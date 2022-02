มาสด้าเปิดตัว New MX-5 อัดแน่นเทคโนโลยี มีทั้งเกียร์ธรรมดา-ออโต้ให้เลือก ราคา 2.9 ล้านเท่ากัน

มาสด้าเปิดตัว NEW MAZDA MX-5 ครั้งแรกกับระบบ KPC ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ มาสด้าเปิดตัว New Mazda MX-5 รถสปอร์ตโรดสเตอร์แบรนด์ไอคอนเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุด หลังคาเปิดประทุนด้วยระบบไฟฟ้า ครั้งแรกของการมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีเฉพาะใน New Mazda MX-5 กับระบบควบคุมสมรรถนะการทรงตัวขณะเข้าโค้ง KPC (Kinemetic Posture Control) ช่วยให้รถยึดเกาะถนนดีเยี่ยม เปลี่ยนให้ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยความสนุก และมอบความมั่นใจให้ผู้ขับได้มากยิ่งขึ้น มาพร้อมอีกระดับของความสปอร์ตกับสีใหม่ล่าสุด บรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ สีเอกลักษณ์ของมาสด้า มอบข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี1 และขยายการรับประกันคุณภาพเป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม.2 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า New Mazda MX-5 รถสปอร์ตโรดสเตอร์เปิดประทุนหลังคาไฟฟ้า น้ำหนักเบา ซึ่งถือเป็นแบรนด์ไอโคนิค เจ้าตำนานแห่งความสนุกสนานในการขับขี่ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในจากลูกค้าทั่วโลกจนได้รับการบันทึกใน Guinness World Records ว่าเป็นรถสปอร์ตที่ขายดีที่สุดในโลกกว่า 1,100,000 คัน รวมถึงรางวัลด้านความสมบูรณ์แบบและความสง่างาม ที่สามารถพิชิตรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของโลก และรางวัลรถยนต์ออกแบบยอดเยี่ยมของโลก ประจำปี 2016 หรือ World Car of the Year และ World Car Design of the Year 2016 มาครอง

สำหรับครั้งนี้ New Mazda MX-5 ได้ถูกพัฒนาเสริมจุดเด่นความเป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์ของมาสด้าที่ขับสนุก เร้าใจ มากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในรถรุ่นนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมอบความสบายให้กับผู้ขับขี่ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา จินบะ อิไต (Jinba-Ittai) ที่ถ่ายทอดความรู้สึกความเป็นหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคนกับรถ โดยยึดหลักปรัชญามนุษย์เป็นศูนย์กลาง ด้วยการนำเอาท่วงท่าการเดินที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา และยังคงโดดเด่นหรูหราด้วยรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ทั้งสง่างาม และให้สมรรถนะทรงพลังอันมีเอกลักษณ์เฉพาะมาสด้า

“มาสด้ามุ่งหวังที่จะพัฒนารถยนต์ เพื่อนำเสนอคุณค่าที่เกินความคาดหมายให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถ New Mazda MX-5 ซึ่งเป็นรถสปอร์ตแบรนด์ไอคอนของมาสด้า ที่มีกลุ่มแฟนพันธุ์แท้อยู่ทุกมุมโลก เราหวังว่ารถรุ่นนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่รักในการขับขี่ที่สนุกสนานเช่นเคย” นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติม

ในขณะที่ นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส กล่าวว่า มาสด้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำ New Mazda MX-5 รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาให้ขับสนุกและเข้าโค้งได้เฉียบคมยิ่งขึ้น ด้วยการมาครั้งแรกของระบบควบคุมสมรรถนะการทรงตัวขณะเข้าโค้ง KPC (Kinemetic Posture Control) เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ New Mazda MX-5 ที่ช่วยให้รถทำงานผสานกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับตัวรถ ช่วงล่างด้านหลังของรถรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยป้องกันการยกของตัวรถ (Anti-Lift) โดยระบบจะทำการควบคุมแรงเบรกที่ล้อหลังฝั่งด้านในโค้ง ในขณะที่รถเข้าโค้ง เพื่อลดอาการโคลงของตัวรถ จึงทำให้รถมีเสถียรภาพและเข้าโค้งได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ซึ่งการทำงานของระบบ KPC จะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อขับเข้าโค้งที่แคบ บนถนนขรุขระ หรือขับเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในการทรงตัวและยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ขับสนุกและมั่นใจขึ้นเท่านั้น แต่ยังลดการโคลงตัวและมอบสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญในการพัฒนา New Mazda MX-5 คือเพื่อให้มีเอกลักษณ์และโดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยสีภายนอกใหม่ล่าสุด สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นสีที่แสดงออกถึงความมีคุณภาพสูง ให้ความรู้สึกหรูหรา ทรงพลัง และสง่างาม ด้วยผลึกกึ่งโปร่งแสงจากควอตซ์ที่ขาวละเอียด นวลเนียน และสะท้อนตัวตนอันมีเอกลักษณ์ของผู้ขับขี่ที่แตกต่างไม่ซ้ำใคร ที่ผสานอย่างลงตัวกับการออกแบบตามแนวคิด โคโดะ ดีไซน์ หรือการเคลื่อนไหวอันสง่างามของการออกแบบภายนอกตัวรถ ที่ต้องตาต้องใจผู้พบเห็นจนยากจะละสายตา

การออกแบบภายนอกของ New Mazda MX-5 ยังคงมีความสปอร์ต ทันสมัย มาพร้อมเทคโนโลยีไฟหน้าแบบ LED Projector และไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน Daytime Running Lamp ตกแต่งด้วยล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว สีดำเมทัลลิค พร้อมคิ้วบันไดกันรอยสเตนเลส ในขณะที่ภายในห้องโดยสารยังคงคัดสรรเลือกใช้เฉพาะวัสดุคุณภาพสูง และประณีตทุกจุดสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น เบาะหนัง Perforated และเดินตะเข็บด้วยด้ายเย็บสีเทา ที่บ่งบอกถึงความพรีเมี่ยม พร้อมยังรองรับการใช้งาน Apple CarPlay พร้อม Mazda Connect โดยแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอสี Center Display ขนาด 7 นิ้ว ช่วยอำนวยความสะดวกในทุกการติดต่อ เพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่ด้วยระบบเสียงคุณภาพ Bose® รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 9 ตำแหน่ง

New Mazda MX-5 ให้การตอบสนองที่ดีเยี่ยม ด้วยเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน SKYACTIV-G 2.0 ที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะความแรง ควบคุ่ไปกับประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้พละกำลังสูงสุด 184 แรงม้า ที่ 7,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 205 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา 6 สปีด นอกจากนี้ ยังมาพร้อมถุงลมนิรภัยด้านข้างและด้านหน้า 2 คู่ ระบบสัญญานเตือนกันขโมย และระบบเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 จุด เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ไปตลอดเส้นทาง

รถรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยสุดล้ำ i-ACTIVSENSE ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงเมื่อเผชิญเหตุไม่คาดคิดบนท้องถนน อาทิ

• ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน LDWS (Lane Departure Warning System)

• ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance (Advanced SCBS : Advanced Smart City Brake Support)

• ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง SCBS-R (Smart City Brake Support-Reverse)

• ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ABSM (Advanced Blind Spot Monitoring)

• ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

• ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ DAA (Driver Attention Alert)

• ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ALH (Adaptive LED Headlamps)

New Mazda MX-5 มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี ประกอบด้วย

• สีแดง โซล เรด คริสตัล (Soul Red Crystal)

• สีเทา แมชชีน เกรย์ (Machine Gray)

• สีเทา โพลีเมทัล เกรย์ (Polymetal Gray)

• สีน้ำเงิน ดีพ คริสตัล บลู (Deep Crystal Blue)

• สีดำ เจ็ท แบล็ก (Jet Black)

• สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล (Snowflake White Pearl)

• สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ (Platinum Quartz)

ราคาจำหน่ายรถยนต์ New Mazda MX-5 มีให้เลือกทั้งหมด 2 รุ่น จำหน่ายในราคาเท่ากัน

• New Mazda MX-5 2.0 RF 6MT เกียร์ธรรมดา ราคา 2,905,000บาท

• New Mazda MX-5 2.0 RF เกียร์อัตโนมัติ ราคา 2,905,000 บาท