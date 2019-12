ปลาบปลื้ม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้

ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya ได้เผยแพร่บัตรอวยพรปีใหม่ โดยหน้าปกของบัตรอวยพรเป็นอักษรพระนามย่อ ส.ร. อยู่ตรงกลาง และด้านในประกอบด้วย 4 หน้า หน้าแรกเป็นอักษรพระนามย่อ ส.ร. อยู่ด้านบน ตรงกลางมีข้อความอวยพรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ข้อความว่า “Wishing you happiness and a new year filled with joy. Vous souhaite pleine de bonheur et une nouvelle annee pleine de jole.” และตกแต่งด้วยภาพนกยูงที่งดงาม สำหรับอีก 3 หน้า เป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพระอิริยาบถต่างๆ