SUZUKI ชวนผู้จัดจำหน่าย ประกวดแต่งรถ “SWIFT” คัด 8 คันไปโชว์-ให้คนไทยโหวต

SUZUKI ร่วมมือกับผู้จำหน่าย จัดกิจกรรมประกวดแต่งรถ ”SWIFT POWER YOU UP CONTEST” พร้อมเชิญชวนลูกค้าโหวตผ่านออนไลน์ ชิงรางวัลสุดพิเศษ

12 กรกฎาคม 2564-กรุงเทพมหานคร-บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อัดกิจกรรมพิเศษสู้โควิด ภายใต้โครงการ “SUZUKI Cause We Care – เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ” ประกาศเชิญชวนผู้จำหน่ายทั่วประเทศร่วมประกวดแต่งรถ SUZUKI SWIFT ภายใต้แนวคิด “Swift Power You Up Contest” ฉีกทุกการออกแบบในสไตล์ที่เป็นคุณ ชูความเป็นสปอร์ตแฮทช์แบ็กอีโคคาร์ยอดนิยมของคนไทย เน้นเสริมสร้างการรับรู้ และกระตุ้นยอดจำหน่ายช่วงกลางปี พร้อมเชิญชวนลูกค้าร่วมโหวตคะแนนผ่านช่องทางออนไลน์ ลุ้นชิง iPhone 12Pro 256GB มูลค่า 40,900 บาท จำนวน 3 รางวัล และคูปองแทนเงินสดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ซูซูกิและการใช้บริการหลังการขาย มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

นายมิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกลับมีตัวเลขยอดขายรวมทั้งหมดอยู่ที่ 377,256 คัน (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564) คิดเป็นอัตราการเติบโตของยอดขาย เพิ่มขึ้นถึง 14.79% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยซูซูกิมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 2.82%

บริษัทฯ จึงได้มองหาแนวทางในการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทุกราย โดยได้เดินหน้าจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และมีส่วนในการช่วยกระตุ้นยอดขายให้ขยับตัวได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดกิจกรรม “Swift Power You Up Contest” ซึ่งเป็นการชวนให้ผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ร่วมประกวดแต่งรถ NEW SUZUKI SWIFT ในสไตล์ที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงตอกย้ำให้ลูกค้าได้เห็นถึงความโดดเด่นของสปอร์ตแฮทช์แบ็กอีโคคาร์รุ่นยอดนิยม แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้เห็นถึงแนวทางการตกแต่งรถยนต์ของตนเองได้ในรูปแบบที่หลากหลายผ่านความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้แนะนำรถยนต์ NEW SUZUKI SWIFT รุ่นล่าสุดไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา โดยยังคงความเป็นรถสปอร์ตแฮทช์แบ็กอีโคคาร์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ มีสไตล์ที่แตกต่างเหนือใคร จึงได้จัดกิจกรรม “Swift Power You Up Contest” ฉีกทุกการออกแบบในสไตล์ที่เป็นคุณ ด้วยการเปิดให้ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิสมัครเข้าร่วมการประกวดตกแต่งรถ NEW SUZUKI SWIFT ตอกย้ำภาพลักษณ์ของรถยนต์รุ่นนี้ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ให้สัมผัสได้ถึงความสปอร์ตแต่ยังคงไว้ซึ่งความคุ้มค่าได้เป็นอย่างดี ผ่านการแต่งรถในสไตล์ของแต่ละโชว์รูมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบในการเติมแต่งรถยนต์ของตัวเองให้สวยงาม รูปแบบการจัดการแข่งขันจะเป็นการประกวดในประเภทสวยงามแบบ Custom Style สามารถนำรถมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยผู้จำหน่ายสนใจส่งรถเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 84 คัน ซึ่งซูซูกิจะดำเนินการคัดเลือกรถจำนวน 8 คัน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงคะแนนโหวตรถคันที่โดนใจผ่านช่องทางออนไลน์ www.swiftcontest.com ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2564 และประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

รถยนต์ New Suzuki Swift ที่ชนะเลิศได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-3 ของการประกวดในครั้งนี้ จะถูกนำเข้าไปจัดแสดงเพื่อให้ลูกค้าในชมและสัมผัสตัวรถจริงที่บูธรถยนต์ซูซูกิ ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38 (The 38th Thailand International Motor Expo 2021) ณ อาคารอิมแพค ชาร์เลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564

ทางด้านลูกค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโหวตรถที่ตกแต่งได้อย่างโดนใจในครั้งนี้ ได้ง่ายๆ ผ่าน www.swiftcontest.com ยังมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ iPhone 12Pro 256GB มูลค่า 40,900 บาท จำนวน 3 รางวัล และคูปองแทนเงินสดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ซูซูกิและการใช้บริการหลังการขาย มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 20 รางวัล พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.suzuki.co.th www.swiftcontest.com และ Facebook : Suzuki Motor Thailand

นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เพียงเข้าไปสนับสนุนผู้จำหน่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงกระแสการตอบรับและความต้องการที่ล้นหลามของ Suzuki Swift แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อผลิตภัณฑ์และงานบริการหลังการขายระดับคุณภาพของซูซูกิได้เป็นอย่างดี และด้วยแนวคิด Way of Life เราจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับงานบริการเพื่อตอบรับในทุกความต้องการของ ผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบแทนทุกความไว้วางใจที่คนไทยมอบให้ซูซูกิ

โดยซูซูกิยังคงยึดมั่นในปรัชญาของซูซูกิคือผลิตสินค้าที่มีคุณค่าเหมือนว่าเราคือผู้ใช้ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับลูกค้าชาวไทย ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพงานบริการของโชว์รูมผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ซูซูกิครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งซูซูกิเตรียมขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายทั้งหมดเป็น 140 แห่งทั่วประเทศภายในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านได้มั่นใจและเป็นครอบครัวเดียวกันกับซูซูกิ

NEW SUZUKI SWIFT มีให้เลือกทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน Speedy Blue Metallic (ZYH), สีแดง Ablaze Red Pearl (ZTW), สีขาว Pure White Pearl (ZYG), สีเทา Star Silver Metallic (ZTS), สีเทา Mineral Gray Metallic (ZTU) และสีดำ Super Black Pearl (ZTT) มาใน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น GL ราคาเริ่มต้น 557,000 บาท และ รุ่น GLX ราคาเริ่มต้น 629,000 บาท

ซูซูกิพร้อมจะมอบสุดยอดความคุ้มค่าให้ผู้ที่สนใจได้เป็นเจ้าของ NEW SUZUKI SWIFT ได้ง่ายยิ่งขึ้นกับโปรโมชั่นพิเศษ โดยสามารถเลือกรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,333 บาท หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 20,000 บาท ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน