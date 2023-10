ดร.นำชัย ทุ่มหลายเดือนแปล ‘สู่โลกปลอดเชื้อ’ ผลงาน ‘บิล เกตส์’ ปลื้มรวยล้น ยังสุดใฝ่รู้

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ฮอลล์ 5-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และพันธมิตร ร่วมจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคมนี้

โดยช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แปล “How to Prevent the Next Pandemic สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป” เดินทางมาแจกลายเซ็นที่บูธสำนักพิมพ์มติชน J47 ซึ่งตกแต่งในธีมมติชน(ด)รามา

ดร.นำชัย กล่าวว่า หนังสือ “How to Prevent the Next Pandemic สู่โลกปลอดเชื้อ คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป” เป็นผลงานของ บิล เกตส์ ซึ่งเป็นผู้มีความใฝ่รู้สูงมาก ทั้งเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยจากไอที ซ้ำยังหาความรู้เพื่อเขียนหนังเล่มนี้

“ในความคิดของบิล เกตส์ ปัญหาใหญ่ของโลกนั้นมีหลายปัญหาก็จริง ทั้งปัญหาโลกร้อน ปัญหาสู้รบปรบมือ แต่เขามองปัญหาเรื่องโรคระบาดเป็นเรื่องสำคัญ โดยมูลนิธิของบิล เกตส์ ได้ให้ทุนในการวิจัยในโรคเขตร้อนในกองทุนโรคเขตร้อน และต้องการสู้เรื่องโรคเขตร้อนเป็นหลัก

คอนเซ็ปต์ในหนังสือเล่มนี้ คือความต้องการที่จะอธิบาย ยกตัวอย่างเช่น เราฝึกซ้อมดับเพลิงทำไม เราติดหัวก๊อกฉีดน้ำทำไม ในสิ่งพวกนี้ถือว่ามีประโยชน์คุ้มค่าจริงๆ หรือไม่ เพราะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมจำนวนมาก แต่เขาให้เหตุผลว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้มีไฟไหม้ลดลงมากมาย มหาศาล และการที่เกิดไฟไหม้นั้นทำลายธรรมชาติมากมาย และโยงกับมากับในกรณี การเกิดโควิด 19 เพราะว่านั้นไม่ได้เตรียมพร้อม โควิดจึงทำให้เกิดความเสียหายมากมาย

บิล เกตส์ จึงเสนอว่า หากเราไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์เช่นเดียวกับโรคระบาดโควิด 19 อีก เราต้องทำอย่างไร คือ ต้องเตรียมกลุ่มคน ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และต้องใช้จำนวนเงินเท่าใด ต้องฝึกคนอย่างไร” “ ดร.นำชัยกล่าว

ดร.นำชัย กล่าวอีกว่า ในสายตา บิล เกตส์ คือทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมด จริงๆ แล้วเราไม่ได้ใช้เงินมากกว่าที่ใช้อยู่ในตอนนี้สักเท่าไหร่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรทำ สำหรับในระยะเวลาในการแปลเล่มนี้ ใช้เวลาหลายเดือน ต้องขอขอบคุณ บรรณาธิการที่ทำงานรวดเร็วมาก เราช่วยกันทำงานอย่างมากเพื่อที่จะได้นำหนังสือเล่มนี้ออกมาให้ทันงานมหกรรมหนังสือครั้งนี้ รู้สึกเป็นเรื่องที่สนุกมากในการทำงานแข่งกับเวลาในครั้งนี้

“อยากจะขอส่งเสริมเรื่องการรักการอ่าน เพราะการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ในตอนนี้ประชาชนอยู่ใกล้เทคโนโลยีจำนวนมาก และเทคโนโลยีปรับนิสัยการอ่าน หากเราไม่มีพฤติกรรมการอ่านที่ดีเราจะแย่แบบไม่รู้ตัว ยกตัวอย่างเช่น เรานั้นติด โซเชียล เราจะกระโดดย้ายความสนใจ เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอย่างรวดเร็วก็ไม่สามารถคิดอะไรอย่างลึกซึ้งได้

ในการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ ค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ คิด มันทำให้สมาธิของเรานั้นดีขึ้น การมีสมาธิที่ดีนั้นสำคัญมากกับการทำงาน ซึ่งสามารถทำให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นได้ ฉะนั้นการอ่านนั้นสำคัญมาก ภาครัฐควรสนับสนุนเรื่องนี้เยอะๆ หามาตรการที่ช่วยรักการอ่าน” ดร.นำชัย กล่าว

นอกจากนี้ ดร. นำชัย ยังเชิญชวนโหวต โพลมติชน x เดลินิวส์ สอบถามประชาชนว่า อยากให้รัฐบาลเศรษฐา แก้ปัญหาอะไรก่อนระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง

โดย ดร. นำชัย กล่าวว่า จริงๆ ทั้ง 2 เรื่องนี้มันไม่ขัดกันเลยสามารถปรับคู่ขนานกันได้ ในการปรับโครงสร้างนั้นเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องยาก อาจจะต้องใช้เวลา ฉันนั้นต้องรอไม่ได้ต้องเริ่มเลยส่วนมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง ที่จะทำให้ปากท้องนั้นดีขึ้น ก็ควรทำ

“โดยสรุป มองว่าควรทำพร้อมกัน แต่ต้องวางกลยุทธ์ ในเรื่องการปรับโครงสร้างบางอย่างมันไม่ได้ใช้เงิน แค่มันต้องใช้เวลา ต้องใช้ความร่วมมือ แต่ในเรื่องการปรับเศรษฐกิจ ต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะฉันนั้นทำคู่กันดีกว่า” ดร.นำชัยกล่าว

ทั้งนี้งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 -23 ตุลาคม 2566 รวม 12 วัน ณ บริเวณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-22.00 น. และวันศุกร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 23.00 น.

บูธมติชน(ด)รามา” บูธ J47 เดินออกจากทางเชื่อม MRT มายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าประตูฮอลล์ซ้ายมือ เดินตรงมาโซนตรงกลางแล้วเลี้ยวซ้าย เดินมาสุดทาง บูธสำนักพิมพ์มติชน ‘J47’