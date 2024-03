สุดยิ่งใหญ่! ‘มติชน X เรนวูด ปาร์ค’ จัดกอล์ฟการกุศลบนสนามระดับโลก 18 มี.ค. นี้ รายได้หนุนอ่านสร้างสุข

‘มติชน’ ผนึก ‘เรนวูด กรุ๊ป’ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแมตช์สุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ‘2024 Matichon X Reignwood Park Charity Golf’ รวมทัพนักธุรกิจ อดีตข้าราชการ-นักการเมือง ผู้บริหารองค์กรชั้นนำของเมืองไทย เกือบ 300 ชีวิต ร่วมหวดดวลวงสวิงกอล์ฟ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ ‘โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ’ สนามกอล์ฟมาตรฐานระดับโลก รายได้มอบให้ ‘โครงการโรงพยาบาลอ่านสร้างสุข’

ต้อนรับศักราชใหม่สุดยิ่งใหญ่ มติชน ผู้นำเสนอข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดียชั้นนำของประเทศ ในโอกาสครบรอบ 47 ปี จึงผนึกกำลัง กลุ่มบริษัท เรนวูด กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก เจ้าของโครงการ เรนวูด ปาร์ค จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2024 Matichon x Reignwood Park Charity Golf ที่สนามกอล์ฟ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ย่านปทุมธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ช็อตกันสตาร์ตเวลา 12.00 น.

การแข่งขันกอล์ฟฯ ‘2024 Matichon x Reignwood Park Charity Golf’ เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไประดับสมัครเล่น แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 1 วัน ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกา และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่รับรองโดย The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews. ประเทศสกอตแลนด์ โดยเปิดโอกาสให้สมัครร่วมแข่งขันแบบทั่วไปไม่จำกัดเพศ อายุ และไม่มีสถานะเป็นนักกอล์ฟอาชีพเข้าร่วมแข่งขัน 36 ทีม ทีมละ 4 คน ใช้กติกาการคิดคะแนนและตัดสินหาผู้ชนะโดย Double Peoria – Stableford สูงสุดไม่เกิน 24 ของการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

สำหรับรางวัลการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภททีม ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคล ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็น รางวัล Over All Low Gross / Over All Low Net ไฟล์ต A ไฟล์ต B ไฟล์ต C และ ไฟล์ต Lady นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆ อย่าง รางวัลตีใกล้ธง รางวัลตีหรือใกล้เส้น ของที่ระลึก ของขวัญจับฉลาก รางวัลโฮล อิน วัน อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า New MG Electric, ถุงกอล์ฟ Honda LPGA Thailand

ทั้งนี้การแข่งขันฯ จัดขึ้นเพื่อจัดหารายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบความรู้สู่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยการเสริมสร้างภูมิปัญญา สู่การสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็ง โดยการส่งมอบหนังสือผ่านโครงการโรงพยาบาลอ่านสร้างสุข 2567 มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ อีกทั้งเป็นพื้นที่ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสอันดีสำหรับกระชับความสัมพันธ์ พบปะของผู้บริหาร นักธุรกิจ พันธมิตร คู่ค้าอีกด้วย

สำหรับความพิเศษของสนามกอล์ฟที่ใช้การแข่งขัน นอกจากเป็นสนามระดับอัลตราลักซ์ชัวรี 18 หลุม พาร์ 17 ความยาว 7,591 หลา ซึ่งเป็นขนาดและมาตรฐานของสนามกอล์ฟระดับโลกแล้ว สนามแห่งนี้ยังผ่านการดีไซน์ที่สวยงามด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีไฮเทคสุดล้ำอย่างการติดตั้งระบบ SubAir ที่ช่วยคงสภาพความสมบูรณ์และได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา ทั้งมีเทคโนโลยีสร้างทรายสีขาวสุดพิเศษที่ทำให้สนามดูดีสวยงาม เห็นแล้วสบายตาสบายใจ

นอกจากนี้ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ยังพร้อมด้วย Green Speed ที่ทำให้การลื่นไหลบนกรีนไวราวกับกลิ้งอยู่บนกระจก ทว่าเต็มไปด้วยกลลวง ทั้งมีการวางเลย์เอาต์และองค์ประกอบของสนามอย่างพิถีพิถันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอีกด้วย ซึ่งสร้างความท้าทาย สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ และชาเลนจ์มือดวลอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะหลุม 12 พาร์ 3 กรีนไอซ์แลนด์กลางน้ำรูปแอปเปิล ด่านทดสอบความแม่นยำ ด้วยแท่นทีออฟยกสูงเหนือผืนน้ำขนาดใหญ่ และเนินกรีนที่มีลมพัดต้านแรงตีของผู้เล่น เคล็ดลับจึงอยู่ที่การเลือกเหล็กให้เหมาะสมเพื่อเอาชนะหลุมนี้

ไฮไล์พิเศษยังไม่หมด เพราะนอกจากความพิเศษของสนามแล้ว ที่โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ยังมีจุดถ่ายภาพหรือแลนด์มาร์กสุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน-จีน อาคารจำลองจากพระตำหนักเหรินโซ่วเตี้ยน พระราชวังฤดูร้อนกรุงปักกิ่ง ผ่านการก่อสร้างที่ใช้เวลามากถึง 1,000 วัน ด้วยไม้มากกว่า 350,000 ชิ้น และเทคนิคแบบดั้งเดิม ถือเป็นสถาปัตยกรรมงานไม้โบราณแบบจีนในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ขยับไปอีกมุมหนึ่งจะได้เห็นซุ้มประตูโค้งที่มาในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรมันขนานแท้ สร้างความดึงดูดสายตาแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อออกรอบหวดวงสวิงกันจนเหนื่อยแล้ว ที่โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ยังมีคลับเฮาส์สุดลักซ์ชัวรีอย่าง Robinswood Clubhouse รูปทรงอาคารที่มีลักษณะเป็นปราสาทสไตล์อังกฤษที่โดดเด่น ภายในตกแต่งด้วยภาพประวัติศาสตร์ของ Wentworth Club

ทั้งยังครบครันด้วย Facility รองรับนักกอล์ฟผู้มาเยือน ตั้งแต่บาร์และร้านอาหาร โปรชอป บ่อออนเซน บ่อน้ำเย็น-ร้อน-เกลือ ห้องซาวน่า หรือแม้แต่ห้องล็อกเกอร์ที่ตกแต่งอย่างโดดเด่น เรียบหรู ทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย สมาชิกหรือนักกอล์ฟสามารถเก็บถุงกอล์ฟและอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกล้วนได้รับการออกแบบและเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน

ส่งท้ายการแข่งขันฯ ด้วยดินเนอร์สุดพรีเมียมพร้อมฟังดนตรีสดที่ชวนให้นักกอล์ฟรายการ ‘2024 Matichon x Reignwood Park Charity Golf’ ได้อิ่มท้อง เพลิดเพลินไปพร้อมกับการประกาศผลรางวัล และลุ้นรางวัลสุดพิเศษภายในงานอีกมากมาย

นับเป็นการร่วมสร้างปรากฏการณ์การแข่งขันที่หาโอกาสจับต้องได้ยาก และใครจะเป็นผู้สร้างตำนานบทใหม่ 18 มีนาคม 2567 ลุ้นไปพร้อมกัน