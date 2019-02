‘ทูลกระหม่อม’ เสด็จเยี่ยมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพจเฟซบุ๊ก To Be Number ONE Fan Club ได้โพสต์ภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขณะเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ทูบีนัมเบอร์วัน)ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก To Be Number ONE Fan Club