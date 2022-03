กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มีนาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม The 3rd International Conference on Environment, Livelihood and Services 2022 (The 3rd ICELS 2022) และทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Global Change and Social Self-Reliance through the Chaipattana Foundation’s Initiatives” กับทรงฟังปฐกถาพิเศษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)