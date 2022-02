เปิดตัว New Volvo C40 Recharge Pure Electric โชว์ชาร์จ 1 ครั้งวิ่งเกิน 500 กม. ราคา 2.75 ล้าน

วอลโว่ คาร์ เผยโฉม THE ALL NEW C40 RECHARGE PURE ELECTRIC สุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ Crossover Coupe พลังงานไฟฟ้า 100% ครั้งแรก ในงาน The New Volvo C40 Recharge Pure Electric VIP Preview Event

วอลโว่ คาร์ ตอกย้ำจุดยืนในการส่งมอบรถยนต์พลังงานสะอาดที่สมบูรณ์แบบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เผยโฉม The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric รถยนต์สไตล์ครอสโอเวอร์ คูเป้ รุ่นแรกของวอลโว่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ 100% ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในงาน The New Volvo C40 Recharge Pure Electric VIP Preview Event ณ Show DC Hall พระราม 9 โดยในงานได้มีการนำรถยนต์ The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric สีน้ำเงินฟยอร์ด บลู (Fjord Blue) มาจัดแสดงในรอบพิเศษ* เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองสัมผัส ก่อนนำไปจัดแสดงอีกครั้งที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022 ปลายเดือนมีนาคมนี้

คริส เวลส์, กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วอลโว่ คาร์ เชื่อว่ากุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืนคือการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยตั้งแต่ปี 2020 รถยนต์วอลโว่ที่จำหน่ายในประเทศไทยมีเพียงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด และ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เท่านั้น และภายในปี 2030 วอลโว่จะจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ทั้งหมด ซึ่งรถยนต์วอลโว่แบบ Pure Electric ทุกคัน จะจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และมาพร้อมกับ Volvo Care Package ซึ่งรวมการรับประกัน การบริการ และการบำรุงรักษา ประกันภัย และบริการติดตั้ง Wall Box ชาร์จไฟรถยนต์ที่บ้าน เราพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ เพื่อมอบ อิสรภาพแห่งความเป็นคุณในการขับขี่ ความปลอดภัย และความยั่งยืน

รถยนต์ The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric ไม่เพียงออกแบบมาเพื่อการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ 100% แต่ยังเป็นรถที่สามารถอัปเดทประสิทธิภาพและฟังก์ชันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric คือต้นแบบของรถยนต์ที่สะท้อนมุมมอง และอนาคตของยนตรกรรมวอลโว่”

รถยนต์ The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Compact Modular Architecture (CMA) ที่วอลโว่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์คอมแพค ในสไตล์ ครอสโอเวอร์ คูเป้ ที่รูปทรงของตัวรถสะท้อนอารมณ์และตัวตนของผู้ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดดเด่นด้วยเส้นหลังคา Slimmed Crossover Roof Line ที่ออกแบบมาให้รับกับทรงท้ายลาดต่ำตามแบบฉบับรถยนต์สไตล์คูเป้ ไฟท้ายแบบเส้นปะที่เดินเส้นไปสู่แผงไฟหลักด้านหลังตัวรถสะท้อนการผสมผสานความโมเดิร์นและความคลาสสิกได้อย่างลงตัว แผง Aero Optimised Spoiler ที่ไม่เพียงทำให้ The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric เย้ายวนสะดุดตา แต่ยังช่วยในเรื่องของการทรงตัวและการยึดเกาะถนน ด้านหน้ารถคงเอกลักษณ์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ของวอลโว่ด้วยตะแกรงแบบฝาครอบปิดสีเดียวกับตัวถัง ประดับด้วยตราสัญลักษณ์วอลโว่ เรียบหรู มินิมอล ตามแบบฉบับสแกนดิเนเวียน

The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric อัดแน่นด้วยสมรรถนะการขับขี่อันเหนือชั้นผ่านพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Dual Motor AWD ให้กำลังสูงสุด 408 แรงม้า ที่ 4,350 – 13,900 รอบ/นาที พร้อมแรงบิด 660 นิวตันเมตร สามารถทำอัตราเร่งจาก 0 – 100 ได้ในระยะเวลาเพียง 4.7 วินาที ให้ระยะทางการขับขี่มากกว่า 500 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง แบตเตอรี่มีระบบรองรับการชาร์จเร็ว โดยใช้เวลาการชาร์จจาก 0 – 80% เพียง 37 นาที ระบบการขับขี่แบบ One Pedal Drive ที่ให้การเร่ง ชะลอ และเบรกรถยนต์ The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric ทำได้ด้วยแป้นเหยียบเพียงแป้นเดียว และเริ่มขับโดยไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ท

นอกเหนือจากสมรรถนะในการขับขี่ The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric ยังมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อส่งมอบความปลอดภัย และประสบการณ์การใช้รถที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่มาพร้อม Pixel Technology Headlight โดยใช้เซ็นเซอร์กล้องหน้าควบคุมการเปิดปิดของ LED ทั้งหมด 84 ดวง ในไฟหน้าให้เป็นอิสระต่อกันเพื่อไม่รบกวนสายตาของผู้ใช้เลนตรงข้าม นอกจากนี้ไฟยังสามารถปรับระดับความสว่างได้อัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมของแสงภายนอก รวมถึงส่องสัญญาณไฟ Welcome Light ต้อนรับเมื่อผู้ขับแตะที่มือจับประตูรถ ระบบ Advanced Driver Assist System (ADAS) ใหม่ล่าสุดช่วยให้กล้องและเซ็นเซอร์รอบตัวรถตรวจจับวัตถุได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และฟังก์ชันเพื่อช่วยในการขับขี่อื่น ๆ อาทิ Driver Assist with Pilot Assist (ระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ) Adaptive Cruise Control (ระบบควบคุมความเร็วแปรผันเพื่อรักษาระยะห่าง) Collision Avoidance (ระบบเลี่ยงการชนและหยุดรถอัตโนมัติ) Cross Traffic Alert with Auto Brake (ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถวิ่งเข้ามาทางด้านข้างขณะถอยหลังออกจากที่จอด พร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติ), Lane Keeping Aid (ระบบแจ้งเตือนด้วยแรงสั่นที่พวงมาลัยเมื่อรถวิ่งออกนอกช่องทางเดินรถ)

ภายในห้องโดยสารของ The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric ถูกออกแบบให้มีความเรียบหรู ทันสมัย แต่บ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ขับขี่ แผงคอนโซลหน้าในสไตล์ Topography Translucent Decor ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิทัศน์ของเทือกเขาในประเทศสวีเดน ใส่ลูกเล่นซ้อนวัสดุที่แตกต่างกันถึง 3 เลเยอร์ ให้มุมมองสามมิติบนผิวสัมผัสที่เรืองแสงเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องโดยสาร หลังคา Panoramic Glass Roof ให้มุมมองและความรู้สึกโล่งสบายในห้องโดยสารแต่ป้องกันความร้อนภายนอกได้สูงถึง 80% เพลิดเพลินกับระบบ Infotainment ของ Volvo with Google Built in ที่ให้คุณใช้แอปจากกูเกิ้ลอย่าง Google Maps, Google Assistant ซึ่งเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงผ่านคำว่า “Hey Google” เพื่อควบคุมแอป อย่าง Sportify รวมทั้ง Google Play หรือจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Volvo Cars App บนสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่ก็สามารถทำได้

The All New Volvo C40 Recharge Pure Electric มาพร้อมตัวเลือก 7 โทนสี ได้แก่ Fusion Red Metallic, Sage Green Metallic, Onyx Black Metallic, Thunder Grey Metallic, Silver Dawn Metallic, Crystal White Pearl และ สีใหม่ล่าสุด Fjord Blue Metallic

The All-New Volvo C40 Recharge Pure Electric เปิดตัวในราคา 2,750,000 บาท

มาพร้อม ฟรี Volvo Care Package ประกอบด้วย

ฟรี บริการหลังการขาย Volvo Premium Service Program -Pro (VPSP Pro)

• บริการรับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

• บริการบารุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

• บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ปี

ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นเวลา 3 ปี

ฟรี เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงแบบติดผนัง พร้อมรับประกันอายุการใช้งาน 2ปี และฟรีบริการ ตรวจสภาพระบบไฟฟ้าและติดตั้ง

ฟรีค่าชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถยนต์ด้วย EA Anywhere application มูลค่า 25,000บาท

บริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูงเป็นระยะเวลา 8ปี หรือ 150,000กม. (เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

ฟรี บริการติดตั้งเครื่องเพื่อใช้กับกระแสไฟหนึ่งเฟส 7.4 กิโลวัตต์ ระยะสายไฟ 30 เมตร และสามารถ อัพเกรดเป็นการติดตั้งแบบสามเฟส 22 กิโลวัตต์ ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยแหล่งจ่ายไฟต้องมีขนาด 230 โวลต์ สำหรับกระแสไฟหนึ่งเฟส หรือ 400 โวลต์ สำหรับกระแสไฟสามเฟส บริการฟรีนี้ไม่ครอบคลุมถึงการอัพเกรดมิเตอร์ไฟฟ้า และสายไฟเพิ่มเติมที่ยาวเกิน 30 เมตร