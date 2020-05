เปิดตัว! Ferrari SF90 Stradale ม้าลำพองแรงสุดในประวัติศาสตร์ 1,000 แรงม้า 40.9 ล้าน

เปิดตัว ม้าลำพองทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ Ferrari SF90 Stradale ซูเปอร์คาร์สายพันธุ์ใหม่ของเฟอร์รารี่

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. คาวาลลิโน มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่าย และซ่อมบำรุงรถยนต์เฟอร์รารี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้เปิดแถลงข่าวด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทางโลกออนไลน์ เปิดตัว Ferrari SF90 Stradale (เฟอร์รารี่ เอสเอฟ 90 สตราดาเล) ขุมพลัง V8 รุ่นท็อปสุดในประวัติศาสตร์ของเฟอร์รารี่ ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และยนตรกรรม PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) เผยโฉมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดยการเปิดตัวครั้งนี้จัดงานในรูปแบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน Facebook Official Page เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรการ Social Distancing และจะจัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Private View of SF90 Stradale” ให้ลูกค้าได้สัมผัสยนตรกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดนี้อย่างใกล้ชิดในรูปแบบการนัดหมายส่วนตัว ระหว่างวันที่ 29 พ.ค – 26 ก.ค. นี้

วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองประธานบริษัท กรรมการบริหาร บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และมอบความไว้วางใจให้คาวาลิโน มอเตอร์ มาโดยตลอด บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน OHSAS 18001 โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำอยู่ในสำนักงานตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ลูกค้าคาวาลลิโน มอเตอร์ ทุกท่านในมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่นนี้”

“รวมไปถึงการตอบรับอย่างดีหลังจากมีการปรับโฉมศูนย์บริการ คาวาลิโน เซอร์วิส ครั้งสำคัญในโอกาสครบรอบ 10 ปี การเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการของเฟอร์รารี่ในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำการบริการที่เป็นเลิศหรือ Service Excellence ให้แก่ลูกค้าเฟอร์รารี่ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นที่บริการมากขึ้นกว่าเดิมอีกกว่า 1,200 ตร.ม. ทำให้มีพื้นที่ทั้งหมดร่วม 7,200 ตร.ม โดยถือเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการซ่อมบำรุงเฟอร์รารี่ ประเทศไทย ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รวมทั้งมีบริการซ่อมรถให้กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด ถือเป็น Authorized Body Shop ซึ่งในเฟอร์รารี่ภูมิภาคตะวันออกไกล (Ferrari Far East) มีเพียงประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีบริการดูแลรถเฟอร์รารี่คลาสสิค ประเทศไทยได้เป็น Authorized Dealer ที่ได้รับสิทธิ์จัดทำ คลาสสิคเก้ เวิร์คช้อป (Classiche Workshop) เพื่อดูแลและซ่อมบำรุงรถคลาสสิคให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดตามมาตรฐานของเฟอร์รารี่ รวมไปถึงโชว์รูมที่กำลังดำเนินการปรับรูปโฉมใหม่ พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกค้าคนสำคัญทุกท่านเร็ว ๆ นี้”

ด้าน นันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด กล่าวเฟอร์รารี่รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทำการเปิดตัวในครั้งนี้ว่า “สมญานามของ Ferrari SF90 Stradale บ่งบอกถึงนัยสำคัญของสมรรถนะได้อย่างครบถ้วน โดยตัวเลข ‘90’ อ้างอิงถึงวันครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้ง Scuderia Ferrari (สคูเดเรีย เฟอร์รารี่) ทีมแข่งรถฟอร์มูล่าวัน อันโด่งดัง นอกจากนั้น Ferrari SF90 Stradale ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และทักษะอันเชี่ยวชาญของแบรนด์เฟอร์รารี่ที่มีในสนามแข่งมาถ่ายทอดสู่รถยนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

“ปรัชญา ‘Eyes on the road, hands on the wheel’ ที่ได้รับการสืบทอดมาจากสนามแข่ง ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกใน SF90 Stradale เพื่อรวมหลักสรีระศาสตร์และสไตล์ที่โดดเด่นของห้องโดยสารเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีรูปแบบการจัดวางห้องโดยสารที่แตกต่างจากรถทุกรุ่นที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง”

Ferrari SF90 Stradale มาพร้อมกับขุมพลัง 8 สูบที่ดีที่สุดในโลก การันตีด้วยรางวัล “Best Engine” จาก International Engine Of The Year Awards ถึง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ถึง 2019 สามารถให้กำลังสูงสุด 1,000 แรงม้า โดยนับเป็นเครื่องยนต์ V8 ที่ทำแรงม้าได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเฟอร์รารี่

อีกทั้งยังเป็นสปอร์ตคาร์คันแรกของเฟอร์รารี่ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยถ่ายทอดพละกำลังมหาศาลของขุมพลังไฮบริดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนได้อัตราเร่งอันน่าทึ่ง 0-100 กม./ชม. ที่ 2.5 วินาที และ 0-200 กม./ชม. ในเวลาเพียง 6.7 วินาที

นอกจากนี้ ยนตรกรรมรุ่นใหม่คันนี้ ได้รับแรงบันดาลใจด้านการออกแบบจากเฟอร์รารี่ 360 Modena (360 โมเดน่า) รถสปอร์ตหลังคาแข็งเครื่องยนต์วางกลางตัวรถที่รังสรรค์ขึ้นราว 20 ปีที่แล้ว โดยทีมออกแบบได้เปลี่ยนสไตล์ใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การปรับขนาดพื้นที่ และการจัดวางห้องโดยสารไว้ใกล้กับส่วนหน้ารถมากขึ้น เพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อความกว้างขวางสะดวกสบายในห้องโดยสาร ทั้งยังเป็นรถรุ่นแรกของเฟอร์รารี่ ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Keyless เต็มรูปแบบ โดยช่องเสียบรีโมทออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้กุญแจดูเป็นส่วนหนึ่งกับรถมากขึ้น ทำให้ SF90 Stradale คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ ‘Best of the Best’ หรือที่สุดแห่งดีไซน์จาก Red Dot Award ประจำปี 2020 อีกด้วย

สำหรับราคาของเฟอร์รารี่ SF90 Stradale อยู่ที่ 40,900,000 บาท โดยมี Warranty (การรับประกัน) ฟรี 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง และการดูแลบำรุงรักษาฟรี 7 ปี โดยบริการจากทีมช่างผู้ชำนาญการด้วยเครื่องมือตามมาตรฐานจากโรงงานเฟอร์รารี่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรักษาประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ทุกคันที่สร้างขึ้นจากโรงงานในมาราเนลโล ประเทศอิตาลี

สัมผัสสุดยอดยนตรกรรมล้ำสมัย Ferrari SF90 Stradale อย่างใกล้ชิด ได้ในงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Private View of SF90 Stradale” ณ โชว์รูมคาวาลลิโน มอเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค – 26 ก.ค. นัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-319-6109 หรือ info@cavallino.co.th หรือ www.bangkok.ferraridealers.com สำหรับท่านที่พลาดการ Live Streaming สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=xnR80AbMHy4&t=1693s

ข้อมูลรถยนต์

เครื่องยนต์เบนซิน แบบ V8 ทำมุม 90 องศา ขนาด 4.0 ลิตร 3,990 ซีซี. พ่วงเทอร์โบ อัตราส่วนกำลังอัด 9.5 : 1 กำลังสูงสุด 780 แรงม้า ที่ 7,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 800 นิวตันเมตร ที่ 6,000 รอบ/นาที ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า 2 ตัว และ ด้านหลังอีก 1 ตัว รวมทั้งหมด 3 ตัว เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้พละกำลังสูงสุดรวมทั้งระบบอยู่ที่ 1,000 แรงม้า จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DCT 8 จังหวะ แบตเตอรี่ lithium-ion ขนาด 7.9 kWh ส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เสียบปลั๊กชาร์จไฟ Plug-in Hybrid

อัตราเร่ง 0 – 100 km/h ภายใน 2.5 วินาที

อัตราเร่ง 0 – 200 km/h ภายใน 6.7 วินาที

Top Speed ความเร็วสูงสุด 340 km/h Redline ที่ 8,000 รอบ/นาที วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนระยะทางสูงสุด 25 กิโลเมตร

Ferrari SF90 Stradale ปรับรูปแบบการขับขี่ได้ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย eDrive, Hybrid, Performance และ Qualify โดยอย่างแรกสามารถขับเคลื่อนม้าพยศ ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์คู่หน้าอย่างเดียวเป็นระยะทางสูงสุด 25 กิโลเมตร และ ยังทำหน้าที่ถอยหลังด้วย เพราะเกียร์ไม่มีกลไกถอยหลังแล้ว

ด้านการขับขี่มีทั้งระบบ Electric Traction Control (eTC) คอยควบคุมแรงบิดจากทั้งเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า, brake-by-wire control ระบบกระจายแรงบิดระหว่างเบรกไฮดรอลิกและมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบ ABS / EBD และ Torque Vectoring ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง

สำหรับมิติตัวถัง

ยาว 4,710 มิลลิเมตร

กว้าง 1,972 มิลลิเมตร

สูง 1,186 มิลลิเมตร

ระยะฐานล้อ 2,650 มิลลิเมตร

ระยะห่างล้อคู่หน้า 1,679 มิลลิเมตร

ระยะห่างล้อคู่หลัง 1,652 มิลลิเมตร

น้ำหนักตัวรถ 1,570 กิโลกรัม