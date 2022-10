‘ภิญญพันธุ์’ พะอืดพะอม ‘เครื่องแบบทรงผมฯ’ ยังขายดี สอย ‘ย้อนรอยโฮ่ง’ แก้ข้องใจ คนสมัยนี้ ‘มีสัตว์เลี้ยงแทนลูก’?

‘ภิญญพันธุ์’ พะอืดพะอม ‘เครื่องแบบ ทรงผม’ ยังขายดี สอย 2 เล่มใหม่ ย้อนรอยโฮ่ง-รหัสแห่งนัยสี ชี้คนสมัยนี้ ‘มีสัตว์เลี้ยงแทนลูก’

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ซึ่งโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในแนวคิด “Booktopia มหานครนักอ่าน” ตั้งแต่วันที่ 12-23 ตุลาคม เวลา 10.00 – 21.00 น. หลังจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห่างหายจากการจัดงานอีเวนต์ เนื่องจากปิดปรับปรุงไปตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นมา

โดยตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีทยอยผู้เดินทางมาเลือกซื้อหนังสือ ส่วนมากเป็นวัยรุ่น ที่มาพร้อมประเป๋าผ้า ไปจนถึงกระเป๋าล้อลาก เพื่อเตรียมช้อปหนังสือภายในงานที่ปีนี้จัดเต็ม 306 สำนักพิมพ์ 788 บูธ กิจกรรมเวที และเสวนากว่า 100 รายการ

สำหรับ สำนักพิมพ์มติชน ในปีนี้ได้ พิชัย แก้ววิชิต ศิลปินและช่างภาพผู้มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว Matichon X Phichai Keawvichit มาร่วมออกแบบธีมบูธ i48 และของพรีเมียม ในแนวคิด “BookPath” (อ่านวิถี) มาท่องมหานครนักอ่าน ที่ใครก็เข้าถึงง่าย มองเห็นได้เหมือนฟุตปาธที่มีอยู่ทุกมุมถนน เปิดพื้นที่ชวนมาหยิบจับ “อ่าน” ได้อย่างเสรีและเท่าเทียม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เขียน ‘เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว : ประวัติศาสตร์วินัยและการลงทัณฑ์ในโรงเรียน’ ซึ่งถือเป็นหนังสือขายตีอย่างต่อเนื่อง ในงานหนังสือครั้งที่ผ่านมา

ซึ่งครั้งนี้ รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ สนใจมาซื้อหนังสือ 2 เล่มใหม่ ได้แก่ ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว (A History of Civilization with Cats and Dogs) เรียบเรียงโดย Hu Chuan-an และแปลโดย อารยา เทพสถิตย์ศิลป์ และ The Colour Code รหัสนัยแห่งสี เขียนโดย Paul Simpson แปลโดย ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์

รศ.ดร.ภิญญพันธุ์เปิดเผยว่า ที่เลือก 2 เล่มนี้ ในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์ ตนคิดว่าประวัติศาสตร์เขียนหรือเล่าเรื่องได้มากกว่า ‘ประวัติศาสตร์ชาติ’ เราสามารถมอง และอธิบายความหลากหลายที่อยู่ในสังคมได้ ดังนั้น สิ่งที่ตนสนใจเป็นพิเศษคือสิ่งที่เรียกว่า ‘ประวัติศาสตร์สังคม’

“วสิ่งที่เรียกว่าสังคมประกอบสร้างขึ้นมาด้วยอะไรบ้าง ไม่ได้เกิดจากคนที่อยู่ข้างบนอย่างเดียว แต่ยังมีคนข้างล่างมีสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่าง 2 เล่มนี้ เล่มแรกพูดถึงเรื่องสี หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นประวัติศาสตร์การใช้สี ซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้า งานศิลปะต่างๆ มันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร น่าสนใจ”

อีกเล่มคือประวัติศาสตร์ของหมาแมว หรือพูดง่ายๆ คือประวัติศาสตร์ของสัตว์ พี่มนุษย์รับรู้หรือได้สัมพันธ์ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ ผมคิดว่าหมากับแมว คนไม่ได้ปฏิบัติ (treat) กับหมาแมวอย่างเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนในอดีต บางคนคือแทบจะเป็นลูกด้วยซ้ำ ยิ่งสังคมที่คนตัดสินใจไม่มีลูกมีหลาน การเลี้ยงหมาแมว จะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน ธุรกิจต่างๆ ที่ซัพพอร์ตเรื่องสัตว์เลี้ยงเติบโตมหาศาล เป็นเหตุผลที่สนใจ” รศ.ดร.ภิญญพันธุ์เผย

รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ ยังกล่าวถึงหนังสือของตน “เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว” ถึงกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้

รศ.ดร.ภิญญพันธุ์กล่าวว่า มีความรู้สึก 2 ด้านด้าน ด้านแรกในฐานะเจ้าของผลงาน ดีใจที่คนให้ความสำคัญ

“แต่ในอีกด้าน เราค่อนข้างที่จะสลดใจ วันนี้การที่ละเมิดสิทธิเด็ก สิทธินักเรียนผ่านทรงผม เครื่องแบบ และการลงโทษต่างๆ ก็ยังเป็นข่าวอยู่ในทุกวันนี้ ทั้งที่เรื่องเหล่านี้แทบจะผิดกฎหมาย ขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนมากว่า สิ่งที่ทำผิดกฎหมายแล้ว แต่ก็ยังจะทำ”

ผมว่าตราบใดที่เหตุการณ์เหล่านี้ยังเกิดขึ้น หนังสือเล่มนี้ก็พยายามถอดสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็นเรื่องที่น่าพะอืดพะอมเช่นกัน หนังสือขายดีด้วยสิ่งที่มันเป็นอยู่ ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ แต่ในทางกลับกัน คิดว่าหนังสือแบบนี้ในโลกตะวันตกที่มีอารยะแล้ว ผมว่ามันขายไม่ดีหรอก ในแง่ความหมายที่ไม่จำเป็นต้องตีแผ่อะไรแบบนี้ มันเป็นเรื่องปกติที่จะไม่ทำแบบนั้นกับเด็ก” รศ.ดร.ภิญญพันธุ์เผย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาเลือกชมหนังสือได้ที่ บูธมติชน i48 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7