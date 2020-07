ทูลกระหม่อม ทรงแนะ เคสอภิสิทธิ์ชน ดู2ประเทศตัวอย่างคุมโควิดไม่แพร่ซ้ำ

วันที่ 15 ก.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี ทรงโพสต์ผ่านไอจี ถึงกรณีสถานการณ์โควิดในประเทศไทย ปมทหารอียิปต์ และผู้ได้รับอภิสิทธิ์ทางการทูตอีกครั้ง หลังจากที่ทรงโพสต์ไปแล้วเมื่อวานนี้ โดยมีใจความที่สำคัญ ดังนี้

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

ทูลกระหม่อมฯ ทรงถาม ใครจะรับผิดชอบ บอกไม่ให้การ์ดตก แต่ท่านตกเอง

สวัสดีวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 วันนี้เป็นวันเกืดครบรอบ 18 ปีของโครงการ To Be Number One ของเรา ปรกติทุกปีเราจะมีงานรวมพล To Be Number One กันที่ Impact เมืองทองธานีแต่ปีนี้เราต้องเลื่อนงานไปเป็นเดือนกันยายน เราต้องรวมพลกันแบบ New Normal ดิฉันจึงจะ Live สดวันนี้ตอน 18:00 น.ที่ To Be Number One Channel รูปที่โพสต์ในวันนี้จะโชว์ให้ดูทรงผมใหม่ที่ตัดมาให้กระฉับกระเฉงหน่อย จะได้ดูแลง่ายๆ

สำหรับสถานการณ์โควิดล่าสุดที่เกี่ยวกับทหารอียิปต์และลูกทูตนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องไปตามหาผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ(ทหารอียิปต์ และลูกทูต) หาในทุกสถานที่ที่เขาไป ทำ Contact Tracing เพื่อมา test และกักตัวตามจำเป็น ซึ่งทางจีน (ที่ปักกิ่ง) และเกาหลี (อิแทวอน) ที่มีคนไปแพร่เชื้อรอบสอง เขาก็สามารถควบคุมสถานการณ์ระบาดได้โดยวิธีนี้