มาเลเซีย ปิดประเทศวันแรก แพทย์ชูป้ายขอประชาชน “อยู่บ้านเพื่อเรา”

มาเลเซีย -เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการปิดประเทศระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซีย มีการเขียนข้อความบนกระดาษ เผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ว่า ‘I stayed at work for you , you stay at home for us.’ มีความหมายว่า ฉันมาทำงานเพื่อคุณ คุณอยู่บ้านเพื่อเรา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนพักอยู่ในเคหสถานป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ดังปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจของกระทรวงสาธารณสุข มาเลเซีย

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุป ห้ามการชุมนุมที่มีคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศาสนา กีฬา งานสังคมและวัฒนธรรม ห้างสรรพสินค้า ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต้องกักตัวเอง 14 วัน

นอกจากนี้ ยังห้ามชาวต่างชาติและเครื่องบินต่างประเทศ รวมถึงปิดสถานศึกษาทุกแห่ง อีกทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โรงพยาบาล การป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น

