มาแล้ว! สายสปอร์ตน้องเล็ก CBR150R ใหม่ ดุดันเร้าอารมณ์ เฉียบคมกว่าเดิม เคาะเริ่ม 9.29 หมื่น

“แรงเท่าที่ใจอยากแรง” ฮอนด้าเปิดตัว All New CBR150R ถ่ายทอดความเป็นซูเปอร์สปอร์ตขั้นสุดจากสนามแข่ง

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุด “All New CBR150R” จากตระกูล CBR Series ดีไซน์ล้ำสมัยให้ความเป็นซูเปอร์สปอร์ตในทุกมิติ ติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการขับขี่ด้วย Assist Slipper Clutch และโช้กหัวกลับ และเบรก ABS วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทาคาโนริ มารุยามะ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เปิดเผยว่า “รถสปอร์ตฮอนด้าในตระกูล CBR Series ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดซูเปอร์ไบค์ในดวงใจของนักบิดสายพันธุ์สปอร์ตมาอย่างยาวนาน ด้วยเอกลักษณ์ความโดดเด่นทั้งในเรื่องของดีไซน์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ได้รับการถ่ายทอดจากรถแข่งโมโตจีพีของฮอนด้าที่สร้างเกียรติประวัติคว้าแชมป์ในรายการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกมาแล้วมากมาย”

“ในครั้งนี้ All New CBR150R มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ถือว่าเหนือชั้นที่สุดในคลาสรถสปอร์ต 150 ซีซี ทั้งการออกแบบตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรถซูเปอร์สปอร์ตระดับท็อป เรามั่นใจว่า All New CBR150R จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเปิดประสบการณ์การขับขี่และสัมผัสความแรงสไตล์เรซซิ่งสปอร์ต ก่อนต่อยอดสู่สปอร์ตไบค์ในตระกูล CBR Series ในพิกัดที่สูงขึ้นต่อไป”

All New CBR150R ได้รับการพัฒนาภายใต้คอนเซปต์ “For The Real Racing Heart แรงเท่าที่ใจอยากแรง” ออกแบบใหม่ทั้งคันในแบบ Sport Aggressive Design ที่ให้ความโฉบเฉี่ยวและดุดัน ไฟหน้า LED 2 ชั้น แบบ Double-Layered ทั้งหน้าและหลัง มาพร้อมกับ Position Light คู่บน และไฟเลี้ยว LED เฉียบคมด้วยเส้นสายบนตัวรถที่บ่งบอกความเป็นสปอร์ตขั้นสุด ออกแบบตามหลัก Aero Dynamics ให้มีแรงเสียดทานต่ำที่สุด ขับขี่สนุกด้วยการวางตำแหน่งท่านั่งในแบบ “Super Sport Riding Position” ให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสอารมณ์ของความเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตตัวจริง

All New CBR150R มาพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่ง ด้วยเครื่องยนต์

ขนาด 150 ซีซี DOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ส่งกำลังความแรงด้วยชุดเกียร์ 6 สปีด มาพร้อมระบบ Assist Slipper Clutch ช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังขณะเปลี่ยนเกียร์ เพื่อความนุ่มนวลและความต่อเนื่องของการขับขี่แบบเรซซิ่งสปอร์ต

All New CBR150R ได้รับการยกระดับระบบกันสะเทือน ด้วยการใช้โช้กหน้าแบบหัวกลับ (Upside-down Shock Absorber) จากแบรนด์ SHOWA พร้อมยกระดับความปลอดภัยด้วยดิสก์เบรกหน้า-หลัง พร้อมระบบเบรกแบบ ABS (เฉพาะรุ่น ABS) เสริมด้วยระบบไฟฉุกเฉิน ESS แสดงสัญญาณไฟกระพริบเมื่อใช้เบรกอย่างกะทันหัน

All New CBR150R มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น ABS สีแดง Tri-color และสีดำ-แดง Mat-Gunpowder ราคาแนะนำ 99,900 บาท และรุ่น Standard มี 3 สีให้เลือก ได้แก่ สีดำ-แดง Mat-Gunpowder, สีแดง-ดำ Millennium และสีเทา-เหลือง Mat-Axis Grey ราคาแนะนำ 92,900 บาท พร้อมวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศ