ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ ประสบอุบัติเหตุข้อมือหัก ขึ้นคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ไม่ได้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรม เผยให้เห็นแขนซ้าย ที่ทรงพันด้วยผ้ายาวถึงข้อศอก ลักษณะคล้ายเข้าเฝือก

Advertisment

ระบุว่า “เป็นอย่างนี้ไปแล้ว เลยเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้แล้ว #เพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย #มีแค่ซ้อมใหญ่”

การนี้ ประชาชนผู้ติดตามแอคเคาต์อินสตาแกรมของพระองค์ ได้เข้ามาคอมเมนต์ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยไว ทั้งนี้ ประชาชนบางรายได้เข้ามาสอบถามถึงพระอาการประชวร ที่พระองค์ทรงตอบว่า ทรงสะดุดพรม และข้อมือหัก ทั้งยังเตรียมผ่าตัด

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคมนี้ โครงการ To Be Number ONE ได้จัดงานครบรอบ 21 ปี TO BE NUMBER ONE ณ IMPACT FORUM 4 เมืองทองธานี ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ทั้ง พระราชทานรางวัลบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2566