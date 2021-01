เปิดไทม์ไลน์ละเอียด ผู้ป่วย ‘โควิด’ เสียชีวิตใน กทม. – แจ้ง ปชช. หากเชื่อมโยงติดต่อด่วน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 ม.ค. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. โพสต์ข้อความใน เฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง – Earth Pongsakorn Kwanmuang” ระบุผลการสอบสวนโรคผู้ป่วยชายที่เสียชีวิตใน กทม. ซึ่งมี อายุ 44 ปี อาชีพอิสระ บ้านพักอยู่เขตสาทร มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่ กทม. ดังนี้

วันที่ 13 ธ.ค. 63 ไปร้าน groove evening กับเพื่อนรวม 6 คน

วันที่ 22 ธ.ค. 63 ไปร้าน groove evening กับเพื่อนรวม 4 คน

วันที่ 25 ธ.ค. 63 ไปร้าน New Jazz ตรงข้าม The mall ท่าพระ และร้าน The SUN ถ.บรมราชชนนี กับเพื่อนรวม 3 คน

วันที่ 26-27 ธ.ค. 63 มีอาการไข้ มีน้ำมูกไหล ไอ

วันที่ 28 ธ.ค. 63 ไปร้าน groove evening กับเพื่อนรวม 6 คน

วันที่ 30 ธ.ค. 63 ไปตรวจที่ รพ.เจริญกรุงฯ มีอุณหภูมิ 38.3 องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนในเลือด 80% Admit ที่โรงพยาบาล ใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยใจ

วันที่ 31 ธ.ค. 63 อาการแย่ลง ส่งต่อ รพ.จุฬาลงกรณ์ และ EOC สำนักอนามัย รับแจ้งการเสียชีวิต เวลา 14.19 น.

โดย กทม.ได้สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก เมื่อวันที่ 1-2 ม.ค.64

พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย และผู้สัมผัสทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 279 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– พนักงานร้าน New Jazz Swab มีพนักงาน 120 ราย Swab 20 ราย พบติดเชื้อ 9 ราย

– คนในครอบครัวมี 7 ราย Swab ทั้งหมดแล้ว พบติดเชื้อ 1 ราย โดยผู้ติดเชื้อคนนี้ทำงานที่ร้าน The roof bar

– คนในร้าน The roof bar 12 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อร่วมบ้าน ที่ทำงานในร้าน The roof bar อยู่ระหว่างสอบสวน

– พนักงานร้าน groove evening มีพนักงาน 35 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน

– เพื่อนร่วมโต๊ะอาหารที่ร้าน groove evening Swab 5 ราย พบติดเชื้อ 2 ราย

– พนักงานร้าน The SUN ถ.บรมราชชนนี มีพนักงาน 100 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน

โฆษก กทม.ระบุว่า ขอให้ผู้ที่ไปร้าน groove evening ร้าน New Jazz ร้าน The SUN และร้าน The roof bar ตาม Timeline เข้าระบบ BKKcovid19 ด่วน โดย กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือโทรสายด่วน สำนักอนามัย กทม. 0-2203-2393 หรือ 0-2203-2396

ทั้งนี้ ร.ต.อ.พงศกรกล่าวเสริมว่า ผลการตรวจโควิด-19 ของพนักงานร้าน groove evening ทั้งหมด จำนวน 35 คน ผลออกมาเป็นลบ ทุกคนปลอดเชื้อ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ระหว่างนี้ทางร้านได้กำชับให้พนักงานทุกคนกักตัว เฝ้าระวังสังเกตอาการต่อไปจนครบ 14 วัน