ฮอนด้าเปิดตัวบิ๊กไบค์ตระกูล 500 Series 3 รุ่นรวด เพิ่มโช้กอัพหน้าหัวกลับ-ดิสก์เบรกคู่มาให้

ฮอนด้าเปิดตัว New 500 Series ยกระดับออปชันท็อปคลาสจัดเต็ม โช้กอัพหน้าหัวกลับ-ดิสก์เบรกคู่

ฮอนด้าบิ๊กไบค์สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญสนั่นวงการรถจักรยานยนต์ไทย ด้วยการเปิดตัวบิ๊กไบค์โมเดลใหม่ล่าสุดในตระกูล 500 Series 3 รุ่นรวด ได้แก่ New CBR500R, New CB500F และ New CB500X ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ ทั้งสปอร์ต เน็กเก็ต และแอดเวนเจอร์ มาพร้อมการยกระดับออปชันที่ดีที่สุดในคลาส เสริมสมรรถนะขั้นสุดด้วยโช้กอัพหน้าหัวกลับ และดิสก์เบรกคู่ พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทาคาโนริ มารุยามะ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เปิดเผยว่า “บิ๊กไบค์ฮอนด้าในตระกูล 500 Series ถือเป็นโมเดลที่มีความสำคัญ และเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของกระแสการขับขี่บิ๊กไบค์ในเมืองไทย ด้วยคุณภาพมาตรฐานการผลิตระดับโลก และเทคโนโลยีที่ผู้ขับขี่ให้การยอมรับมากที่สุด ได้ส่งผลให้ 500 Series ขึ้นแท่นเป็นบิ๊กไบค์ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดทันทีที่เปิดตัวในไทย ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา”

“New 500 Series ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2021 เราได้ทำการยกระดับ 500 Series ให้เทียบเท่าซูเปอร์ไบค์ระดับท็อปคลาส เพื่อสร้างความตื่นเต้นและตอบโจทย์นักบิดตัวจริง ด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าไป เพื่อให้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ต้องการเข้าสู่โลกของบิ๊กไบค์”

ฮอนด้าบิ๊กไบค์ New 500 Series มาพร้อมคอนเซปต์ “For The Real One” ถ่ายทอดความเร้าใจสู่สาวกบิ๊กไบค์ตัวจริง ตื่นตาตื่นใจด้วยดีไซน์ที่ดูบึกบึนโฉบเฉี่ยว แรงด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง และออปชันที่ดีที่สุดในคลาส ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ด้วย 3 โมเดลที่แตกต่างตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ ประกอบด้วย New CBR500R สำหรับนักบิดสายสปอร์ตเต็มขั้น, New CB500F เน็กเก็ตไบค์ที่ออกแบบมาเพื่อสายสตรีทโดยเฉพาะ และ New CB500X แอดเวนเจอร์ไบค์สำหรับผู้รักการผจญภัย

ฮอนด้าบิ๊กไบค์ New 500 Series ทั้ง 3 รุ่น ติดตั้งโช้กอัพหน้าแบบหัวกลับขนาดใหญ่ 41 มม. แบรนด์ SHOWA รองรับแรงกระแทกได้มากกว่า ให้การควบคุมที่เหนือชั้น พร้อมยกระดับความปลอดภัยด้วยดิสก์เบรกหน้าคู่ ทำงานร่วมกับระบบเบรก ABS ให้ประสิทธิภาพการเบรกเหมือนบิ๊กไบค์ระดับท็อป โดยในรุ่น New CBR500R และ New CB500F จะเป็นดิสก์เบรกหน้าคู่พร้อมด้วยคาลิปเปอร์แบบ Radial Mount 4 Pots ส่วนในรุ่น New CB500X จะเป็นดิสก์เบรกหน้าคู่พร้อมคาลิปเปอร์แบบ Twin Piston 2 Pots

ฮอนด้าบิ๊กไบค์ New 500 Series ดุดันกว่าเดิมด้วยไฟหน้า LED ใหม่ ให้ความสว่างเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 25% มาพร้อมล้อแม็กหน้า-หลัง ลายใหม่ โดยในรุ่น New CBR500R และ New CB500F จะมาพร้อมกับล้อแม็กลาย Y-Spoke 5 ก้านคู่ ขนาด 17 นิ้ว ขณะที่รุ่น New CB500X มาพร้อมกับล้อแม็กดีไซน์ใหม่ ขนาด 19 นิ้ว

ฮอนด้าบิ๊กไบค์ New 500 Series ส่งมอบประสบการณ์ขับขี่เต็มรูปแบบ ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ 2 สูบ แบบ Parallel Twin DOHC ขนาด 500 ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ ส่งกำลังด้วยชุดเกียร์ 6 สปีด เสริมด้วยระบบ Assist Slipper Clutch เพิ่มความนุ่มนวลขณะเปลี่ยนเกียร์

ฮอนด้าบิ๊กไบค์ New 500 Series มีให้เลือก 3 รุ่น 3 สไตล์ ประกอบด้วย

• New CBR500R มี 3 สี ได้แก่ Grand Prix Red, สี Sword Silver Metallic และสี Mat Gunpowder Black Metallic ราคาแนะนำ 219,800 บาท

• New CB500F มี 2 สี ได้แก่ Grand Prix Red และสี Mat Axis Gray Metallic ราคาแนะนำ 214,700 บาท

• New CB500X มี 2 สี ได้แก่ Grand Prix Red, สี Pearl Organic Green และสี Mat Gunpowder Metallic ราคาแนะนำ 224,900 บาท

ฮอนด้าบิ๊กไบค์พร้อมวางจำหน่าย New 500 Series ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda Big Wing ทุกสาขาทั่วประเทศ