‘วราวุธ’ โดนป้ายยา ‘เจ้านครอินทร์’ ชี้โจทย์ใหญ่นายกฯ ‘เชื่อมความต่าง’ – ซื้อ ‘คู่มืออ่านใจโฮ่ง’ ฝากภรรยา เพลียเก็บอึบนโซฟา

‘วราวุธ’ พาคนรุ่นใหม่มาป้ายยา ลั่น ยุคนี้หูต้องใหญ่ใจต้องกว้าง มองโจทย์ใหญ่นายกฯ เชื่อมความคิดต่าง – ซื้อ ‘คู่มืออ่านใจโฮ่ง’ ฝากภรรยา เผย เหนื่อยเก็บอึบนโซฟา หาอ่านคลายเครียดช่วงหาเสียง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ร่วมกับ BOOKWALKER ในแนวคิด “Book Fluencer” ผู้นำอ่าน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายนนี้ โดยมีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า 905 บูธสำนักพิมพ์ แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ โซนหนังสือเด็กและการศึกษา, หนังสือทั่วไป, หนังสือต่างประเทศ, หนังสือเก่า, หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น, หนังสือนิยายและวรรณกรรม และหนังสือวาย

สำหรับสำนักพิมพ์มติชน ประจำที่บูธมติชน M49 ดึงศิลปินชื่อดัง “ไข่แมว” ผู้วาดการ์ตูนน้องตาใส ผสมอารมณ์ขันยั่วล้อการเมือง มาร่วมออกแบบบูธและของพรีเมียม เตรียมเสิร์ฟนักอ่านแบบจุใจ ในธีม “BOOKSELECTION” โดยถ่ายทอดเส้นสีแสบสันยั่วล้อไปกับโมงยามของการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ภายในบูธอัดแน่นด้วยหนังสือ ครอบคลุมทุกความสนใจ อาทิ แนวการเมือง ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ รัฐสวัสดิการ การเมือง ไสยศาสตร์-ทุนนิยม เมืองในฝัน ผู้นำ ชนชั้น อำนาจ จิตวิทยา-แรงบันดาลใจ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ตลอดจนหนังสือสุขภาพ โดยหนังสือใหม่ที่เปิดตัวในงานนี้ ทั้ง 26 ปก ลด 15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนังสือขายดีลดพิเศษถึง 20 เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีของพรีเมียม และสิทธิหมุนไข่กาชาปอง สำหรับผู้ที่ซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป อีกด้วย

บรรยากาศเวลา 18.00 น. ที่บูธ M49 นายวราวุธ ศิลปอาชา หรือ ท็อป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เดินทางมาเลือกซื้อหนังสือที่บูธมติชน ได้แก่ What Dogs Want คู่มืออ่านใจโฮ่ง โดย Mat Ward, สุธีมา เทียนเจริญ (แปล) และ เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ)

นอกจากนี้ นายวราวุธ ยังสนใจหนังสืออีกหลายเล่มภายในบูธ อาทิ Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก โดย ปริพนธ์ นำพบสันติ

โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า (ฟาสต์ฟูดธุรกิจลำดับที่ 35) โดย หนุ่มเมืองจันท์, The Ruling Game ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย ดุลยภาค ปรีชารัชช, Chasing New Horizons: ภารกิจพิชิตดาวพลูโต (สนพ.sundogs) โดย Alan Stern และ David Grinspoon, แปลโดยชยภัทร อาชีวระงับโรค

รวมถึง ดีเอ็นเอปฏิวัติ Who We Are and How We Got Here แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์พาหุรักษ์

นายวราวุธกล่าวว่า ตั้งใจมาที่บูธสำนักพิมพ์มติชนโดยเฉพาะ เนื่องจากมติชนเป็นหนึ่งในสื่อที่มีความหลากหลาย มีทั้งหนังสือสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ มีทั้งสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ที่ตนจำความได้ และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเดินงานสัปดาห์หนังสือ บังเอิญอยู่ในช่วงเลือกตั้งพอดี

“แล้วตอนก่อนเลือกตั้งทำไมไม่มา ตอนนั้นทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ อย่างเต็มที่อยู่ วันนี้ชวนน้องๆ คนรุ่นใหม่ในพรรคมาด้วน น้องๆ จะได้มาให้ความรู้กับผมบ้าง เพราะเป็นเวลาที่ผมคิดว่าคนทุกรุ่นควรจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ น้องๆ ก็มาแนะนำหนังสือให้ผมได้รู้จัก และแลกเปลี่ยนกันว่าเราชอบอ่านแบบไหน น้องๆ ชอบอ่านแบบไหน ก็เลยตรงมาที่บูธมติชนก่อน” นายวราวุธเผย

เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้าง?

นายวราวุธกล่าวว่า เรียกว่ายิ่งทำงานไปเรื่อยๆ ยิ่งต้องหูใหญ่และใจกว้าง

“ต้องเปิดหูรับฟังทุกคน และต้องใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ไม่มีถูกมีผิด การที่เราหูใหญ่เปิดรับฟังคนทุกกลุ่มทุกวัย แล้วเอาความรู้ความเห็นเหล่านั้นมาประมวล ก็เหมือนกับหนังสือแต่ละเล่ม อย่างเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องสุนัข แม้จะเป็นเรื่องหมาๆ ก็สร้างความสุขให้กับมนุษย์ได้ไม่น้อยทีเดียว โดยเฉพาะในช่วงที่ผมหาเสียงอยู่อย่างนี้ โอ้โห คลายเครียดได้อย่างดีเลย” นายวราวุธกล่าว

ได้ยินว่าจะซื้อ ‘What Dogs Want คู่มืออ่านใจโฮ่ง’ ไปฝากภรรยาด้วย ?

นายวราวุธกล่าวว่า ถูกต้อง เพราะตนขี้เกียจเก็บขี้หมาบนโซฟา

“จะซื้อไปให้ภรรยาอ่าน ว่าจะฝึกสุนัขอย่างไร หรือจะฝึกผมแทนก็ไม่รู้เหมือนกัน (หัวเราะ) เดี๋ยวต้องคอยดูกันต่อไป” นายวราวุธกล่าว

นายวราวุธกล่าวอีกว่า ปีนี้มติชนจัดบูธในธีมเลือกตั้ง เข้ากับช่วงเวลาพอดี ก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นคนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น

“วันนี้วันที่ 7 เมษายนหรือเวลาอีกประมาณ 30 กว่าวันเท่านั้น ก็จะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะออกมาใช้สิทธิใช้เสียง เปลี่ยนชะตาประเทศ ดังนั้ นจะเลือกหรือไม่เลือกเรา ขอให้ออกมาใช้สิทธิ ครั้งล่าสุดเราเห็นคนออกมาใช้สิทธิประมาณ 70% จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ครั้งนี้เราจะออกกันมาให้ได้ 80% จะใช้สิทธิไม่เลือกใครเลย หรือเลือกพรรคไหนก็แล้วแต่ อย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าคุณได้ออกมาใช้สิทธิแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้ประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สถานะสังคมผู้สูงอายุ แต่ว่าคนรุ่นใหม่น้อยลงเรื่อยๆ ถึงแม้ปริมาณคนรุ่นใหม่ เจน Y เจน Z น้อยลง แต่พลังในการขับเคลื่อนสังคมของน้องๆทุกคนมากกว่าคนอีกหลายๆ รุ่น

ดังนั้น วันนี้เรามีหน้าที่จะต้องสนับสนุนน้องๆ เหล่านี้เอาแนวความคิดของน้องๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศ ผมคิดว่างานนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นให้ทุกๆ คนได้ออกมาหาความรู้ใหม่ๆ” นายวราวุธกล่าว

ถือว่าหนังสือปลุกพลังคนได้ทางหนึ่ง ?

นายวราวุธกล่าวว่า ถูกต้อง ยิ่งอ่านเยอะก็จะยิ่งทำให้เรามีความรู้ หยิบความคิดต่างๆ ไปใช้ หรือแม้แต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็เอาคำศัพท์ไปใช้ได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อถามว่า ความท้าทายของว่าที่นายกคนต่อไปในศักราชนี้คืออะไร?

นายวราวุธเผยว่า ตนคิดว่า คือการที่จะทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมต่อในประเทศไทย สามารถเอาความคิดของคนรุ่นต่างๆ กลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งไม่ได้เอามาอยู่รวมกัน แต่จะทำให้ความคิดที่มีความแบ่งแยกนั้น เชื่อมกันได้อย่างไร สำคัญที่สุดคือจะทำให้ประเทศไทยไปเชื่อมอยู่กับนานาอารยประเทศอย่างไร

“ผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเลือกนายกคนถัดไปของคนไทย แต่เป็นการเลือกนายกคนต่อไปของไทยที่ทั่วโลกกำลังเฝ้ารออยู่ เล็กเกินไปแล้วที่จะมองแค่ขอบเขต 323 ล้านไร่ของประเทศไทย มันจะต้องเป็นการทำงานเชื่อมกับนานาอารยประเทศ เอาทั่วโลกมาเสิร์ฟให้กับคนไทย ใครมีอะไรดีๆ ในโลกนี้นำมามอบให้กับคนไทย และเอาคนไทยไปยืนอยู่บนเวทีโลกให้ได้ นี่เป็นข้อที่ท้าทายของนายกท่านต่อไป” นายวราวุธกล่าว

ทางพรรคชาติไทยพัฒนา มีนโยบายด้านการศึกษา หรือสนับสนุนการอ่านอย่างไรบ้าง?

นายวราวุธกล่าวว่า สิ่งที่สำคัญในวันนี้ ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนักเรียน หรือการศึกษา ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องครูก่อน

“ในวันนี้ควรจะคืนศักยภาพในการสอนไปให้กับครู หน้าที่ของครูคือการสอน ไม่ใช่ทำเอกสาร ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมด ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่สครูใช้เวลาเกือบครึ่งในการหมกมุ่นทำเอกสารเพื่อเลื่อนตำแหน่งเอยอะไรเอย แล้วคุณครู หรืออาจารย์ทั้งหลาย จะเอากะจิตกะใจที่ไหนไปสอนเด็กนักเรียน แน่นอนว่า ท้ายที่สุดแล้วการที่จะพิสูจน์วิทยฐานะอาจจะต้องทำเปเปอร์เวิร์ค แต่นั่นคือในระดับสูงขึ้นไป ระดับประถม อนุบาลหรือมัธยม ผมคิดว่าศักยภาพหรือความสำเร็จของน้องๆ ลูกๆหลานๆ ที่สอน คือตัวชี้วัดที่ดีของคุณครูทั้งหลาย” นายวราวุธกล่าว

หนังสือในบูธมติชนเล่มไหนที่อยากแนะนำให้คนไทยได้อ่าน และน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดในเวลานี้?

นายวราวุธกล่าวว่า คนจะเลือกของคุณหนุ่มเมืองจันท์ ‘โลกนี้ไม่มีใครทีไร้ค่า’ เพราะว่าในโลกนี้ทุกคนมีวัตถุประสงค์ของแต่ละคน มีหน้าที่แตกต่างกันไป แม้แต่องคาพยพที่เล็กที่สุด

“ใครจะมองว่าคนกวาดถนนไม่มีค่า ถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้น สกปรกตาย นี่คือสาเหตุว่าทำไมเวลาผมไปตรวจราชการกระทรวงทรัพย์ฯ จะลงไปถ่ายรูปทักทายแม้แต่พี่ๆ ที่เขาทำหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ ถ้าไม่มีพี่ๆ เหล่านั้นเข้าห้องน้ำเหม็น สกปรก โดนด่าตาย ฉะนั้นทุกส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า ดังนั้น ‘โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า’ น่าอ่าน” นายวราวุธกล่าว