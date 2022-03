เปิดตัว NEW MG ZS EV ปลั๊กไฟบ้านเคลื่อนที่ ชาร์จ1ครั้ง วิ่งได้  403 กม. ประกาศราคา 22 มี.ค.นี้

เอ็มจี เปิดตัว NEW MG ZS EV ด้วยแนวคิด Truly Easy รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

พร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยและมีสมรรถนะสูง ด้วยมอเตอร์ขนาด 177 แรงม้า แบตเตอรี่ 50.3 กิโลวัตต์/ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ 403 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง

ตอบโจทย์เอาท์ดอร์ไลฟ์สไตล์ด้วยฟีเจอร์ V2L (Vehicle to Load) จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยกำลังสูงสุดถึง 2,200 วัตต์

มั่นใจทุกการเดินทางด้วยเครือข่าย MG Super Charge หนึ่งในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ของเอ็มจี ที่รองรับการเดินทางทั่วประเทศ พิสูจน์แล้วจากการทดสอบการเดินทางทั่วประเทศรวมระยะทางกว่า 4,880 กิโลเมตร ในโปรเจค EV Marathon

พิเศษ เงินจอง 10,000 บาท จะมีมูลค่าเป็น 20,000 บาท เพื่อหักจากราคาจำหน่าย เมื่อมีการส่งมอบรถอย่างเป็นทางการ พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมกระแสไฟ V2L มูลค่า 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคมนี้ ที่ www.mgcars.com เท่านั้น

กรุงเทพฯ – 11 มีนาคม 2565 – บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เดินหน้าแผนงานผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เทียบชั้นอุตสาหกรรมยานยนต์โลกตามแนวทาง New Era New Growth for MG and Thailand Automotive Industry อย่างเป็นรูปธรรม ประเดิมเปิดตัว NEW MG ZS EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% โฉมใหม่ ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “Truly Easy” พร้อมด้วย MG EV Ecosystem หรือระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งของเอ็มจี โดยมีเครือข่าย MG Super Charge ที่ครอบคลุมและรองรับการเดินทางได้ทั่วประเทศ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษ เงินจองจำนวน 10,000 บาท จะมีมูลค่าเป็น 20,000 บาท เพื่อใช้หักจากราคาจำหน่ายเมื่อมีการส่งมอบรถอย่างเป็นทางการ และอุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L มูลค่า 10,000 บาท เฉพาะผู้ที่จองผ่าน www.mgcars.com ในระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม และรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เท่านั้นโดยจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ วันที่ 22 มีนาคมนี้

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เอ็มจีแนะนำ MG ZS EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกเข้าสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ด้วยแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ “Easy” เพื่อทำให้ผู้บริโภคเห็นว่า การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่อง “ง่าย” ทั้งในด้านของการใช้งาน การดูแลรักษา การชาร์จพลังงาน และการเป็นเจ้าของ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าคนไทยและทำให้ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด สำหรับ NEW MG ZS EV รุ่นล่าสุดนี้ มาพร้อมกับแนวคิด “Truly Easy” เพื่อสื่อให้ผู้ใช้งานได้มั่นใจว่าการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะง่ายกว่าที่เคยเป็นมา NEW MG ZS EV ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ล้ำสมัย สมรรถนะที่โดดเด่น การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มาอย่างครบครัน ทั้งนี้ก่อนการเปิดตัว NEW MG ZS EV บริษัทฯ ยังได้ทดสอบสมรรถนะและการใช้งานอย่างครอบคลุมของรถรุ่นนี้ภายใต้โปรเจค EV Marathon โดยเป็นการวิ่งทดสอบทั่วประเทศบนระยะทางกว่า 4,880 กิโลเมตร เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีสมรรถนะที่เพียงพอสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน มีศักยภาพรองรับการใช้งานวิ่งระยะไกลได้อย่างสะดวกสบายเหมือนรถยนต์ทั่วไปด้วยความพร้อมของสถานีชาร์จที่ครอบคลุมทั่วประเทศ”

“เอ็มจี ให้ความสำคัญกับสมรรถนะและการใช้งานได้จริงของรถยนต์ไฟฟ้า ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) มาโดยตลอด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ โดยเราไม่เพียงแนะนำและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย แต่ยังคงขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ เราได้เตรียมงานสำหรับการพัฒนาและจัดการแบตเตอรี่แรงดันสูง ด้วยการจัดตั้งโรงงานผลิตและโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้วยการวางแนวทางความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ให้เข้ามาเป็นหนึ่งในระบบเครือข่าย EV Ecosystem ของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าการมี EV Ecosystem ที่แข็งแกร่งดังกล่าวจะทำให้การใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นสำหรับคนไทย และทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน”

สำหรับ NEW MG ZS EV มีให้เลือกทั้งหมด 2 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น D และรุ่น X โดยจะเปิดตัวสู่สาธารณชน พร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ และจะจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน 58 โชว์รูม ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อโชว์รูมได้ที่ www.mgcars.com

สำหรับผู้จอง NEW MG ZS EV ในช่องทางออนไลน์ผ่าน www.mgcars.com ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคมนี้ และรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษจากทางเอ็มจี ประกอบด้วย

เงินจอง 10,000 บาท จะมีมูลค่าเป็น 20,000 บาท เพื่อใช้หักออกจากราคาจำหน่าย NEW MG ZS EV เมื่อมีการส่งมอบรถอย่างเป็นทางการ

รับประกับแบตเตอรี่นาน 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร

รับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

ฟรี! MG Home Charger พร้อมค่าติดตั้ง

ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี

ฟรี! อุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L มูลค่า 10,000 บาท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ NEW MG ZS EV

NEW MG ZS EV รถพลังงานไฟฟ้า 100% ในรูปแบบ SUV ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “TRULY EASY” ยนตรกรรมที่จะทำให้ชีวิตของคุณ “ง่าย” ขึ้นอย่างแท้จริง ด้วยดีไซน์โดดเด่นสะดุดตา ภายนอกเรียบหรู ล้ำสมัยภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ลงตัวสมบูรณ์แบบในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทันสมัย ขับขี่ง่าย มั่นใจในทุกเส้นทาง

EASY & STYLISH – EXTERIOR DESIGN: ดีไซน์ภายนอกล้ำสมัย

NEW MG ZS EV มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นตามแบบฉบับรถ SUV ของ MG เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสปอร์ต ผสานเข้ากับเส้นสายที่ทันสมัย ลงตัวในทุกรายละเอียด พร้อมกระจังหน้าและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่สะท้อนภาพลักษณ์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มากยิ่งขึ้น

มิติตัวถัง 4,323 x 1,809 x 1,649 มิลลิเมตร (ยาว x กว้าง x สูง)

ระยะช่วงล้อ 2,585 มิลลิเมตร

กระจังหน้า และกันชนหน้าแบบ GRILLE-LESS DESIGN

ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ตอนกลางวัน (Daytime Running Lights)

ไฟท้ายแบบ และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

สปอยเลอร์หลังพร้อมราวหลังคา

ล้ออัลลอยด์ ดีไซน์ใหม่ ขนาด 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อแบบ Aero Wheel Cover

EASY & CONVENIENT – INTERIOR DESIGN: ดีไซน์ภายใน เพื่อการใช้งานที่ “ง่าย” และ สบาย ยิ่งขึ้น

NEW MG ZS EV ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวาง มาพร้อมดีไซน์เรียบหรู แฝงความสปอร์ตพรีเมี่ยมด้วยคอนโซลหน้าลายคาร์บอนไฟเบอร์ และเบาะหนังดำเดินด้ายแดง พร้อมวัสดุบุนุ่มแบบ Soft Touch และฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน

ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger)

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์

หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอล ขนาด 7 นิ้ว

หน้าจอสีระบบสัมผัสดีไซน์ใหม่ ขนาด 10 นิ้ว

หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof)

เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง

พื้นที่เก็บสัมภาระปรับได้ 2 ระดับ

ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง

กระจกมองหลังตัดแสง

ระบบกรองอากาศ PM 2.5

ลำโพง 6 ตำแหน่ง

ระบบเชื่อมต่อมัลติมิเดีย Apple CarPlay และสมาร์ทโฟนระบบ Android

EASY DRIVE: สมรรถนะเพื่อการขับขี่ที่ง่าย มั่นใจ และปลอดภัยยิ่งขึ้น

NEW MG ZS EV เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังสูงสุด 177 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตร มีอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. อยู่ที่ 8.6 วินาที และด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่มีความจุ 50.3 kWh ทำให้สามารถขับขี่ได้ระยะทางสูงสุดถึง 403 กิโลเมตร* ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NEDC พร้อมมีระบบ Liquid Cooling System ช่วยระบายความร้อนให้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor

แบตเตอรี่ Lithium-Ion ขนาด 50.3 kWh

แบตเตอรี่มาตรฐานความปลอดภัย IP67 ในการป้องกันน้ำและฝุ่น

ระบบ KERS (Kinetic Energy Recovery System) 3 ระดับ

โหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ ได้แก่ โหมด Eco โหมด Normal และโหมด Sport

ระบบพวงมาลัย Rack and Pinion ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS)

ดิสก์เบรก 4 ล้อ พร้อมระบบช่วงล่างหน้า MacPherson Strut พร้อมเหล็กกันโคลง และระบบช่วงล่างหลัง Torsion Beam

*ทดสอบตามมาตรฐานความประหยัดพลังงาน NEW EUROPEAN DRIVING CYCLE (NEDC)

NEW MG ZS EV มาพร้อมระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) ปรับแต่งระบบช่วงล่างแบบ EURO TUNING SUSPENSION และมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยรอบคัน ด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐาน Advanced Synchronized Protection System 20 ระบบ ได้แก่

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB (Autonomous Emergency Braking)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนพร้อมปรับองศาพวงมาลัยหากออกนอกเลน ELK (Emergency Lane Keeping System) ถือเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นครั้งแรก โดยผสานรวมระบบ LDP (Lane Departure Prevention) และ LKA (Lane Keep Assist) เข้าไว้ด้วยกัน

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning)

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection)

ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist)

ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ FCW (Forward Collision Warning)

ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam control)

นอกจากนี้ยังเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัย อาทิ จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ (3D Around View Monitor) พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง และระบบไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่อง

EASY CHARGE: ง่าย สะดวกสบาย ทุกการชาร์จ ด้วยสถานีชาร์จที่ครอบคลุม

NEW MG ZS EV ทำให้การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย ด้วยระบบการชาร์จ 2 รูปแบบรองรับทั้งแบบ Quick Charge และ Normal Charge พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้าของเอ็มจี MG Super Charge ที่ติดตั้งแล้วกว่า 120 แห่งทั่วประเทศ

ชาร์จแบบเร็ว Quick Charge ชาร์จไฟฟ้าจาก 30% – 80% ใช้เวลาประมาณ 30 นาที*

ชาร์จแบบธรรมดา Normal Charge ผ่าน MG HOME CHARGER 0% – 100% ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที

ล่าสุด กับระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load) จ่ายพลังงานจากรถสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น

*ระยะเวลาในการชาร์จ ขึ้นอยู่กับระดับแบตเตอรี่คงเหลือและกำลังของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

EASY CONNECT: ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ทำให้การใช้งานง่ายและสะดวกสบายอย่างแท้จริง

NEW MG ZS EV มาพร้อมระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART ที่พร้อมทำให้ทุกการเชื่อมต่อในรถมีความง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ เชื่อมให้ผู้ใช้งานและรถเป็นหนึ่งเดียวกัน

Smart Check

ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ และระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์

ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car

ระบบตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ การชาร์จ และสถานีชาร์จ

ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ

Smart Command

กุญแจดิจิตอล

ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย

ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน

ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan และตั้งค่าการเดินทางแบบ Team Travel

ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน

ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call

ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre

ระบบสั่งการชาร์จ สถานี MG Super Charge ผ่านทางสมาร์ทโฟน

Smart Connect

ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time

ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง

ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง

ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน และอัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ

อัพเกรดระบบต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ (FOTA)

NEW MG ZS EV มีให้เลือกทั้งหมด 2 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น D และรุ่น X พร้อมสีตัวถังทั้งหมด 5 สี ได้แก่ ได้แก่ สีน้ำเงิน (Como Blue) สีเงิน (Cosmic Silver) สีแดง (Scarlet Red) สีดำ (Black Knight) และสีขาว (Arctic White)