เปิดราคาทางการ! โตโยต้า เวลอซ เริ่ม 7.95 แสน โชว์ประหยัด 17.9 กม./ลิตร รับประกัน 5ปี

โตโยต้า เปิดตัว ALL NEW TOYOTA VELOZ เคาะที่ 7.95 แสน โชว์ประหยัด 17.9 กม./ลิตร รับประกัน 5ปี

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดตัว รถ 7 ที่นั่ง สไตล์ Premium Crossover “ALL NEW TOYOTA VELOZ” สู่ตลาดประเทศไทย ชูจุดขาย ห้องโดยสารกว้างขวางเทียบเท่ารถระดับ C-segment ภายในกว้างขวาง สะดวกสบาย เบาะที่นั่งโดยสารสามารถปรับได้หลากหลายถึง 7 แบบ เพิ่มอรรถประโยชน์ใช้สอยด้วยแผงหน้าปัด TFT ปรับได้ 4 รูปแบบ ระบบเครื่องเสียง หน้าจอแบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว พร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless charger) ช่องเสียบ USB 4 จุด และที่วางแก้วน้ำมากถึง 15 จุด

ระบบมาตรฐานความปลอดภัย Toyota Safety Sense หรือ TSS แพลตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหน้าใหม่ และเครื่องยนต์เบนซิน Dual VVT-i 1.5 ลิตร 106 แรงม้า ประสานการทำงานกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ใหม่ อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง 17.9 กิโลเมตร/ ลิตร ให้อัตราเร่งทันใจ ตอบสนองนุ่มนวล เงียบกว่าในทุกช่วงความเร็ว หยุดรถมั่นใจด้วยดิสก์เบรก 4 ล้อ พร้อมเบรกมือไฟฟ้า

ALL NEW TOYOTA VELOZ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้รถที่เป็นครอบครัว ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมยามพักผ่อน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ SME สมัยใหม่ได้ในราคาที่ง่ายต่อการเป็นเจ้าของ โดยมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Premium และ รุ่น Smart

โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันตลาด SUV และ MPV มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามองหารถเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์อันหลากหลาย วันนี้ ผมมีความยินดีที่จะแนะนำรถรุ่นใหม่จากโตโยต้า นั่นคือ ALL NEW TOYOTA VELOZ มาพร้อม 4 จุดขายหลัก ได้แก่

– ดีไซน์ล้ำสมัย แบบฉบับ Premium Crossover ด้วยภายในห้องโดยสารที่ออกแบบลงตัว ในการใช้งานอเนกประสงค์ ตามแนวคิดการออกแบบ “Proud Active”

– ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้วย Toyota Safety Sense หรือ TSS พร้อมฟังก์ชั่นเพิ่มเติม อาทิ ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Front Departure Alert) ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติ (Lane Departure Alert (LDA) With Steering Assist) ในรุ่น Premium

– พื้นที่ภายในกว้างขวาง สะดวกสบาย กับรูปแบบปรับเบาะที่นั่งโดยสารถึง 7 แบบ

– การขับขี่ที่มั่นคง อัตราเร่งดีเยี่ยม จาก Platform ขับเคลื่อนล้อหน้าใหม่ และเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ตอบสนองอัตราเร่งได้ดี และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

ALL NEW TOYOTA VELOZ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้รถที่เป็นครอบครัว ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวัน และเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของครอบครัวที่พาไปทำกิจกรรมยามพักผ่อนร่วมกัน ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจ SME สมัยใหม่ได้ ด้วยราคาที่ง่ายต่อการเป็นเจ้าของ สเปคแบบจัดเต็ม และสมรรถนะการขับขี่เหนือชั้น ซึ่งล้วนแต่จะสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าของเรา”

เออิจิ ฟูจิบายาชิ หัวหน้าวิศวกร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “คอนเซ็ปต์หลักในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่มองหารถยนต์ที่มีการออกแบบ อันโดดเด่น อรรถประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่งมาพร้อมการขับขี่ดีเยียม เหมาะสำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบรถสไตล์ Premium Crossover และน่าดึงดูดกว่ารถยนต์ MPV ที่เคยมีมา

– การออกแบบสไตล์พรีเมียมที่เหนือระดับสำหรับชีวิตยุคใหม่

ด้านหน้าของ ALL NEW TOYOTA VELOZ โดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าแบบ LED บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ ให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่ง พร้อมแผ่นกันใต้ท้องรถสไตล์ Crossover มีแนวเส้นขอบโครเมียมตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถ ยาวไปจนถึงด้านหลัง ล้อและซุ้มล้อขนาดใหญ่ ให้อารมณ์แบบ SUV การออกแบบด้านหลัง ตกแต่งด้วยดีไซน์แบบเส้นยาวแนวนอน ยาวไปจนถึงชุดไฟท้ายทั้งสองฝั่งของตัวรถ ให้ความรู้สึกเฉียบคม และมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้น

– การตกแต่งภายในที่มีความอเนกประสงค์ และกว้างขวางเป็นพิเศษ

การออกแบบสไตล์พรีเมียมที่เหนือระดับสำหรับชีวิตยุคใหม่ ภายในกว้างขวางใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ให้ความสบายแก่ผู้โดยสารในทุกที่นั่ง ระยะห่างระหว่างที่นั่งผู้โดยสารในแถวที่หนึ่ง และแถวที่สองมีขนาดเทียบเท่ากับรถใน C-segment ในขณะที่เบาะแถวที่สองมีระยะเลื่อนได้ถึง 240 มิลลิเมตร นอกจากนี้ ยังออกแบบให้จัดที่นั่งได้อย่างยืดหยุ่น ให้อิสระในการใช้รถมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ALL NEW TOYOTA VELOZ ยังมาพร้อมที่เปิดประตูขนาดใหญ่ โดดเด่นน่าสนใจ ให้ความรู้สึกถึงคุณภาพระดับพรีเมียม อีกทั้งยังมีดีไซน์คอนโซลแบบสูง และบุด้วยวัสดุนิ่ม สำหรับเบาะนั่ง มีการตกแต่งที่บริเวณด้านข้างอย่างลงตัว ตอกย้ำคุณภาพที่เหนือระดับ

– Platform ขับเคลื่อนล้อหน้าใหม่ ให้สัมผัสการขับขี่ที่มั่นใจและทรงพลัง

ไม่ว่าทางจะเป็นเส้นทางขรุขระ หรือบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันรถ ก็รู้สึกได้ถึงความสมดุล และความมั่นคงของรถ Platform และช่วงล่างใหม่ ช่วยให้การขับขี่สบายแม้จะต้องเดินทางไกล นอกจากนี้การผสานการทำงานของเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง และการเปลี่ยนระบบส่งกำลัง CVT ใหม่ ให้การขับขี่ที่ทรงพลัง และประหยัดน้ำมัน รถรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ Toyota Safety Sense หรือ TSS ให้คุณขับรถได้อย่างมั่นใจ

เราจึงมั่นใจว่า ALL NEW TOYOTA VELOZ ใหม่นี้ จะตอบสนองได้ทั้งความตื่นเต้น และเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน และเหนือสิ่งอื่นใด เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอ ALL NEW TOYOTA VELOZ ที่จะขับเคลื่อนพาทุกคนไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณและคนที่คุณรัก จะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุข และความทรงจำดีๆ ไปพร้อมกัน”

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ALL NEW TOYOTA VELOZ เป็นรถ MPV สไตล์ Premium Crossover ที่ดูดีมีระดับ พร้อมอรรถประโยชน์ครบครัน ทั้งสมรรถนะการขับขี่ที่ดี และความปลอดภัยที่เหนือระดับ นอกเหนือจากดีไซน์ภายนอกใหม่แล้ว พื้นที่ภายในยังออกแบบให้กว้างขวาง หน้าปัดมาตรวัดความเร็วปรับได้ 4 รูปแบบ เพลิดเพลินกับเครื่องเสียงหน้าจอแบบสัมผัส 9 นิ้ว ทั้งยังมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless charger) และจุดเสียบ USB 4 จุด

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีขนาดห้องโดยสารกว้างชวาง โดยมีระยะการปรับเบาะแถวที่ 2 ยาวถึง 240 มม. แถวที่ 3 กว้างถึง 700 มม. และสามารถปรับพับเบาะได้ 7 รูปแบบ เบาะนั่งนุ่มสบาย พร้อมช่องใส่ Tablet สามารถนั่งชมรายการโปรดได้ตลอดการเดินทาง กว้างขวาง นั่งสบาย สามารถพับเบาะเพื่อโดยสารในที่นั่งแถวที่ 3 ได้ง่ายดาย ที่วางแก้วมากมายทุกที่นั่งรวม 15 จุด เพิ่มความหรูหราอีกระดับด้วยไฟ Ambient light ในห้องโดยสาร พร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ด้านความสะดวกสบาย สามารถปรับเบาะนั่งได้ถึง 7 แบบ โดย ALL NEW TOYOTA VELOZ จะสามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มพิกัด”

“ด้านสมรรถนะการขับขี่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Dual VVT-i 1.5 ลิตร 106 แรงม้า พร้อมเกียร์ CVT ใหม่ ประหยัดน้ำมัน ตอบสนองทันใจ แต่เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล เงียบกว่าในทุกช่วงความเร็ว พร้อมดิสก์เบรก 4 ล้อ ที่ตอบสนองได้ดังใจ พร้อมเบรกมือไฟฟ้า ทันสมัย และสะดวกสบายกว่า

ที่สำคัญ ยังมาพร้อมระบบมาตรฐานความปลอดภัย Toyota Safety Sense หรือ TSS มอบความมั่นใจตลอดการเดินทาง เช่น กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติ (Lane Departure Alert (LDA) With Steering Assist) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Front Departure Alert) ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) (ในรุ่น Premium)

ทั้งยังปกป้องสูงสุดกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยโตโยต้าในทุกรุ่น เช่น ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) และถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 6 ตำแหน่ง เป็นต้น”

สมรรถนะการขับขี่

– เครื่องยนต์ Dual VVT-i ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว

กำลังสูงสุด 106 แรงม้า (78 กิโลวัตต์) ที่ 6,000 รอบ/นาที

– ระบบส่งกำลัง เกียร์อัตโนมัติ CVT ตอบสนองการขับขี่มั่นใจ นุ่มนวล และประหยัดน้ำมัน

– ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 17.9 กิโลเมตร/ ลิตร

CONVENIENT AND COMFORTABLE TOGETHER

มากมายหลายฟังก์ชัน…สะดวกสบายไปด้วยกัน

– พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้-ไกล

– มาตรวัดแบบเรืองแสง พร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว มีดีไซน์ให้เลือก 4 แบบ

– เบาะหนังสังเคราะห์ และผ้าสีทูโทน (ดำและเทา) ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา

– ไฟสร้างบรรยากาศบริเวณคอนโซลกลาง และแผงข้างประตูด้านหน้า

– กล่องเก็บของด้านท้าย

– อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย

– เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว (เฉพาะรุ่น Premium) รองรับ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth

– ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ

– ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณกล่องเก็บของ และเบาะนั่งแถวที่ 3

– ระบบ Smart Entry และ Push Start

– ช่องต่อ USB 2 ช่อง สำหรับผู้โดยสารแถว 2

– กุญแจ Remote พร้อมระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer

7 SEATS FOLDABLE STYLES

ไปด้วยกันทั้งบ้านก็นั่งสบาย…จะขนของก็ยิ่งสบาย เพราะปรับพับเบาะได้มากถึง 7 แบบ

1. BIG ROOM พับแถว 2 และแถว 3

2. SMALL ROOM พับแถว 3

3. RELAX MODE พับแถว 1 เอนราบ

4. DAY BED พับแถว 2 เอนราบ

5. LONG STUFF พับแถว 3 และเบาะกลางแถว 2

6. FREE FORM พับแถว 3 และแถว 2 ด้านซ้ายหรือขวา

7. CABINET พับแถว 3 ด้านซ้ายหรือขวา

EVERYWHERE TOGETHER

ให้ทุกที่มีเราไปด้วยกัน…

– ไฟหน้า LED พร้อมด้วย Light Guiding

ไฟเลี้ยวแบบ Sequential

ไฟตัดหมอกหน้า

– วัสดุตกแต่งบริเวณไฟตัดหมอกหน้า (เฉพาะรุ่น Premium)

– วัสดุตกแต่งด้านข้างประตู (เฉพาะรุ่น Premium)

– วัสดุตกแต่งสปอยเลอร์หลัง (เฉพาะรุ่น Premium)

– ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน ขนาด 17 นิ้ว (เฉพาะรุ่น Premium)

– เสาอากาศแบบครีบฉลาม

– ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding

SAFE TOGETHER

ความปลอดภัย…ที่พร้อมดูแลกัน

– ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) (เฉพาะรุ่น Premium)

– ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติ (Lane Departure Alert (LDA) With Steering Assist) (เฉพาะรุ่น Premium)

– ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) (เฉพาะรุ่น Premium)

– ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Front Departure Alert) (เฉพาะรุ่น Premium)

– ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) (เฉพาะรุ่น Premium)

ACTIVE SAFETY

– กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) (เฉพาะรุ่น Premium)

– กล้องมองภาพขณะถอยหลัง (เฉพาะรุ่น Smart)

– ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

– ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor)

– สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน (Emergency Brake Signal)

– ระบบควบคุมการทรงตัว (Vehicle Stability Control)

– ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill-start Assist Control)

PASSIVE SAFETY

– ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 6 ตำแหน่ง (คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง)

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงแผนการตลาดว่า “ALL NEW TOYOTA VELOZ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

• กลุ่มครอบครัว ที่มีขนาด 4 คนขึ้นไป เป็นกลุ่มหลัก ใช้รถในชีวิตประจำวัน ไปทำงาน รับส่งลูก และออกไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุด

• กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ที่เน้นด้านอรรถประโยชน์ และความคุ้มค่าของรถ ด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวาง สามารถพับเบาะได้หลากหลาย ขนของได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังมีดีไซน์ที่โดดเด่น

• และคนทำธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการที่ต้องการไลฟ์สไตล์ ไปพร้อมกับธุรกิจ เช่น Youtuber”

“ในด้านการสื่อสารการตลาด ALL NEW TOYOTA VELOZ มีแนวคิดการสื่อสาร เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ที่จะสามารถสร้างสรรค์ความสุข ความสนุก และความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว เราจึงใช้แนวคิดการสื่อสารการตลาดว่า “ใช้ชีวิตไปด้วยกัน” หรือ “Better Together” โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เราเปิดให้ลูกค้าสามารถเริ่มจองสิทธิ์ในการซื้อ ALL NEW TOYOTA VELOZ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยยอดจองสิทธิ์มากกว่า 1,000 คัน” (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ) ด้านเป้าหมายการขาย จากความโดดเด่น เหนือชั้นในทุกด้าน เวลอซจะครองความเป็นผู้นำ ด้วยยอดจำหน่ายอันดับหนึ่งในตลาดรถเซกเมนท์นี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ โตโยต้า เวลอซ มีให้ลูกค้าเลือก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น PREMIUM และ รุ่น SMART มีสีภายนอกทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีขาวมุก, สีดำ, สีแดง และ ใหม่ สีเงิน “Purplish Silver Mica Metallic

พร้อมกันนี้ เรายังมีข้อเสนอสุดพิเศษ ดาวน์ 15% พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 60 เดือน พร้อมแพ็กเกจขยายการรับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 กม. และพิเศษยิ่งกว่าด้วยฟรีค่าแรงเช็กระยะถึง 100,000 กม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น และสบายใจกับการรับประกันจากโตโยต้า”

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวปิดท้ายว่า “เรามั่นใจว่า ALL NEW TOYOTA VELOZ เป็นยนตรกรรมอเนกประสงค์ สุดคุ้ม ขับสนุก นั่งสบาย ไปได้ทุกที่ โดยความพร้อมในการส่งมอบรถรุ่น SMART ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ส่วนรุ่น PREMIUM จะเริ่มส่งมอบได้ในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป”

ผมเชื่อมั่นว่า ลูกค้าจะให้การตอบรับ VELOZ ใหม่ เป็นอย่างดี ทั้งเป็นยนตรกรรมที่เติมเต็มชีวิตด้วยช่วงเวลาดีๆ ที่อยู่พร้อมหน้า กับรถครอบครัว 7 ที่นั่ง ให้ทุกวันมีความหมาย เมื่อมีเราไปด้วยกันกับ ALL NEW TOYOTA VELOZ ใช้ชีวิตไปด้วยกัน”

เลือกเป็นเจ้าของ “ALL NEW TOYOTA VELOZ” ได้ 2 รุ่น 4 สี

– ใหม่ สีเงิน Purplish Silver Mica Metallic – สีแดง Dark Red Mica Metallic

– สีขาวมุก Platinum White Pearl** – สีดำ Black Metallic

**สำหรับสีพิเศษ Platinum White Pearl เพิ่ม 7,000 บาท

ในราคาคุ้มค่าต่อการเป็นเจ้าของ

– Premium ราคา 875,000 บาท****

– Smart ราคา 795,000 บาท****

****ราคาดังกล่าวเป็นราคารถยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตจากโรงงานเท่านั้น

เป็นเจ้าของ ALL NEW TOYOTA VELOZ วันนี้!

– ดาวน์ 15% พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 60 เดือน

พร้อมแพ็กเกจขยายการรับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 กม. พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะถึง 100,000 กม. รวมมูลค่าทั้งสิ้นมากกว่า 51,800บาท

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

หรือ

– ฟรี ประกันภัยชั้น 1 ดาวน์ 25% พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% นาน 48 เดือน

พร้อมแพ็กเกจขยายการรับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 กม. พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะถึง 100,000 กม. รวมมูลค่าทั้งสิ้นมากกว่า 57,000บาท

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สัมผัส และทดลองขับ ALL NEW TOYOTA VELOZ

ร่วมกิจกรรมพิเศษ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย

ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม นี้