นาทีปลื้มปีติ ‘ทูลกระหม่อมฯ’ ทรงร้อยลูกปัด ที่ เบอร์ลิน

ที่มา รายงาน ผู้เขียน เพ็ญทิพย์ อักษรเนียม

งาน International Tourismus Borse 2019 หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า ITB งานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้น ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นครั้งที่ 53

สำหรับประเทศไทยในปีนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งที่ 45 ภายใต้แนวคิด Open to the new shades of Thailand เน้นสินค้า และบริการของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพของประเทศ ซึ่งตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมสาธิตด้วยการนำงานหัตถกรรมของชาวปกาเกอะญอ จากชุมชนห้วยตองก๊อ จ.แม่ฮ่องสอน ให้ผู้เข้าร่วมงานมาร่วมประดิษฐ์งานฝีมือ เช่น การทำกำไล สร้อยคอ และต่างหูด้วยลูกเดือยและลูกปัดสี

ในครั้งนี้ ภายหลังจากที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเสด็จคูหาประเทศไทย ได้ประทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนแล้ว ยังทรงสาธิตการตกแต่งกระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และผลิตภัณฑ์

โดยผลิตภัณฑ์ที่พระองค์ทรงเลือกคือ กระเป๋าสานจากกระฉูด ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดเมืองรอง และกระเป๋าผ้าชาวเขา มาตกแต่งด้วยพู่ ดอกไม้ กระพรวน และลูกปัดสี โดยมีคุณป้าชาวปกาเกอะญอ และสื่อมวลชน เป็นผู้ช่วยสอย และตกแต่งตามไอเดียของพระองค์ท่าน

พระองค์ตรัสออกตัวน่ารักๆ ว่า “เราไม่เก่ง เราไม่ถนัดงานฝีมือ”

พระองค์โปรดสีสันสดใส เพราะช่วงหนึ่ง มี 1 ในผู้ช่วยร้อยลูกปัดสีสันสดใส เพื่อไปเย็บติดกับกระเป๋าที่ทรงตกแต่ง พระองค์ทรงโปรดมากพร้อมรับสั่งชมว่า “มีเทสต์นะ”

นอกจากพระองค์ทรงมีไอเดียที่สร้างสรรค์แล้ว พระองค์ยังมีพระอารมณ์ขัน ด้วยการนำลูกปัดที่ร้อยเป็นสร้อยแพ คล้ายๆ เครื่องประดับมโนราห์ของทางภาคใต้ นำมาคาดที่พระเศียร พร้อมรับสั่งว่า “เหมือนอินเดียนแดง แต่ก็ใหญ่ไปไม่ดี”

พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมาก โดยใช้เวลาตกแต่งนานเกือบชั่วโมง และตกแต่งกระเป๋าแล้วเสร็จไป 2 ใบ พระองค์ทรงเลือกกระเป๋าอีก 1 ใบเพื่อนำมาตกแต่งต่อ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากนางสนองพระโอษฐ์ มา กราบทูลว่าต้องเสด็จบูธอื่นต่อ และงานใกล้จะปิด

พระองค์ทรงนำกระเป๋าทั้ง 2 ใบ มาทรงสะพาย และทรงถือ ซึ่งสวยงามมาก จากนั้นจึงฉายพระรูปร่วมกับทีมผู้ช่วยโดยไม่ถือพระองค์ จากนั้นจึงเสด็จไปบูธอื่นของภาคเอกชนท่องเที่ยวไทยที่มาร่วมงานไอทีบีครั้งนี้ เช่น บูธบริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

งานนี้สร้างความสุข และความปลื้มปีติกับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก