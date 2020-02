ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ ‘กราดยิงโคราช’ มาจากความเครียด แนะตั้งสายด่วนให้คำปรึกษา เหมือน “ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์รูปภาพดอกไม้ในอินสตาแกรม โดยทรงระบุถึงเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และยังระบุถึงเหตุกราดยิงที่โคราชว่า คนก่อเหตุคงมีปัญหาทางจิต และเครียดสะสม จึงทรงแนะว่า หน่วยงานหรือโรงเรียนต่างๆควรจะเปิดสายด่วนหรือมีผู้ให้คำปรึกษา เหมือนที่ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One

ในช่วงนี้ มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่ค่อย happy ทำให้ เราเศร้าหลายเหตุการณ์ เช่นการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ที่สถิติการเสียชีวิตและติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ตามความรู้สึกส่วนตัวของดิฉันก็ว่ามันอาจจะจวน peak แล้วหรือไม่? เราทัศนคติบวกดีกว่านะ เพราะมีเรื่องเศร้ๆอยู่อย่างสองอย่าง คือคุณหมอ Li Wen Liang ฮีโร่ของดิฉันในเหตุการณ์ระบาดที่อู่ฮั่นเสียชีวิตจากไวรัสนี้แล้ว และความเศร้าที่สองคือดิฉันอดไปเกาหลีฮ่องกงแล้วเนื่องด้วยเขาไม่ให้ไปแล้ว เพราะมีหญิงเกาหลีวัย 42 ปีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 นี้และเขาว่าติดมาจากประเทศไทยของเรา เราเลยกลายเป็นผู้ไม่พึงปรารถนาและถูกเพ่งเล็งต้องถูกสกรีนเบอร์หนึ่งที่เกาหลี เพราะเขาจะตรวจเข้มและคงผ่านเข้าไป๋ยาก อาจถูกไม่ให้เข้าประเทศ หรือเข้าไปแล้วก็จะถูกจับไปกักตัวอย่างน้อย 14 วัน เพราะเพื่อนร่วมงานเพื่อนดิฉันก็โดนให้กลับไทยไม่ให้เข้าเมืองมาแล้วเมื่อวานชื่นนี้เอง ทั้งๆที่ไม่ได้ป่วย ตัวไม่ร้อน ไม่ได้เป็นอะไรเลย เพียงแต่เขาว่าอุณหภูมิ 372 เกิน 37 มาหน่อย และเขาว่าเมืองไทยมีคนติดเชื้อเยอะ แต่ตอนนี้ก็แพ้ตั้งหลายประเทศแล้ว แต่ประเทศของเขา(เกาหลี) เขาระวังไว้ก่อนก็ไม่ว่ากันดีกว่า จะได้อารมณ์ไม่เสีย

เหตุการณ์ร้ายอีกเหตุการณ์ที่ร้ายมากเป็นพิเศษคือเหตุการณ์ที่มีการยิงกราดเข้าใส่ฝูงชนที่โคราช ทำให้มีผู้เสียชีวิต 30 คน บาดเจ็บ58 คน ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดมาก่อนที่บนเราเลย ทหารยศจ่าสิบเอกที่เป็นผู้ยิงก็กระทำการนี้ด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบ(นอกจากที่ว่าโกรธผู้บังคับบัญชาเรื่องเงินค่านายหน้า) แต่เขาคงมีปัญหาทางจิตและประกอบกับความเครียดสะสม และยังสามารถไปหยิบอาวุธสงครามออกมาจากคลังอาวุธได้เยอะแยะด้วย ซึ่งน่ากลัวมาก ไม่ได้ยิงด้วยอาวุธธรรมดา ดังนั้น คิดว่าบุคลากรในองค์กร หรือที่ทำงานหรือโรงเรียนก็ตาม น่าจะมีช่องทางที่จะปรึกษา หรือเล่าความเครียดหรือปัญหาในใจของเขาภายในองค์กรนั้น น่าจะมีสายด่วน หรือผู้ให้คำปรึกษา อย่างที่เราทำในศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One เรียกว่า Peer Counseling ในเบื้องต้น นี่เป็นแค่ความเห็นด้วยความเป็นห่วง วันนี้เรามีเรื่องเครียดๆเลยขอโพสต์รูปดอกไม้สวยๆจากสวนสุขภาพที่ดิฉันเพิ่งถ่ายมาละกัน #กราดยิงโคราช #ส่งใจไปโคราช#ไวรัสโคโรนา #Masshooting #ให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ทุกคน

