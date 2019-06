12 สาว ‘I*ZONE’ ส่งความคิ้วท์ จัดเต็มร้อง-เต้น คืนความสุขสู่ WIZ*ONE ไทย (คลิป)

เต็มอิ่มจุใจกันตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮ็อตจากประเทศเกาหลี IZ*ONE (ไอซ์-วัน) สำหรับ 12 สาว JANG WON YOUNG (ซัง วอนยอง), MIYAWAKI SAKURA(มิยาวากิ ซากุระ), JO YU RI(โช ยูรี), CHOI YE NA(ชเว เยนา), AN YU JIN(อัน ยูจิน), YABUKI NAKO (ยาบุกิ นาโกะ), KWON EUN BI(ควอน อึนบี), KANG HYE WON (คัง ฮเยวอน), HONDA HITOMI(ฮอนดะ ฮิโตมิ), KIM CHAE WON (คิม แชวอน), KIM MIN JU (คิม มินจู) และ LEE CHAE YEON (อี แชยอน) ในงานคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า IZ*ONE 1ST CONCERT “EYES ON ME” in BANGKOK ที่จัดขึ้น ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดยการผนึกกำลังระหว่างผู้จัดไฟแรง Star Show (สตาร์โชว์) และ YJPartners (วายเจพาร์ทเนอร์ส) เอเจนซี่มากฝีมือ ที่นำพาทั้ง 12 สาว มาร้อง เล่น เต้น โชว์กันอย่างสุดเหวี่ยง ประเดิมเริ่มต้นด้วยผลงานเพลง Hey.Bae.Like.it ต่อด้วย O’My! และ We Together พร้อมขนทั้งเพลงใหม่ เพลงฮิตอย่าง La Vie en Rose และ Violeta จากมินิอัลบั้มล่าสุด มาโชว์ให้เหล่า WIZ*ONE ชาวไทย (วิซวัน : ชื่อแฟนคลับของไอซ์วันอย่างเป็นทางการ) ได้ร้องตามกันสนั่นฮอล งานนี้ชาววิซวันไทยก็ไม่น้อยหน้า ขอส่งต่อความประทับใจคืนไปยัง 12 สาว ด้วยการชูป้ายโปรเจ็กต์ข้อความว่า “힘들더라도 멀리서라도 언제나 너희꿈을 응원할게” แปลว่า “ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือระยะทางจะไกลแค่ไหน พวกเราจะสนับสนุนความฝันของพวกคุณเสมอ” ทำเอาสาวๆ ยิ้มปลื้มกันยกใหญ่ ก่อนจะโปรยเสน่ห์ความน่ารักสะกดใจให้แฟนคลับชาวไทยได้ฟินกันต่ออย่างถ้วนหน้าสมการรอคอย แถมยังส่งท้ายคอนเสิร์ตด้วยกิจกรรมไฮ-ทัช และกู๊ดบาย เซสชั่น กับแฟนคลับผู้โชคดี ให้แฟนๆได้ตาสบตาใกล้ชิดแบบ “EYES ON ME” สมชื่อคอนเสิร์ต