ลีเดีย โพสต์สู้โควิด ผอมเหลือแต่กระดูก หลังหยุดยา มื้อแรกเริ่มกินได้

วันที่ 28 มีนาคม ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ โพสต์ภาพอาหารมื้อแรกที่กินได้ พร้อมเผยถึงสภาพร่างกายที่ซูบผอมจนเจ้าตัวถึงกับติดแฮชแท็กในแคปชั่นว่า

#ผอมเหลือแต่กระดูกแบบไม่ต้องออกกำลังกายเลย ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก

โพสต์เผยผอมเหลือแต่กระดูก-ดีใจกินได้มื้อแรกหลังหยุดยา

First day without medication. First meal with an appetite! วันนี้เป็นวันแรกที่หยุดทานยาต้านไวรัสต่างๆ และนี่คือมื้อแรกที่กินได้แบบไม่คลื่นไส้และหมดกล่อง #simplepleasures #ความสุขเล็กๆของชีวิต #กินได้ซะที #ผอมเหลือแต่กระดูกแบบไม่ต้องออกกำลังกายเลย #Covid19