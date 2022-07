หมอธีระวัฒน์ เตือน โควิดติดซ้ำ ยิ่งหนักขึ้น ผู้ป่วยหัวใจ สมอง เสี่ยงเสียชีวิต!!

หมอธีระวัฒน์ เตือน โควิดติดซ้ำ ยิ่งหนักขึ้นจากลองโควิดยาว ผู้ป่วยหัวใจ สมอง เสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ยิ่งติดซ้ำ ยิ่งหนักขึ้นในภายหลัง เป็นเหตุผลที่ ถ้าติด ควรต้องหายเร็วที่สุด

พร้อมระบุว่า แม้ว่าจะได้วัคซีนเต็มเหนี่ยวแล้วก็ตาม

แม้ว่าคราวที่แล้วเป็นเดลต้า ครั้งใหม่เป็นโอไมครอนก็ตาม

แม้ว่าคราวที่แล้วเป็นโอไมครอน ครั้งใหม่เป็นโอไมครอนก็ตาม

ผลกระทบหนักขึ้นเป็นเงาตามตัว และลองโควิดยืดยาวขึ้น ในทุกๆครั้งที่ติดซ้ำใหม่ รวมถึงความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ เช่น หัวใจ สมอง และภาระที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น

เป็นการวิเคราะห์ ทหารที่ปลดประจำการ จำนวน 257,427 คนที่ติดเชื้อครั้งเดียว กับ 38,926 คนที่มีติดเชื้อครั้งที่สองครั้งที่สามจนกระทั่งถึงสี่ครั้งหรือมากกว่า และเทียบกับประชากร 5.3 ล้านคนที่ไม่เคยติดเชื้อเลย

ข้อมูลจาก Al-Aly, นักระบาดวิทยาที่ Washington University และ chief of research and development at the VA St. Louis Health Care System.

ข้อมูล preprint และลงใน Medscape’s Coronavirus Resource Center