ฮอนด้าเปิดตัว New PCX160 เพิ่มสีใหม่-มีระบบกันล้อล็อก-ล้อหมุนฟรี-Combi Brake

ฮอนด้าเปิดตัว New PCX160 ลุคใหม่ เพิ่มความสปอร์ต

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เปิดตัว New PCX160 เติมเต็มความสปอร์ตด้วยสีสันใหม่ล่าสุดที่มีเอกลักษณ์ ตอกย้ำความเป็น Iconic ที่ผู้ครอบครองภาคภูมิใจ ด้วยการผสานดีไซน์ที่ล้ำสมัย สมรรถนะการขับขี่จากเครื่องยนต์ที่แรงที่สุด และเทคโนโลยีเหนือระดับเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ

New PCX160 มาพร้อมคอนเซปต์ “THE NEXT CHAPTER OF THE PRIDE สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ” ถ่ายทอดภาพลักษณ์ความเป็นรถระดับ Iconic อย่างชัดเจน เริ่มจากรุ่น ABS ที่เพิ่มความสปอร์ตด้วยสีใหม่ล่าสุด Matte Red หรือสีแดงด้าน ที่ให้ความโดดเด่นแต่ไกลในทุกมุมมอง พร้อมโลโก้ PCX แบบโครเมี่ยมรมดำ (New Black Chromium Emblem) ที่ช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ความเท่เรียบหรูแบบเต็มขั้น เสริมด้วยสีน้ำเงินใหม่ในรุ่น Standard ที่ให้ทั้งความพรีเมียมและสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร

New PCX160 ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังจากเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด eSP+ 4 วาล์ว ขนาด 157 ซีซี แรงขึ้น ลื่นขึ้น ขับขี่นุ่มนวล ให้สมรรถนะที่ดีที่สุดในคลาส ปลอดภัยขั้นสุดด้วยระบบ HSTC (Honda Selectable Torque Control) ป้องกันล้อหมุนฟรีและเสียอาการขณะขับขี่ มั่นใจด้วยดิสก์เบรกหน้า-หลัง พร้อมระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้า ในรุ่น ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกเมื่อเบรกอย่างกะทันหัน และเทคโนโลยี Combi Brake ในรุ่น Standard ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลังให้สมดุล

New PCX160 มาพร้อมระบบไฟ Full LED รอบคัน แผงหน้าปัดแบบ Full Digital Speedometer แสดงสถานะต่าง ๆ ของตัวรถได้อย่างชัดเจนครบถ้วนทุกฟังก์ชัน สะดวกสบายด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda SMART Key พร้อมสวิตช์สัญญาณไฟฉุกเฉิน Hazard Light ช่องเก็บของด้านหน้ามาพร้อมที่เสียบชาร์จไฟสำรอง USB Type-C สะดวกสบายทุกการขับขี่ด้วย U-BOX ขนาดใหญ่ 30 ลิตร สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ พร้อมด้วย Seat Stopper เพิ่มความสะดวกสบายขณะหยิบสัมภาระเข้าออก

ฮอนด้า พร้อมวางจำหน่าย New PCX160 สีใหม่ รุ่น ABS มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ Matte Red และ Matte Grey ราคาแนะนำที่ 92,900 บาท และรุ่น Standard มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Matte Black, White และ Blue ราคาแนะนำที่ 86,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป ที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศ