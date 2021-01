เช็กด่วน! ใครเคยไป 11 พื้นที่เสี่ยงโควิด รีบแจ้ง กรุงเทพฯเร่งจัด จนท.ตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กกรณีใครเคยเดินทางไปจุด 11 พื้นที่เสี่ยง โปรดเข้าระบบ BKKcovid19 ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/covid/frontend/web/ ระบุว่า 11 พื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย ผู้ที่เคยเดินทางไป 5 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63 ถึงปัจจุบัน 1.จังหวัดสมุทรสาคร 2.จังหวัดนครปฐม ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี ต.สระสี่มุม ต.ห้วยม่วง ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน ต.บางหลวง ต.ดอนตูม อ.บางเลน 3.จังหวัดนนทบุรี หมู่ 5 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ (ตลาดกลางบางใหญ่) 4.จังหวัดชลบุรี อ.บางละมุง 5.จังหวัดระยอง อ.เมือง

ผู้ที่เคยไปใช้บริการในช่วงวันที่ 15-26 ธันวาคม 2563 6.ร้าน groove evening ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2563 7.ร้าน new jazz ตรงข้าม The mall ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 8.ร้าน The sun ถนนสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2563 9.ร้าน The roof bar ถนนพระราม 3 ตั้งแต่ 13-30 ธ.ค.63 10.ร้านอีสานกรองแก้ว ในช่วงวันที่ 15-26 ธันวาคม 2563 และ 11.ร้านน้องใหม่พลาซ่า (น้องใหม่คาราโอเกะ) ซอยอยู่ออมสิน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วน สำนักอนามัย กทม.ได้ที่เบอร์ 0-2203-2393 และ 0-2203-2396 รายละเอียดเพิ่มเติมเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์