว่า เราจะเห็นว่าคนไทยอ่านหนังสือแต่ผู้มีอำนาจไม่ค่อยอ่านหนังสือ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะเมื่อท่านไม่ค่อยอ่านหนังสือ บางคนเซ็นหนังสืออย่างเดียวโดยไม่อ่าน จึงอยากเรียกร้องผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างในการอ่านหนังสือด้วย

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวีได้ซื้อหนังสือจำนวนมาก อาทิ เล่นแร่แปลภาพ โดย นักรบ มูลมานัส , สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น โดย หนุ่มเมืองจันท์ และ Who We Are and How We Got Here ดีเอ็นเอปฏิวัติ ผลงาน David Reich แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์ เป็นต้น