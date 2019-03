พระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ‘วังหน้านฤมิต’ คุณใหม่ ถวายรายงาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ

สำหรับนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของพระราชวังบวรสถานมงคล ผ่านการตีความและสื่อความหมายด้วยรูปแบบงานศิลปกรรมร่วมสมัย จากมิติและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการนำผู้คนในยุคปัจจุบันให้เข้ามามีส่วนร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะข้าราชการกรมศิลปากร ผู้อำนวยการโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมการจัด

โดยเป็นการต่อยอดจากนิทรรศการ “วังน่านิมิต” ที่จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ประกอบด้วย นิทรรศการ “นัยระนาบนอก อินซิทู : แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน” เป็นนิทรรศการแนวทดลองที่ผสานมุมมองของศิลปินร่วมสมัย 7 คน ได้แก่ ปรัชญา พิณทอง, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์, ออน คาวารา และหยัง โว มาร่วมสร้างบทสนทนากับพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยผ่านงานศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งขยายขอบเขตการจัดแสดงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นักภาษาศาสตร์ นักดนตรี นักผังเมือง สถาปนิก นักพฤกษศาสตร์ นักออกแบบ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ มาร่วมนำเสนอผลงาน แสดงมุมมองและแรงบันดาลใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ ประกอบกับการนำสิ่งของจัดแสดงบางส่วนจาก “นิทรรศการวังน่านิมิต” กลับมานำเสนออีกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร