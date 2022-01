มาสด้าเปิดตัว New CX-30 เพิ่มเทคโนโลยีมาตั้งแต่รุ่นล่าง ราคาเริ่มไม่ถึงล้าน

มาสด้าเปิดเกมบุกเขย่าตลาดรถเอสยูวีส่ง New Mazda CX-30 เติมเทคโนโลยีใหม่สุด เพิ่ม สีภายนอกใหม่ เพิ่ม ระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยวของรถ ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย เพิ่ม ความเร็วสูงสุดของระบบควบคุมความเร็ว ลำโพง 12 ตำแหน่ง ราคาเริ่มไม่ถึงล้าน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาสด้าประเทศไทย ได้เปิดตัว New Mazda CX-30 ต่อยอดการเติบโต เฉพาะรถอเนกประสงค์ในตระกูล CX-Series ที่เติบโตสูงถึง 21% มาสด้าเปิดตัว Mazda CX-30 ใหม่ พร้อมแนวคิด “LIFE’S ALWAYS ON” ครอสโอเวอร์เอสยูวีที่พร้อมเติมเต็มความหมายให้กับทุกด้านของชีวิตอย่างมีสไตล์ มอบความคุ้มค่าและลงตัวในการใช้งานในทุกมิติ ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ครบครันยิ่งขึ้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น พร้อมความพรีเมี่ยมที่เหนือระดับ กับสีใหม่ล่าสุด บรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ Platinum Quartz มุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เริ่มต้นชีวิตคู่ในสไตล์ใหม่ พร้อมเติมเต็มทุกประสบการณ์ในหลากหลายมิติของชีวิตคู่ได้อย่างลงตัว ด้วยทางเลือกทั้งหมด 3 รุ่นย่อย วางราคาจำหน่ายเท่าเดิมเริ่มต้นเพียง 989,000 บาท พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มรับเปิดตัว กับดอกเบี้ย 1.99% และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี ผู้ที่สนใจสามารถทดลองขับและจองซื้อได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบรถใหม่ได้ทันที

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รถครอสโอเวอร์เอสยูวี Mazda CX-30 ได้เผยโฉมสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในงานเจนีวา มอเตอร์โชว์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก จนเกิดกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมและสร้างชื่อเสียงกระหึ่มไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งในด้านสมรรถนะการขับขี่ ความพรีเมี่ยมสง่างามของรูปลักษณ์จากการออกแบบที่โดดเด่นตามแนวคิด Kodo: Soul of Motion ได้รับการยกระดับดีไซน์เพื่อให้เกิดความงดงามจากแสงและเงาที่ตกกระทบลงบนตัวรถในขณะขับเคลื่อนหรือแม้ขณะจอดนิ่งอยู่กับที่ พร้อมคัดสรรด้วยวัสดุคุณภาพสูง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้พบเห็นส่งผลทำให้รถรุ่นนี้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมาสด้าบนเวทีระดับโลก ด้วยการเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นเพียงแบรนด์เดียว ที่ติด 1 ใน 3 รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของโลก ปี 2563 (Top Three in the World – World Car of the Year) รวมถึงรางวัลมากมายจากเวทีการประกวดในประเทศต่างๆ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของ Mazda CX-30 ในทุกมิติ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในระดับนานาชาติ

สำหรับ Mazda CX-30 ในประเทศไทย ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับความนิยมจากลูกค้าเช่นกัน ซึ่งภายหลังจากเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2563 สามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยยอดจองสูงถึง 2,000 คัน ภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ รวมถึงเป็นรุ่นหลักที่สร้างยอดขายให้กับรถอเนกประสงค์ในตระกูล CX-Series ของมาสด้าอย่างต่อเนื่อง และปี 2564 ที่ผ่านมา รถรุ่นนี้ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายที่เติบโตขึ้นถึง 30.9% เมื่อเทียบกับปี 2563 และมียอดจำหน่ายสะสมแล้วกว่า 14,000 คัน ในระยะเวลาเพียง 22 เดือน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าความนิยมและความต้องการซื้อของลูกค้าต่อรถรุ่นนี้ยังคงมีอยู่มาก และลูกค้าก็ยังคงให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ตาม

“สำหรับการปรับโฉม New Mazda CX-30 ครั้งนี้ มาสด้ามุ่งมั่นเพื่อส่งมอบรถครอสโอเวอร์เอสยูวีที่ล้ำสมัย ดีไซน์หรูหราสง่างาม อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้มากที่สุด โดยเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น และยังถ่ายทอดภาพลักษณ์ของความพรีเมี่ยม โดดเด่น และทรงพลัง ด้วยดีไซน์ภายนอกและภายในที่หรูหราประณีตพิถีพิถันทุกรายละเอียดด้วยวัสดุคุณภาพสูง ควบคู่กับการแนะนำสีภายนอกใหม่ล่าสุด บรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ โดยเป็นสีที่บ่งบอกถึงความมีคุณภาพสูง เหนือระดับ มอบความหรูหราพรีเมี่ยมในทุกมุมมอง ด้วยคุณสมบัติใหม่เหล่านี้ มาสด้าจึงมั่นใจว่า Mazda CX-30 ใหม่ จะมาเติมเต็มความหมายและความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคย” นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติม

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัวแนะนำรถครอสโอเวอร์เอสยูวี Mazda CX-30 ใหม่ ในครั้งนี้ มาพร้อมกับการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเพื่อให้ตัวรถมีความเพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบมากที่สุดในคลาส พร้อมส่งมอบความคุ้มค่าและลงตัวในการใช้งานได้ครบทุกมิติและหลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของครอสโอเวอร์เอสยูวีระดับพรีเมี่ยม ที่พร้อมเติมเต็มความหมายให้กับทุกด้านของชีวิตอย่างมีสไตล์ บนแกนแนวคิด “LIFE’S ALWAYS ON” เพื่อเป็นรถอเนกประสงค์ที่จะเข้ามาเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าที่กำลังมองหาครอสโอเวอร์ในกลุ่ม B-SUV เพื่อออกไปค้นหาและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในทุกมิติ พร้อมปรับตัวเพื่อรับทุกการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านของชีวิตจากบทบาทหนึ่งไปสู่อีกบทบาทหนึ่ง อาทิ จากคนโสดสู่การเริ่มต้นชีวิตครอบครัว ต่อเนื่องไปสู่การเป็นครอบครัวขนาดเล็กที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน และการใช้เวลาร่วมกันในทุกโมเมนต์ของชีวิต ออกเดินทางร่วมกันไปค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ

Mazda CX-30 ใหม่ ได้รับการออกแบบตามแนวคิด Kodo: Soul of Motion ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสุนทรียศาสตร์แบบญี่ปุ่น ที่เน้นความเรียบง่ายแต่งดงาม “Less is More” ด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายแต่โฉบเฉี่ยวและทรงพลัง ตามแบบฉบับยนตรกรรมครอสโอเวอร์เอสยูวี ภายในห้องโดยสารยังคงความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันเสมือนงานทำมือ คัดสรรเลือกใช้เฉพาะวัสดุเกรดพรีเมี่ยมในทุกจุดสัมผัสดุจงานศิลปะชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อถ่ายทอดความหรูหรามีระดับในทุกมิติ และมาพร้อมกับความพรีเมี่ยมอีกระดับกับสีใหม่ บรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ ที่เปิดตัวเป็นรุ่นที่สามของรถมาสด้าในประเทศไทย สะท้อนความมีสไตล์และตัวตนอันมีเอกลักษณ์ของผู้ขับขี่ แตกต่างในแบบที่เป็นตัวเองไม่ซ้ำใคร ให้ความรู้สึกหรูหรา ทรงพลัง และสง่างามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Mazda CX-30 ใหม่ ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของลูกค้า ที่มีไลฟ์สไตล์และกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์รูปแบบของการใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยมาพร้อมทางเลือก 3 รุ่นย่อย ภายใต้เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน ขนาด 2.0 ลิตร SKYACTIV-G ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมและคล่องตัวทุกการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง ด้วยความแรงสูงสุด 165 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 213 นิวตัน-เมตร ประหยัดน้ำมันสูงสุด 15.4 กิโลเมตรต่อลิตร และรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E85 มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติสกายแอคทีฟ 6 สปีด ที่ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างแม่นยำในทุกรอบความเร็ว ให้การขับขี่สนุกในทุกเส้นทางและทุกมิติของการใช้งาน

เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่พร้อมกับบุคคลสำคัญ รถมาสด้ารุ่นนี้จึงมาพร้อมสกายแอคทีฟแพลตฟอร์มเจเนอเรชั่นใหม่ SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเชิงลึกด้านสรีรศาสตร์และธรรมชาติการเดินของมนุษย์ เพื่อพัฒนารถยนต์ที่ให้ความรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และยังมีระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง G-Vectoring Control Plus เทคโนโลยีเฉพาะของมาสด้าที่ถูกติดตั้งเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อย ให้ผู้ขับขี่และรถเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ

ไม่เพียงเท่านี้ มาสด้ายังมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น และตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายที่ทันสมัยและครบครัน จึงได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน Mazda CX-30 ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน LED Signature, ไฟท้ายแบบ LED Signature, ระบบเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าและด้านหลัง, กล้องมองหลัง และระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยวของรถ AFS และเพิ่มความเร็วสูงสุดของระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS ให้สามารถทำงานได้ถึง 145 กม./ชม. รวมถึงสามารถตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย ด้วยระบบการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ผ่านระบบ Mazda Connect ที่สามารถรองรับทั้ง Apple CarPlay® และ Android AutoTM* สามารถใช้งานฟังก์ชั่นสำคัญๆ ได้ โดยแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอสี แบบ Widescreen ขนาด 8.8 นิ้ว ที่ควบคุมด้วยปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander พร้อมมอบความโดดเด่นที่เหนือระดับด้วยระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Bose® รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง ที่ช่วยสร้างความประทับใจที่เหนือระดับไปตลอดการเดินทาง

ภายในห้องโดยสารได้ถูกพัฒนาภายใต้ปรัชญา HMI (Human-Machine Interface) ที่จัดวางฟังก์ชั่นการใช้งานในตำแหน่งศูนย์กลาง พร้อมมอบประสบการณ์และความสะดวกสบายในการขับขี่ที่เหนือระดับ ด้วยเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง คอนโซลกลางและที่วางแขนด้านหน้าที่กว้างสบายรองรับช่อง USB และมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ พร้อมด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้า Windshield Active Driving Display แผงหน้าปัดและมาตรวัดดิจิตอล แบบ TFT LCD พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสี ขนาด 7 นิ้ว พนักพิงเบาะหลังสามารถแยกพับ 60:40 อิสระจากกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง และใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอสโอเวอร์เอสยูวี

Mazda CX-30 ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น โดดเด่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาอย่างครบครันในทุกรุ่น

 รุ่น 2.0 C มาพร้อมเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยพื้นฐานที่ครบครัน อาทิ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED และไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lamp) แบบ LED Signature, ไฟท้ายแบบ LED Signature, ล้ออัลลอย ขนาด 16”, หน้าจอ Center Display ขนาด 8.8” พร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ Dual Zone พร้อมช่องแอร์ด้านหลัง, ถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง, ระบบเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง, กล้องมองหลัง, และระบบ i-Activsense 3 ระบบ มอบความคุ้มค่าเหนือระดับ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

 รุ่น 2.0 S มาพร้อมเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร ดีไซน์โดดเด่นรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมที่เหนือกว่า เช่น ล้ออัลลอย 18” ที่ให้ความสปอร์ตมากขึ้น, ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sports Paddle Shift, ประตูท้ายเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า และระบบเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้า ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากยิ่งขึ้น (หมายเหตุ: เพิ่มเติมจากรุ่น 2.0 C)

 รุ่น 2.0 SP มาพร้อมเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน 2.0 ลิตร มีดีไซน์ที่โดดเด่นเหนือระดับรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับพรีเมี่ยม อาทิ หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า, ระบบเสียง BOSE® รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง , ระบบแสดงภาพ 360 องศารอบทิศทาง และระบบ i-Activsense มากถึง 11 ระบบ ยังคงเป็นรุ่นที่เน้นความสมบูรณ์แบบมอบความพรีเมี่ยมและความปลอดภัยเหนือกว่ารถในระดับเดียวกันมากที่สุด

(หมายเหตุ:เพิ่มเติมจากรุ่น 2.0 S)

Mazda CX-30 ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี ประกอบด้วย

• สีแดง โซล เรด คริสตัล (Soul Red Crystal)

• สีเทา แมชชีน เกรย์ (Machine Gray)

• สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล (Snowflake White Pearl)

• สีดำ เจ็ท แบล็ก (Jet Black)

• สีเงิน โซนิค ซิลเวอร์ (Sonic Silver)

• สีเทา โพลีเมทัล เกรย์ (Polymetal Gray)

• สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ (Platinum Quartz)

ราคาจำหน่าย Mazda CX-30 ใหม่

 รุ่น 2.0 C ราคา 989,000 บาท

 รุ่น 2.0 S ราคา 1,099,000 บาท

 รุ่น 2.0 SP ราคา 1,199,000 บาท

สำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของยนตรกรรมครอสโอเวอร์เอสยูวี Mazda CX-30 ใหม่ สามารถเข้าชม และทดลองขับได้แล้ววันที่โชว์รูมรถยนต์มาสด้าทั่วประเทศ