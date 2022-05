คนหลากเจน แวะบูธมติชน ช้อปเล่มโปรดในเทศกาลหนังสือฤดูร้อน สามย่านมิตรทาวน์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ในงาน SUMMER BOOK FEST 2022 เทศกาลหนังสือฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธมติชน E3 ในวันที่ 4 ของเทศกาล มีผู้เดินทางมาเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดบูธในเวลาราว 10.00 น. เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

นายนิรันดร์ ลิขิตฤกษ์วิทย์ พนักงานบริษัท อายุ 55 ปี กล่าวว่า สนใจหนังสือ ‘ปีศาจ’ โดย เสนีย์ เสาวพงษ์ และ Matichon year in review 2021 รวมถึง ‘ทหารของพระราชา’ โดย เทพ บุญตานนท์

“หนังสือของสนพ.มติชนที่ชอบและอยากแนะนำคือ ชุดเหมืองแร่ โดย อาจินต์ ปัญจพรรค์ มีเล่ม1-3 นอกจากนี้ผมอ่านนิตยสารศิลปวัฒนธรรมและมติชนสุดสัปดาห์ด้วย” นายนิรันดร์กล่าว

นายกันต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาที่บูธมติชน เพื่อซื้อหนังสือแนวที่ตนชอบ โดยเฉพาะผลงาน ภาณุ ตรัยเวช อย่าง ‘ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง’

“ทราบว่ามีหนังสือออกใหม่จากในเพจของสำนักพิมพ์มติชน ปกติชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และนิยาย เช่น ‘The God Father’ เขียนโดย Mario Puzo แปลโดย ธนิต ธรรมสุคติ กับแฟรงก์ อบาเนล ยอดนักตุ๋น Catch Me If You Can โรจนา นาเจริญ แปล และสนใจหนังสืออื่นๆด้วย เช่น ‘Leadership/Leader-shit ผู้นำคนนั้นสอนให้รู้ว่า’ โดย ท็อฟฟี่ แบรดชอว์” นายกันต์กล่าว

นายกันต์กล่าวว่า สำหรับหนังสือเกี่ยวกับนักเรียนไทย อย่าง ‘เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว: ประวัติศาสตร์วินัยและการลงทัณฑ์ในโรงเรียนไทย’ ที่ขายดีติดอันดับ 1 เป็นเรื่องดีที่สำนักพิมพ์มติชนพิมพ์เผยแพร่ให้คนได้อ่านกัน ซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็แชร์ข้อควาจากหนังสือเล่มดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ในเทศกาลหนังสือฤดูร้อน ครั้งที่ 2 นี้ เล่มไฮไลต์ของสำนักพิมพ์มติชน คือหนังสือเปิดตัวใหม่ จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ 1.อุปถัมภ์ค้ำใคร : การเลือกตั้งไทยกับประชาธิปไตยก้าวถอยหลัง ผลงาน รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลดราคา 15 เปอร์เซ็นต์ จาก 200 บาท เหลือเพียง 170 บาท และ 2.เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว : ประวัติศาสตร์วินัยและการลงทัณฑ์ในโรงเรียน ผลงาน รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากราคา 350 ลดเหลือ 298 บาท หากซื้อ 2 เล่มคู่กัน ลดพิเศษเหลือเพียง 440 บาท จากราคาเต็ม 550 บาท เฉพาะในเทศกาลหนังสือฤดูร้อนครั้งที่ 2 เท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาเลือกซื้อหนังสือได้ที่ “บูธ มติชน E3” ภายในงาน SUMMER BOOK FEST 2022 เทศกาลหนังสือฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

โดยสามารถเดินทางมาร่วมงานได้หลายวิธี อาทิ

1.รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน ทางออก2

2. รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม ทางออก 2 ต่อรถ Shuttle Van ฟรี ที่หน้า Center Point of Siam Square (จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-22.00 น. /เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น.)หรือ 3.เดินทางรถโดยสารประจำทางสาย 4,21,25,29,34,36,40,45,47,67,93,109,172,177,187,501,259