ฟอร์ด เปิดโฉมทางการ! เอเวอเรสต์ใหม่ แข็งแกร่งผสมหรูหรา อัดเทคโนโลยีใหม่เพียบ

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ภายนอกแข็งแกร่ง ภายในหรูหราเป็นส่วนตัว สมรรถนะดีเยี่ยมเพื่อทุกการผจญภัย

· ภายนอกที่แข็งแกร่ง ดุดัน ภายในห้องโดยสารหรูหรา เครื่องยนต์ของฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ มีให้เลือกแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ประกอบด้วย เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร V6 เทอร์โบ เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เทอร์โบ และตั้งแต่ พ.ศ. 2566 จะมีเครื่องยนต์เบนซิน 2.3 ลิตร EcoBoost วางจำหน่ายในบางประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เผยโฉมฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ครั้งแรกในโลก ด้วยการผสานสมรรถนะเพื่อการผจญภัยเข้ากับความสะดวกสบายอันเหนือระดับ และเทคโนโลยีเพื่อผู้ขับขี่ในรูปแบบของรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่พร้อมลุย หรูหรา และสนุกในทุกการเดินทาง

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับคนรักการผจญภัยตัวจริงด้วยสมรรถนะที่โดดเด่น ภายในห้องโดยสารออกแบบอย่างประณีตพิถีพิถัน เพื่อรองรับผู้โดยสาร 7 ที่นั่ง พร้อมสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจในทุกการเดินทางด้วยเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยเหนือระดับ

“เมื่อเราเริ่มนึกถึงการพัฒนารถฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ เราไม่ได้เริ่มตามขั้นตอนแบบเดิมๆ แต่เราเริ่มจากปลายทางคือลูกค้าของเรา” เอียน ฟอสตัน หัวหน้าวิศวกร แพลตฟอร์ม ฟอร์ด เอเวอเรสต์ กล่าว “ลูกค้าฟอร์ด เอเวอเรสต์ คือคนที่รักการผจญภัย ชอบทำกิจกรรมสนุกๆ และได้เดินทางไปกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ลูกค้ากลุ่มนี้ล้วนให้ความสำคัญกับการใช้งานแบบอเนกประสงค์ สมรรถนะ และพื้นที่ที่กว้างขวางแบบรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ไม่ว่าพวกเขาจะบุกตะลุยไปบนผืนทราย พื้นหิน หรือในเมืองก็ตาม”

เมื่อนำความเห็นของลูกค้ามาพิจารณาแล้ว ทีมวิศวกรและนักออกแบบของฟอร์ดจึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ได้อย่างชัดเจน นั่นคือการพัฒนารถที่ภายนอกแข็งแกร่งสะดุดตา ภายในหรูหราเป็นส่วนตัว พร้อมสมรรถนะดีเยี่ยมเพื่อทุกการผจญภัย

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ จึงเผยโฉม 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่นสปอร์ต รุ่นไทเทเนียมพลัส และรุ่นย่อยใหม่ล่าสุดคือรุ่นแพลทินัมi ฟอร์ดจะวางจำหน่ายรุ่นย่อยต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียดอื่นๆ จะได้รับการเปิดเผยช่วงใกล้การเปิดตัวในประเทศนั้นๆ

ภายนอกแข็งแกร่ง ภายในหรูหราเป็นส่วนตัว

ระยะฐานล้อที่กว้างและระยะระหว่างล้อหน้าและหลังที่เพิ่มขึ้นทำให้นักออกแบบสร้างสรรค์รูปลักษณ์ที่ดูล้ำสมัยและบึกบึนมากขึ้นให้กับฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ สะท้อนดีเอ็นเอด้านการออกแบบระดับโลกของฟอร์ดอย่างชัดเจนบนไฟหน้าใหม่รูปตัว C และลายเส้นอันทรงพลังบนกระจังหน้า ส่วนหน้าของรถยังมีการผสมผสานขององค์ประกอบที่มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน สื่อถึงเสถียรภาพในการขับขี่ที่เหนือชั้น

เส้นด้านข้างตัวถังทอดยาวจากด้านหน้าจรดท้ายรถเน้นการออกแบบตัวถังที่สะดุดตา ฐานล้อที่กว้างทำให้ซุ้มล้อใหญ่โดดเด่น เพิ่มความแข็งแกร่งและทันสมัยให้กับรถ

“เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เห็นฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ระหว่างการพัฒนาในขั้นตอนต่างๆ และพวกเขาต่างแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน คือความชอบรูปลักษณ์ที่ดูแข็งแรง สมบุกสมบัน โดยที่ยังคงความเรียบหรู และทันสมัย” แมกซ์ วูล์ฟ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ ฟอร์ด ประเทศจีน และตลาดนานาชาติ กล่าว “ลูกค้าบอกกับเราว่าฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ทำให้รู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะลุยพื้นที่ออฟโรด เพราะรถคันนี้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสำหรับการเป็นรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์อย่างแท้จริง”

สิ่งที่ลูกค้าต้องการสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง เพราะลูกค้าต่างมองหาความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว

“สิ่งแรกๆ ที่คุณจะสังเกตได้เมื่อขึ้นไปนั่งในรถคือความเงียบของห้องโดยสาร เราอาจจะคุ้นเคยกับการนั่งในรถที่มีที่นั่งหลายแถว ทำให้ต้องหันไปตะโกนคุยกับผู้โดยสารที่นั่งแถวหลัง” วูลฟ์ กล่าว “นี่คือสิ่งที่เราต้องการปรับให้ดีขึ้นสำหรับฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ให้ภายในห้องโดยสารเงียบพอที่จะพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ง่ายๆ และใช้เวลาอันมีค่าระหว่างเดินทางไปด้วยกัน”

ทีมออกแบบยังทุ่มเทความใส่ใจในการพัฒนาอุปกรณ์และการตกแต่งภายในห้องโดยสาร โดยนำแรงบันดาลใจมาจากบ้านสมัยใหม่ การใช้วัสดุตกแต่งที่ให้ความรู้สึกหรูหรา และติดตั้งไฟสร้างบรรยากาศในทุกส่วนที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความกว้างขวางในห้องโดยสารฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ เกิดจากการออกแบบที่สอดรับกันหลายส่วน ตั้งแต่แผงหน้าปัดด้านหน้าที่วางเต็มความกว้างของพื้นที่ คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 ตำแหน่ง และที่วางแก้วน้ำแบบพับเก็บได้สำหรับเบาะคู่หน้า ในบางรุ่นรถยังรองรับระบบการชาร์จแบบไร้สาย เกียร์อัตโนมัติแบบ Electronic Shifter หุ้มด้วยหนังสวยงามจับถนัดมือ พร้อมเบรกไฟฟ้า เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง สามารถปรับอุณภูมิและระบายอากาศได้ เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง รองรับการจดจำการตั้งค่าส่วนตัวของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และเบาะนั่งแถว 2 ยังสามารถปรับอุณภูมิได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อย

เบาะนั่งแถวที่ 3 เข้า-ออกได้ง่ายขึ้น ด้วยการออกแบบให้เบาะนั่งแถวที่ 2 ขยับมาด้านหน้ามากกว่าเดิม นอกจากนี้ ผู้โดยสารทุกคนยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระ และชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้ด้วยการติดตั้งปลั๊กไฟทั้ง 3 แถว

ฟอร์ดให้ความสำคัญกับเบาะนั่งที่ปรับได้หลายแบบ โดยเบาะนั่งแถวที่ 2 ปรับเลื่อนได้ และพับได้แบบแบ่ง 60:40 ส่วนเบาะนั่งแถวที่ 3 ซึ่งทำให้รถจุผู้โดยสารได้ 7 คน แบ่งที่นั่งในอัตราส่วน 50:50 และพับได้แบบไฟฟ้าสำหรับบางรุ่น ที่สำคัญเบาะแถวที่ 2 และ 3 ยังพับได้แบบแบนราบเพื่อการบรรทุกสัมภาระยาวๆ ได้อย่างปลอดภัย

ทีมออกแบบคิดค้นวิธีการป้องกันไม่ให้ของตกเมื่อเปิดประตูท้ายรถ โดยสร้างขอบเล็กๆ ที่เรียกกันเองในทีมว่า “จุดดักแอปเปิ้ล” (Apple catcher) บริเวณด้านหลังของที่เก็บสัมภาระ และยังมีที่เก็บของใต้พื้นรถเพื่อความเป็นระเบียบของห้องโดยสาร

เทคโนโลยีเพื่อลูกค้า

นอกจากความประณีตและความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้ว ฟอร์ดยังให้ความสำคัญกับการยกระดับอุปกรณ์เชื่อมต่อการสื่อสารและเทคโนโลยีอันทันสมัยภายในห้องโดยสารของฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด 8 หรือ 12.4 นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อย และยังมีหน้าจอแบบสัมผัสความคมชัดสูงขนาด 10.1 หรือ 12 นิ้ว อีกด้วย

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ มาพร้อมระบบเชื่อมต่อการสื่อสาร SYNC® 4A พร้อมรองรับการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อการสื่อสาร ควบคุมอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงการติดตั้งโมเด็มมาจากโรงงานเพื่อให้ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาส (FordPass™)iv,v เพื่อยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถด้วยความสามารถในการสตาร์ทรถจากระยะไกล การตรวจเช็คสถานะต่างๆ ของรถ รวมไปถึงการล็อค และปลดล็อคผ่านโทรศัพท์มือถือ

หน้าจอทัชสกรีนแนวตั้งยังเชื่อมต่อกับกล้อง 360 องศา โดยมีหน้าจอแยกส่วนเพื่อให้จอดรถได้สะดวกยิ่งขึ้นในพื้นที่แคบ หรือช่วยเหลือผู้ขับขี่ในการเดินทางบนสภาพเส้นทางที่มีความสมบุกสมบัน

เครื่องยนต์ใหม่และขุมพลังเหนือชั้น

ลูกค้าบอกกับเราว่าพวกเขาต้องการรถที่มีกำลังและแรงบิดมากขึ้นสำหรับการลากจูง การบรรทุกของหนัก และการเดินทางบนเส้นทางสุดทรหด ทีมงานจึงเลือกนำเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร V6 เทอร์โบ มาปรับจูนให้เหมาะกับฟอร์ด เอเวอเรสต์ เพื่อเป็น 1 ใน 3 ตัวเลือกของเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลสำหรับบางประเทศ

“เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร V6 เทอร์โบ ให้กำลังและแรงบิดในแบบที่ลูกค้าต้องการจากเครื่องยนต์ขนาดใหญ่” ปริติกา มหาราช ผู้จัดการโครงการฟอร์ด เอเวอเรสต์ กล่าว “เครื่องยนต์แข็งแกร่งมากในแง่ของพละกำลังและแรงบิดที่มหาศาล แต่ยังคงไว้ซึ่งความเงียบเมื่ออยู่บนถนน”

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ยังมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่เหมาะกับไลฟสไตล์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซิน 2.3 ลิตร EcoBoost และเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เทอร์โบ อีก 2 แบบ ทั้งที่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด และเกียร์อัตโนมัติแบบซีเล็กชิฟท์ 10 สปีดอันทรงประสิทธิภาพ

เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเดี่ยวเน้นให้พละกำลัง แรงบิด และการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ เป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและชาญฉลาดสำหรับลูกค้าที่ต้องการกำลังเครื่องยนต์ที่มากขึ้น และยังคงคำนึงถึงเรื่องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย

สมรรถนะดีเยี่ยมเพื่อทุกการผจญภัย

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ มาพร้อมฐานล้อที่กว้างขึ้น 50 มิลลิเมตร มอบการควบคุมบนถนนได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่การปรับแต่งโช้คอัพใหม่ช่วยเพิ่มความสนุกเร้าใจในการขับขี่และช่วยให้การควบคุมรถทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดง่ายยิ่งกว่าเคย

“เอเวอเรสต์เป็นรถอเนกประสงค์ที่ได้รับการยอมรับมาโดยตลอดว่ามีช่วงล่างที่ดีเยี่ยมทั้งสำหรับการขับบนทางเรียบและออฟโรด แต่ฐานล้อที่กว้างขึ้น ทำให้ทีมไดนามิกส์เชื่อมโยงรถเข้ากับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งกว่าเคย ทำให้การขับขี่สนุกและควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนทางหลวงนอกเมือง” ฟอสตัน กล่าว

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ พร้อมพาคุณไปสัมผัสทุกการผจญภัย ด้วยตัวเลือกระบบการขับขี่ 4 ล้อ 2 รูปแบบ วัสดุป้องกันช่วงล่าง โหมดการขับขี่ออฟโรดที่หลากหลาย เฟืองท้ายแบบ Locking Rear Differential ตะขอคู่หน้า และช่องต่อพ่วงอุปกรณ์ออฟโรด Upfitter Switch

ระบบการขับขี่ 4 ล้อทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบด้วย เกียร์ทรานสเฟอร์แบบ 2 จังหวะ พร้อมการเปลี่ยนโหมดการขับขี่ขณะรถเคลื่อนที่ด้วยระบบไฟฟ้า (Electronic Shift-On-The-Fly) หรือเรียกว่าระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบพาร์ทไทม์ กับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อที่มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงแบบฟูลไทม์ ที่มาพร้อมเกียร์ทรานสเฟอร์แบบ 2 จังหวะ (On-Demand Two-Speed Electromechanical transfer case – EMTC) ควบคุมด้วยไฟฟ้าพร้อมโหมดการขับขี่ที่เลือกใช้งานให้เหมาะกับสภาพถนนได้ และในบางประเทศ เอเวอเรสต์ ยังมาพร้อมตัวเลือกระบบการขับเคลื่อนแบบ 2 ล้อด้วย

หน้าจอแสดงผลสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดในเอเวอเรสต์ แสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับรถและสภาพเส้นทางด้านหน้าจากกล้องหน้าพร้อมกับแนวเส้นกะระยะ ช่วยผู้ขับขี่ฝ่าทุกอุปสรรคได้ง่ายขึ้น เพียงกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ผู้ขับขี่สามารถเลือกดูข้อมูลได้ครบครัน ทั้งระบบส่งกำลังและระบบล็อกเฟืองท้าย มุมการบังคับควบคุมพวงมาลัย และระดับความเอียงของรถ

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ลุยน้ำได้สูงสุดถึง 800 มิลลิเมตร และมีความสามารถในการลากจูงถึง 3,500 กิโลกรัม (พร้อมเบรก) vi ขณะที่ห้องเครื่องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับแบตเตอรี่สำรองอีกลูก เพื่อส่งมอบพลังให้กับอุปกรณ์เสริม

ราวหลังคาของเอเวอเรสต์เป็นมากกว่าการออกแบบเพื่อความสวยงาม แต่นี่คืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการผจญภัยโดยเฉพาะ รองรับน้ำหนักได้มากถึง 350 กิโลกรัมขณะรถจอดอยู่กับที่ และรับน้ำหนักได้มากถึง 100 กิโลกรัมขณะรถเคลื่อนที่ มอบการใช้งานแบบอเนกประสงค์ยิ่งขึ้นเพื่อบรรทุกสิ่งของ เช่น จักรยาน เรือแคนู กล่องสัมภาระ ไปจนถึงเต็นท์บนหลังคารถ พร้อมจุดยึดที่รองรับการใช้งานหลากหลายเหมาะสำหรับการติดตั้งหรือใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ

เสริมความมั่นใจด้วยเทคโนโลยีช่วยการขับขี่

ฟอร์ด เอเวอเรสต์ อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีช่วยการขับขี่และอุปกรณ์ปกป้องความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น เพื่อมอบความสบายใจและช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิมากขึ้น

เริ่มต้นจากถุงลมนิรภัยใหม่ติดตั้งระหว่างผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้า เพิ่มการป้องกันในกรณีที่มีการชนจากด้านข้าง และถุงลมนิรภัยคู่ด้านหน้าป้องกันเข่าและขา ทำให้เอเวอเรสต์มาพร้อมถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง 9 ตำแหน่ง รวมถึงถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้างระดับหน้าอกทั้ง 2 ฟาก และม่านถุงลมนิรภัยคู่ด้านข้างครอบคลุมถึงที่นั่ง 3 แถว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเทศที่จำหน่าย

ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ 2.0 ix ในฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ช่วยให้ผู้ขับขี่จอดรถในพื้นที่แคบได้อย่างปลอดภัยเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ระบบจะช่วยบังคับพวงมาลัย ปรับเกียร์ เร่งความเร็วและเบรกในการจอดรถแบบขนานหรือเข้าช่องจอดได้อย่างง่ายดาย และระบบจะนำรถออกจากที่จอดรถแบบขนานเมื่อได้รับคำสั่ง

ไฟหน้าแบบเมทริกซ์ แอลอีดี ในฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ที่มีในบางรุ่นและบางประเทศ มอบทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้นด้วยคุณสมบัติอันชาญฉลาด ได้แก่ ระบบปรับระดับแสงไฟตามความเร็วอัตโนมัติที่ปรับความสว่างของแสงไฟด้านหน้าตามระดับความเร็วของรถ นอกจากนี้ ไฟหน้ายังมาพร้อมความสามารถในการปรับแสงตามการเลี้ยวทั้งขณะจอดนิ่งและเคลื่อนที่ ไปจนถึงไฟสูงแบบป้องกันแสงสะท้อน มอบความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และไม่รบกวนผู้ใช้ถนนคนอื่น

ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติใหม่ในฟอร์ด เอเวอเรสต์ มีทั้งหมด 3 แบบ ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเทศที่วางจำหน่าย ประกอบด้วย

ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go (Adaptive cruise control with stop and go) ช่วยผู้ขับขี่รักษาความเร็วตามที่ตั้งไว้และรักษาระยะห่างจากรถด้านหน้า พร้อมเบรกให้รถจอดสนิทเมื่อจำเป็น

ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go และควบคุมรถให้อยู่กลางช่องทาง (Adaptive cruise control with stop and go and lane centering) จับเส้นแบ่งช่องทางและช่วยควบคุมให้รถอยู่ตรงกลางช่องทางได้

ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัจฉริยะ (Intelligent adaptive cruise control) อ่านป้ายจราจรและปรับความเร็วอัตโนมัติตามที่กำหนดได้

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่ ประกอบด้วย

(ใหม่) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางผสานระบบตรวจจับขอบถนน (Lane-keeping system with road-edge detection) ช่วยป้องกันรถออกจากเส้นทางในพื้นที่ชนบท

(ใหม่) ระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะ (Evasive steer assist) ออกแบบให้ทำงานขณะขับขี่ในเมืองหรือบนทางด่วน โดยใช้เรดาร์และกล้องตรวจจับรถที่ขับด้วยความเร็วต่ำหรือหยุดนิ่งด้านหน้า และส่งแรงช่วยผู้ขับขี่บังคับพวงมาลัยหลบเพื่อลดความเสี่ยงจากการชน

(ใหม่) ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง (Reverse brake assist) ช่วยให้ถอยหลังเพื่อเข้าซองจอดหรือจอดในพื้นที่แคบๆ ด้วยการเตือนด้วยเสียงและภาพ ระบบสามารถตรวจจับรถ จักรยาน และคนเดินถนนที่ผ่านมาด้านหลังได้ และยังช่วยเบรกให้รถจอดสนิทได้ด้วยหากผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองอย่างทันท่วงที

(ใหม่) ระบบตรวจจับรถในจุดบอดครอบคลุมส่วนต่อพ่วง (Blind spot information system with trailer coverage) ตรวจจับจุดบอดรอบคันรวมถึงส่วนต่อพ่วง โดยจะแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อระบบคาดว่าอาจเกิดอันตราย ระบบนี้รองรับเทรลเลอร์ที่มีความกว้างสูงสุด 2.4 เมตร และยาว 10 เมตร x

ระบบป้องกันการชนเพื่อป้องกันการชนบริเวณทางแยก (Pre-collision assist with intersection functionality) ช่วยส่งแรงเบรกรถอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุบัติเหตุ ขณะที่ผู้ขับขี่กำลังเลี้ยวรถผ่านช่องทางที่มีรถวิ่งสวน เมื่อระบบประเมินว่าอาจเกิดการชนได้

สร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับ

“เสียงตอบรับจากลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในฟอร์ด เอเวอเรสต์ รุ่นปัจจุบัน ช่วยให้เราพัฒนารถที่เหนือระดับ อัดแน่นด้วยสมรรถนะ ความปลอดภัย เทคโนโลยีอัจฉริยะ และขุมพลังที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิม” ไดแอน เครก ประธานตลาดนานาชาติ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “และที่สำคัญไม่แพ้กันคือเสียงจากลูกค้ายังช่วยให้เราสร้างประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถที่ดีเยี่ยมอีกด้วย”

“ผู้ขับขี่รถฟอร์ด เอเวอเรสต์ มีกิจกรรมมากมายที่ต้องทำ ทั้งแบ่งเวลาทำงาน ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อน และทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย” เครก กล่าวเสริม “พวกเขาต้องการประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถที่ง่ายขึ้นและเสริมสร้างความรู้สึกที่ดี ฟอร์ดจึงพัฒนาบริการมากมายซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของอันเหนือระดับที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า”

บริการต่างๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ประกอบด้วย

แอปพลิเคชันฟอร์ดพาส ช่วยให้ลูกค้านัดเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น บริการด่วนและบริการรถเคลื่อนที่ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสตาร์ทรถผ่านทางแอปฯ ได้ เหมาะกับการใช้งานทั้งในวันที่ร้อนและหนาวจัด บริการให้ยืมรถระหว่างเข้ารับบริการ ให้ลูกค้าสามารถยืมใช้งานรถระหว่างที่รถเข้ารับบริการได้ บริการรับ-ส่งคืนรถ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านหรือออฟฟิศ ส่งมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ายิ่งกว่าเคย

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่

การจองรถผ่านระบบออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ พร้อมตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในรถ ฟังก์ชัน ‘รอบรู้รถฟอร์ด’ (Master your vehicle) บนแอปฯ ฟอร์ดพาส ช่วยให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อุ่นใจกับบริการตรวจสอบสถานภาพการทำงานของรถผ่านแอปฯทีมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกลูกค้า

“เรามองว่าการซื้อรถเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปด้วยกันกับเรา” เครก กล่าว “เราจึงมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าตลอดทุกช่วงเวลาในการเป็นเจ้าของรถฟอร์ด”