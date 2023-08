เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา Sirivannavari Grace Glamour Glory 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา Sirivannavari Grace Glamour Glory

เมื่อเวลา 16.18 น. วันที่ 11 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 36 พรรษา “Sirivannavari Grace Glamour Glory” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ ๓๖ พรรษา “Sirivannavari Grace Glamour Glory” ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 3 รอบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่าของพระองค์ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทยจากการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาได้ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านทอผ้า และทำงานฝีมือที่ใช้กันในท้องถิ่น เสน่ห์และความงดงามผ้าทอมือของไทยเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ทรงมุ่งมั่นที่จะยกระดับและส่งเสริมงานหัตศิลป์นี้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ศาสตร์และศิลป์ต่างๆ ถูกนำมาบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัย สวมใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และงดงามตามมาตรฐานแฟชั่นชั้นสูง ถือเป็นการสืบสานงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลาต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ ที่ส่วนใหญ่ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าจากฝีมือของคนไทย ด้วยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ กับทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการส่งเสริมงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร และยังเป็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

ต่อมาทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านพิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผลิตภัณฑ์จากนิทรรศกา36พรรษา “Sirivannavari Grace Glamour Glory” อาทิ ปลอกหมอน ผ้าพันคอ กระเป๋า กระบอกน้ำ ร่ม เป็นต้น

ทั้งนี้นิทรรศการ SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง 3-4 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.