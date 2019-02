ณเดชน์’ พูดแล้ว ‘เอ ศุภชัย’ โทรหา ‘หน่อง ปมดราม่า ‘แมท’ กระทบ ลิขิตรักฯ (คลิป)

โชว์เหินเวหา ในโชว์ “The Blessing Of The Celestial Swan And The Emperor

Dragon” ได้น่าประทับใจเป็นอย่างมาก สำหรับพระเอกหนุ่ม ‘ณเดชน์ คูกิมิยะ’ ที่

ล่าสุดมาร่วมงานในชุด เง็กเซียนฮ่องเต้ ‘เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ ไชนีส นิวเยียร์

2019’ ก่อนเจ้าตัวจะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการขึ้นสลิงสูงกว่า 40 ม. ครั้งแรก ว่าเป็น

อะไรที่ตื่นเต้นมาก เพราะได้ขึ้นสลิงในงานอีเวนต์เป็นครั้งแรก ปกติมีขึ้นในงาน

คอนเสิร์ตหรืองานละครมาแล้วบ้าง ก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ อีกอย่างคือทีม

งานเซฟตี้ทุกอย่างดีมากๆ ก็เลยสบายใจ

ถามถึงเรื่องโมเมนต์หวานๆ หลังมีภาพควงคู่หวานใจ ‘ญาญ่า อุรัสยา’ ไปไหว้

พระ-ปั่นจักรยานเที่ยวอยุธยาสองคน หนุ่มณเดชน์เผยอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน

ก็นัดกันไว้ ตนไม่เคยไปอยุธยามาก่อน แต่สาวญาญ่าเคยไป ก็เลยไปไหว้พระทำ

บุญกัน แล้วก็มีปั่นจักรยานตามเกาะรอบแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เห็นสาวญาญ่ามา

ซ้อนท้ายรถจักรยานของตน ก็เป็นเพราะว่าจักรยานของสาวญาญ่ายางแตก ก็เลย

ต้องอาศัยนั่งด้วยกัน ส่วนเรื่องที่หลายคนบอกว่าเปิดตัวปุ๊บก็หวานถี่ หนุ่ม

ณเดชน์บอกไม่ได้หวานถี่อะไร ยังอิงความเป็นปกติในแบบฉบับของเราอยู่

มาต่อกันที่ประเด็นที่มีข่าวว่า ‘เอ ศุภชัย’ โทรไปหา ‘หน่อง อรุโณชา’ ถึงเรื่อง

ละครลิขิตรักดวงดาว ว่าจะไปในทิศทางไหน เพราะกลัวข่าวดราม่า ‘แมท

-สงกรานต์’ ที่เกิดขึ้นมากระทบกับภาพของเรา หนุ่มณเดชน์เผยว่า ไม่ทราบว่าพี่

เอโทรหาหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกัน เพราะพี่เอไม่ได้บอก พี่หน่องก็ไม่ได้บอก

ตอนนี้ละครก็ปิดกล้องไป เมื่อ 31ม.ค. ที่ผ่านมา เหลือซีจีกับตัดต่ออีกค่อนข้าง

มาก มีแพลนออนพร้อมกับประเทศจีน

ถามว่ากังวลไหมว่าข่าวดราม่าจะมีผลกับละคร หนุ่มณเดชน์บอก ในฐานะที่ตน

เป็นนักแสดง ตนเชื่อว่าตนทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดแล้ว อยากจะรอดูละคร

ของตนเหมือนกัน ว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นละครที่ถูกรีเมกจากเกาหลีด้วย ทีม

งานและนักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานนี้มากๆ เรารู้ว่ามันมีอะไรค้ำคอเราอยู่เพราะ

มันเป็นการรีเมกจากของเกาหลี อยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้และเชื่อว่าหลายคนน่า

จะชอบ เป็นละครที่หลากหลายอารมณ์ ส่วนเรื่องข่าวดราม่าตนไม่ค่อยเก็บมาคิด

รับรู้มาบ้าง แต่ไม่ได้เอามาใส่ข้างใน มีให้กำลังใจกับ แมท ภีรนีย์ตามปกติ แต่ไม่

ถึงขั้นจับเข่านั่งคุยจริงจัง โดยส่วนตัวทางแมทเองก็ตั้งใจทำงานมาก อยากให้ดู

ฝีมือการแสดงของเขามากกว่า และขอให้แฟนๆ เกาหลีทุกคนเปิดโอกาสให้กับ

ผู้กำกับไทย นักแสดงไทย ที่ได้เอาลิขิตรักข้ามดวงดาวมารีเมกในครั้งนี้ด้วย

ณเดชน์กล่าว