บัณฑิตสาวเกาหลี แดนซ์จัดเต็มรับปริญญาแบบ OMG อาจารย์ยังขอแจม คนไทยเมนต์พรึบ

ไปสุด! บัณฑิตสาว แดนซ์จัดเต็มรับปริญญาแบบ OMG ที่อาจารย์ยังขอแจม คนไทยไปเมนต์พรึบ

วันรับปริญญา เรียกว่าเป็นวันแห่งความทรงจำของใครหลายคน กับความพยายามที่เต็มที่มาตลอดหลายปีในรั้วมหาวิทยาลัย

แต่จะรับปริญญาแบบธรรมดา โลกก็อาจจะไม่จำ ล่าสุด สาวนักเต้นที่ใช้ชื่อว่า บยอนจียอง หรือที่ใช้อินสตาแกรมว่า zzlxyng ก็ได้โพสต์คลิปบรรยากาศ ขณะขึ้นไปรับปริญญาแบบสร้างความจดจำ ด้วยการเต้นเพลง OMG ของสาวๆ เกิร์ลกรุ๊ปที่ดังที่สุดในช่วงนี้อย่าง NewJeans

ลีลาเป๊ะจนอาจารย์ที่ยืนรอมอบดอกไม้บนเวที ถึงกับร่วมแจมการเต้นด้วย พร้อมโผเข้ากอดกันด้วย

คลิปดังกล่าว เป๊ะปังจนมีคนเข้าไปกดชมเกือบ 2 ล้านครั้งใน TikTok เลยทีเดียว

นอกจากนี้ เธอยังได้โพสต์คลิปวิดีโอ ขณะเต้นกับเพื่อนๆ ในเพลงของ Charlie Puth อย่าง I Don’t Think That I Like Her ด้วย

ซึ่งก็มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์กันพรึบพรับ ทั้งชมว่าน่ารัก , คุณครูก็เต้นด้วย หรือ ว่า อยากเต้น Gee บ้างเลยค่ะ ก็มี