ปอร์เช่ เปิดตัว “ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม” สปอร์ตพลังงานไฟฟ้าตัวแรง เริ่มต้น 6.79 ล้าน

ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดตัว ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ สุดยอดยนตรกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ. บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (AAS) ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เอาใจเหล่าแฟนพันธุ์แท้ปอร์เช่ เผยโฉม ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo) ยนตรกรรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์เวอร์ชั่นแรกของแบรนด์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ “Concept: Soul, Electrified” ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ Virtual Regional Premiere วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Porsche Thailand

คุณวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ ประธานบริหาร บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า “เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ในฐานะผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ เริ่มต้นกิจการด้วยยอดส่งมอบรถยนต์ปอร์เช่ ในหลัก 10 คันจนมาถึงหลัก 1,000 คันได้เมื่อช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มี ต่อแบรนด์ปอร์เช่ และองค์กรของเรามาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี สำหรับวันนี้ เอเอเอสฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวยนตรกรรมสปอร์ตไฟฟ้าด้วย ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่”

คุณปีเตอร์ โรห์เวอร์ กรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปอร์เช่ได้สร้างสถิติใหม่ใน 6 เดือนแรก ของปี 2021 ด้วยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 31% จากการส่งมอบรถใหม่จำนวน 153,000 คันทั่วโลก โดยเฉพาะในพื้นที่เอเชีย แปซิฟิค ปอร์เช่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น 87% สำหรับที่ปอร์เช่ ประเทศไทย มียอดส่งมอบรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 122% จากปีที่แล้ว โดยเอเอเอสฯ เริ่มมีการส่งมอบไทคานน์ตั้งแต่ต้นปีนี้ และจนถึงปัจจุบันสามารถส่งมอบ ไทคานน์ (Taycan) ไปแล้วประมาณ 300 คัน ซึ่ง 71% ของลูกค้าที่ซื้อไทคานน์เป็นลูกค้ารายใหม่ของแบรนด์นอกจากนี้เรายังมีความตั้งใจในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าปอร์เช่ในกรุงเทพฯ และประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต”

ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo) เข้ามาเสริมทัพให้แก่ยนตรกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์ในเวอร์ชั่นออฟโรด (off-road) นับว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จอย่างงดงามบนเส้นทางของการพัฒนายนตรกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า ไทคานน์ (Taycan) โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งความโดดเด่นจากนวัตกรรมระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแรงดัน 800 โวลต์ และมีช่วงล่างที่ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ all wheel drive และระบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติ adaptive air suspension รองรับสมรรถนะการขับขี่ รองรับสมรรถนะการขับขี่รูปเเบบสปอร์ตบนเส้นทาง off-road และ on road พื้นที่เหนือศีรษะภายในห้องโดยสาร

ตอนหลังที่เพิ่มขึ้นถึง 47 มิลลิเมตร รวมทั้งพื้นที่ท้ายรถมีความจุุมากขึ้้นกว่า 1,200 ลิตร มาพร้อมกับฝาท้ายขนาดใหญ่ เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการบรรจุสัมภาระนี่คืออรรถประโยชน์ที่่ได้จาก ครอส ทัวริสโม (Cross Turismo) สุดยอดยนตรกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์ตัวจริง

รููปลักษณ์ภายนอกของ ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo) มีความใกล้เคียงอย่างยิ่ง กับรถยนต์ต้นแบบ Mission E Cross Turismo concept study โดยรวมของตัวรถถูกกำหนดด้วยเส้นโค้งของแนวหลังคาที่ลาดยาวจรดท้ายให้อารมณ์สปอร์ตเต็มตัว ซึ่งเส้นดังกล่าวมีชื่อเรียกจากบรรดานักออกแบบของปอร์เช่ ว่า ‘flyline’ ภายนอกที่บ่งบอกความเป็นออฟโรด (off-road) ประกอบไป ด้วยซุ้มล้อ ชิ้นส่วนด้านล่างของกันชนหน้าและหลัง สเกิร์ตด้านข้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นเดียวกันกับชุดแต่ง ออฟโรด ดีไซน์ แพ็กเกจ (Off-Road Design Package) รวมไปถึงครีบดักอากาศพิเศษบริเวณมุมกันชนหน้า กันชนหลังและส่วนท้ายของสเกิร์ตข้าง ทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งหมดนี้้ช่วยเสริมให้รููปลักษณ์ภายนอกของ ตัวรถมีความแข็งแกร่ง รวมถึงมีช่วยส่วนในการป้องกันการกระแทกจากเศษหินในขณะขับขี่บนทางฝุ่น

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ปอร์เช่ได้พัฒนาอุุปกรณ์ขนย้ายสำหรับ ติดตั้งจักรยานไว้บริเวณท้ายรถสูงสุดถึง 3 คัน ด้วยประสิทธิภาพจุดยึดแบบ universal จึงใช้งานได้กับรถจักรยานหลากหลายแบบ ฝาท้ายสามารถเปิดได้ แม้ในขณะที่ยังขนจักรยานอยู่ นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมสุดล้ำที่มากับไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo)

ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo) กับทางเลือกที่หลากหลายถึง 3 รุ่น ในประเทศไทย ซึ่งมาพร้อมกับชุดเก็บพลังงาน Performance Battery Plus ที่ให้กำลังสูงสุด 93.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งได้รับการติดตั้งให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอันประกอบด้วย รุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้

• ไทคานน์ 4 ครอส ทัวริสโม (Taycan 4 Cross Turismo) พละกำลังสูงสุด 380 แรงม้า (280 กิโลวัตต์) เมื่อใช้ระบบ overboost power สำหรับ Launch Control กำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 476 แรงม้า (350 กิโลวัตต์) อัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5.1 วินาที ความเร็วสูงสุด 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยเดินทางสูงสุด (ตามมาตรฐาน WLTP) 389 – 456 กิโลเมตร

• ไทคานน์ 4เอส ครอส ทัวริสโม (Taycan 4S Cross Turismo) พละกำลังสูงสุด 490 แรงม้า (360 กิโลวัตต์) เมื่อใช้ระบบ overboost power สำหรับ Launch Control กำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 571 แรงม้า (420 กิโลวัตต์) อัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4.1 วินาที ความเร็วสูงสุด 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พิสัยเดินทางสูงสุด (ตามมาตรฐาน WLTP) 388 – 452 กิโลเมตร

• ไทคานน์ เทอร์โบ ครอส ทัวริสโม (Taycan Turbo Cross Turismo) พละกำลังสูงสุด 625 แรงม้า (460 กิโลวัตต์) เมื่อใช้ระบบ overboost power สำหรับ Launch Control กำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 680 แรงม้า (500 กิโลวัตต์) อัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในระยะเวลา 3.3 วินาที ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง พิสัยเดินทางสูงสุด (ตามมาตรฐาน WLTP) 395 – 452 กิโลเมตร

ราคา ไทคานน์ ครอส ทัวริสโม ใหม่ (The new Taycan Cross Turismo) ราคาเริ่มต้น 6.79 ล้านบาท พร้อมรับคำสั่งซื้อเเล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมปอร์เช่ทั้ง 4 สาขา โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด