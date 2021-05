ครูลูกกอล์ฟ เหน็บแรง เหตุร่าย จ.ม.ถึงอนุทิน เพราะหมดทางถามเรื่อง ‘สัจจะเซรุ่ม’ จาก กท.เวทมนตร์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ปมวัคซีนโควิด-19 ยังคงเป็นที่ถกเถียงอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ ทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือ การจัดหา รวมไปถึงการจัดสรรการฉีดว่าจะเพียงพอต่อประชาชนหรือไม่ เหตุนี้ทำให้หลายคนเกิดความไม่มั่นใจในการทำงานของรัฐบาลและผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง

หนึ่งในนั้นคือ ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ นักแสดงและเจ้าของโรงเรียนสอนภาษา ได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความเป็นภาษาอังกฤษฝากไปถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาว่า

“Dear Minister of Public Health, You need to inject yourself with at least 100 doses of truth serum. You have become the expert in circumlocution and hypocrisy. Go find the truth serum! A little dose of it can do wonders. Kind regards, A Thai citizen who is sick of your mismanagement”

ทั้งนี้ ล่าสุด ครูลูกกอล์ฟ ได้โพสต์ข้อความอีกว่า