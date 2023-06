ราษฎรลุย ‘เทศกาลหนังสือการเมือง’ 8 สนพ. โปรแน่น แถมจุก! ‘ ๒๔ มิถุนาฯ’

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (มติชนอคาเดมี) เครือมติชน นำโดย ศิลปวัฒนธรรม, สำนักพิมพ์มติชน, ศูนย์ข้อมูลมติชน (MIC) และเส้นทางเศรษฐี ร่วมกันจัดงาน ‘๒๔ มิถุนาฯ วันมหาศรีสวัสดิ์’

โดยภายในงานมีการจัดบูธหนังสือกว่า 8 สำนักพิมพ์ อาทิ มติชน ต้นฉบับ ยิปซี แสงดาว สารคดี-เมืองโบราณ ฟ้าเดียวกัน มูลนิธิโครงการตำรา และสมมติ ถือเป็น ‘เทศกาลหนังสือการเมือง’ ครั้งแรก

นายพรศักดิ์ ปิ่นขุนทอง หัวหน้าฝ่ายขาย สำนักพิมพ์มติชน กล่าวว่า ตอนนี้มติชนผลิตหนังสือมา 2 เล่มใหม่กับอีก 1 เล่มที่พิมพ์ซ้ำ เกี่ยวข้องกับ 2475 ทั้ง 3 เล่ม ที่คนไทยทุกคนน่าจะเรียนรู้ น่าอ่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตต่อไป

ตอนนี้เรามี 3 เล่ม ก็คือเล่มที่พิมพ์ซ้ำมา ให้ทันยุคทันสมัย และปรับปรุงใหม่ คือ การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม โดย ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ ศาตราจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

“เล่มนี้จะเก่าตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน อ่านหนังสือเล่มนี้เราจะรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา เล่มนี้อยากแนะนำให้อ่าน” นายพรศักดิ์ กล่าว

นายพรศักดิ์ เสริมว่า เล่มที่ 2 ก็คือใต้เงาปฏิวัติ : การสืบราชการลับและความคาดหวังของราษฎรหลัง 2475 โดยปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ เป็นหนังสือที่เขียนมาหลัง 2475 ที่คนไทยในปัจจุบันควรจะศึกษาว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไร

นายพรศักดิ์ ยังเอ่ยถึงหนังสือเล่มที่ 3 ว่า 2475 ราสดรส้างชาติ โดยนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ราสดรส้างชาติ หมายถึง ประชาชนคนธรรมดาปฏิวัติด้วยตัวเอง คือ เริ่มต้นการปฏิวัติจากกลุ่มน้อยไปจนกลุ่มใหญ่ เล่มนี้จะเป็นก่อน 2475 จนถึง 2475 เล่มนี้ก็ควรจะศึกษาเพื่อดำเนินชีวิตต่อในอนาคต

“ผมคิดว่า 3 เล่มนี้ นักอ่านน่าจะศึกษา หาความรู้ให้มันตรงยุคตรงสมัย เพราะว่าตอนนี้การเมืองของเรา เหมือนเอนไปเอนมา หาจุดยืนยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ ผมเลยขอแนะนำที่ 3 เล่มนี้

“ถ้ามาซื้อในงานวันนี้ ที่มติชนอคาเดมี ลด 24% และชุด 3 เล่มที่ได้แนะนำไป ราคา 1,300 บาท แถมเสื้อและกระบอกน้ำให้ด้วย แนะนำให้รีบมาซื้อกัน” นายพรศักดิ์ ทิ้งท้าย

ด้าน พนักงานขายประจำบูธฟ้าเดียวกัน กล่าวว่า เริ่มจากเล่มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย โดยกุลลดา เกษบุญชู มี้ด จะพูดถึงความเป็นไปเป็นมา การสร้างระบอบ ของยุคก่อนที่จะปฏิวัติ 2475

ถัดมา คือ การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 โดยนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ จะพูดการปฏิวัติ เป็นการลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด เล่มสุดท้ายจะเป็นหลัง 2475 เป็นต้นมาถึง 2500 เรื่องขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) โดยญัฐพล ใจจริง จะพูดถึงการเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม 2475

“3 เล่มนี้มันเป็นลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง 2475 ช่วงเหตุการณ์หลักๆ อ่าน 3 เล่มนี้จะเหมาะที่สุด โดยมีการจัดโปรโมชั่น ลด 25% กับ 30% ทั้งนี้ หากซื้อยกเซ็ทจะมีการแถมกระเป๋าผ้า พิเศษเฉพาะในงานนี้” พนักงานกล่าว

“อีกเล่มที่อยู่ในยุคของ กปปส. เรื่องให้คนดีปกครองบ้านเมือง: การเมืองวัฒนธรรมของขวาไทย โดยประจักษ์ ก้องกีรติ ที่เขียนถึงว่าในเวทีนั้น หรือวิธีการของ กปปส.เป็นอย่างไร ก็จะเข้ากับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันขึ้นมาอีก” พนักงานกล่าว

ด้าน ‘จิ๋ว’ พนักงานขายประจำบูธมูลนิธิโครงการตำรา กล่าวถึงเล่มแนะนำคือ THE END OF THE ABSOLUTE MONARCHY IN SIAM เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือชุดประวัติศาสตร์ร่วมสมัย โดยเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ 1 เล่มที่ 2 คือ ปฏิวัติ 2475 :1932 REVOLUTION IN SIAM เล่มที่ 3 คือประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 เล่มนี้เป็นเล่มขายดีที่สุด เล่มที่ 4 คือการเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (THAILAND: THE POLITICS OF DESPOTIC PATERNALISM) และเล่มสุดท้ายคือตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามเพิ่มเติม จิ๋ว แจ้งว่า ทางบูธมีโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อหนังสือครบเซ็ตแถมหนังสือฟรีอีก 1 เล่ม