เปิดราคาทางการ โตโยต้า YARIS ATIV ใหม่ สวยคมผสมหรู รุ่นสปอร์ต เริ่ม 5.39 แสนบาท

เมื่อันที่ 9 สิงหาคม โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ฮิเดยูกิ คามิโนะ Executive chief engineer, Emerging market compact car บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายรัฐพล ชุมสมุทร หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์ Subcompact sedan รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นครั้งแรกของโลกกับ ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ TOYOTA ALIVE บางนา กม.3

ราคาอย่างเป็นทางการ

– PREMIUM LUXURY ราคา 689,000 บาท

– PREMIUM ราคา 659,000 บาท

– SMART ราคา 584,000 บาท

– SPORT ราคา 539,000 บาท

จุดเด่น

ตัวถังสไตล์ ”Fastback style” ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในรถยุโรปหลายรุ่น หรูหรามากขึ้น และยังส่งผล

ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศต่ำเพียงแค่ 0.284 นอกจากนี้ YARIS ATIV ใหม่ ทุกรุ่นจะมาพร้อมไฟหน้าแบบ Full LED ล้ออัลลอยด์ Two tone ขนาด 16 นิ้ว และยังมีไฟท้ายแบบ Full LED Light-guiding ไฟเลี้ยว Sequential ใหม่ การออกแบบรถสามารถต่อยอดการตกแต่งได้หลากหลาย ครอบคลุมความชอบของลูกค้าหลายๆ กลุ่ม

เครื่องยนต์ Dual VVT-iE ขนาด 1.2 ลิตร 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว กำลังสูงสุด 94 แรงม้า (69 กิโลวัตต์) ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 110 นิวตัน-เมตร (11.2 กก.- เมตร) ที่ 4,400 รอบต่อนาที

ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.3 กิโลเมตร/ ลิตร ผ่านการรับรองมาตรฐาน มลพิษ EURO 5 ระบบส่งกำลัง เกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift ระบบช่วงล่างด้านหน้า แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง สวิตซ์ปรับโหมดการขับขี่บนพวงมาลัยได้ถึง 3 แบบ ECO / NORMAL /SPORT พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ดิสก์เบรก 4 ล้อ

ดีไซน์ภายใน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ และยกระดับคุณภาพของรถยนต์นั่งขนาด

เล็ก ด้วยการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในที่มีคุณภาพ ดีไซน์เรียบหรู และเพิ่มความล้ำสมัยเหนือระดับด้วยการเป็น Brand แรกที่มีเบรคมือไฟฟ้า EPB รวมทั้งไฟ “Ambient light” สร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร สามารถปรับได้ถึง 64 เฉดสี รวมถึงและหน้าปัด Full digital รวมทั้งมีภายในสีแดงให้เลือกที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

อุปกรณ์ความปลอดภัย จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานทุกรุ่น เช่น Airbag 6

ตำแหน่ง ระบบ ABS / EBD / BA / VSC / TRC และยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense ครบครัน ดีที่สุดในคลาส และยังมีสเป็คที่ติดตั้งมาเป็น Brand แรกอีกด้วย เช่น

-ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS (Pre-Collision System)

-ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติ LDA (Lane Departure Alert)

-ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Front Departure Alert)

-ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control)

-ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Auto High Beam)

-รวมถึงระบบช่วยเตือนความปลอดภัยอื่นๆ เช่น BSM, RCTA, Panoramic View Monitor และสัญญาณกะระยะรอบคัน

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

Push start / Smart entry และวิทยุหน้าจอสัมผัสรองรับ Apple Car Play, Android auto ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น

ระบบ T-Connect เป็นมาตรฐานทุกรุ่น สเปคเด็ดๆ จัดเต็มอีกหลายรายการ เช่น

-Adaptive cruise control แบบ All-Speed ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมระบบตรวจวัด และกรองฝุ่น PM 2.5 พร้อมช่องแอร์ด้านหลัง เบรคมือไฟฟ้า EPB และระบบหน่วงเบรคอัตโนมัติ ABH ลำโพง Pioneer Premium Speaker 6 ตำแหน่ง เครื่องเสียงขนาดหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว ช่องต่อ USB ด้านหลัง กล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถ การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริง สามารถตอบโจทย์ลูกค้าคนไทยในแบบที่ไม่มีใครทำได้มาก่อน เช่น ตำแหน่งที่วางแก้วน้ำ แก้วกาแฟ รับกับขนาดแก้วกาแฟของเมืองไทย มีถึง 4 ตำแหน่งรอบคัน กระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมไฟ LED สีขาว สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้หญิง

ที่เก็บของบริเวณต่างๆ ในรถ เพียงพอ และใช้งานได้จริง

สมรรถนะการขับขี่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะการขับขี่ให้เป็นรถยนต์คันแรกที่คนขับจะรัก เพราะขับง่าย ควบคุมง่าย และมั่นใจ และหากเป็นคนนั่งก็จะรู้สึกสบาย เงียบ และนุ่มนวล แพลตฟอร์มและ เกียร์ CVT ใหม่ พร้อมกับการปรับจูนเครื่องยนต์ ที่ส่งผลให้ รถควบคุมได้ง่ายขึ้น ทรงตัวได้ดี นุ่มนวล และตอบสนองขณะออกตัว และขับขี่ในเมืองได้ดีขึ้น พวงมาลัยมีน้ำหนักเบาขึ้นในความเร็วต่ำ โดยรวมขับง่าย คล่องตัวขึ้น ห้องโดยสารที่เคยเงียบ จะเงียบขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบัน และเงียบกว่าคู่แข่งหลัก ด้วยการ “เพิ่มเพื่อลด” เพิ่ม จุดเชื่อมตามตำแหน่งต่างๆ เพื่อ ลดเสียงรบกวนจากห้องเครื่องยนต์ ลดเสียงลมภายนอก และลดแรงสั่นสะเทือน และโตโยต้าเป็นเจ้าเดียวในคลาสที่ให้ดิสก์เบรก 4 ล้อ ช่วยเบรกได้อย่างนุ่มนวล มั่นใจ และระยะเบรกสั้นกว่าคู่แข่งหลัก

สรุปสเปกเด่นของแต่ละรุ่น

รุ่นเริ่มต้น SPORT ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ลูกค้าจะได้สัมผัสทั้งฟังก์ชั่น และความใหม่ที่มาเหนือกว่ารถรุ่นปัจจุบัน เช่น Push start / Smart entry ชุดไฟหน้า Full LED / ล้ออัลลอยด์ Two tone ขนาด 16 นิ้ว / พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ ECO / Normal / Power บนพวงมาลัย

วิทยุหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple Car Play และ Android Auto ที่วางแก้วน้ำ 4 ตำแหน่ง คอนโซลหน้าบุนุ่ม ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน ABS / EBD / BA / VSC / TRC / HAC / EBS

รุ่น SMART เพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ มากมาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่เน้นความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ราคาง่ายต่อการเป็นเจ้าของในแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน โดยเพิ่มเติม ชุดไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED Light Guiding มาตรวัดแบบ Full digital วิทยุหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Apple Car Play และ Android auto ช่องต่อ USB 4 ช่อง บริเวณคอนโซลด้านหน้า และด้านหลัง เบาะหนังสังเคราะห์ และผ้า เสาอากาศแบบครีบฉลาม

ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense : ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (Lane Departure Alert) พร้อมพวงมาลัยดึงกลับ ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนต้ว (Front Departure Alert) ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) พร้อมเพิ่มความมั่นใจด้วยกล้องบันทึกภาพหน้ารถ และกล้องมองหลัง

รุ่น PREMIUM ตอบสนองลูกค้ากลุ่มที่ต้องการความสวย เนี๊ยบ มีระดับ และความมั่นใจในการขับขี่ที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกัน ระบบไฟส่องสว่างหลังจากดับเครื่องยนต์ Follow Me Home ไฟท้ายแบบ Full LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบ Sequential ภายในตกแต่งด้วย Ambient light ปรับได้ 64 เฉดสี บริเวณคอนโซลกลาง ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 พร้อมจอแสดงสถานะ ระบบเบรคมือไฟฟฟ้า EPB พร้อมระบบหน่วงเบรคอัตโนมัติ ABH ยกระดับความปลอดภัยครบครันจากรุ่น SMART ด้วยกล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) สัญญาณเตือนกะระยะรอบคัน 6 ตำแหน่ง ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกข้าง (Blind Spot Monitor) ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ(Automatic High Beam) และดิสก์เบรก 4 ล้อที่ช่วยให้เบรกได้อย่างนุ่มนวล มั่นใจ ระยะเบรคสั้น และ รุ่น Premium Luxury ซึ่งเป็นรุ่นแห่งความสมบูรณ์แบบ หรูถูกใจ Lifestyle คนเมือง ตอบสนองความ ต้องการของ Young Management ที่มองหาความสมบูรณ์แบบ ฟังก์ชั่นครบครันทุกความต้องการ คุ้มค่า และแตกต่าง ด้วย

Feature แบบจัดเต็ม เช่น ภายในตกแต่งด้วยสีแดง ทั้งบริเวณคอนโซลหน้าและเบาะหนังแท้ Ambient light 64 เฉดสี เพิ่มตำแหน่งที่คอนโซลหน้า คอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า Pioneer Premium Speaker 6 ตำแหน่ง นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการตกแต่งรถรุ่นนี้ว่า “เพื่อให้ YARIS ATIV ใหม่ เป็น Beloved People Car ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เราได้เตรียม Package ชุดตกแต่งพิเศษ เพื่อเสริมความมั่นใจ และตัวตนของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่โดดเด่น และแตกต่าง สะท้อนภาพลักษณ์ที่เป็นตัวคุณเองอย่างมั่นใจ ชุดอุปกรณ์ตกแต่งหลากหลาย Package ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับ YARIS ATIV ใหม่”

ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง All New YARIS ATIV

1. ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง LUSSO (ลูสโซ่)

เพิ่มความโดดเด่น เสริมภาพลักษณ์ให้ดูดี มีระดับ และเปลี่ยนคาแร็คเตอร์ของรถให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยชุดสเกิร์ตรอบคัน และสปอยเลอร์ฝาท้าย โดดเด่นสะดุดตาด้วยสีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำ Glossy black)

ราคาจำหน่ายแนะนำ : 19,990 บาท (รวม VAT)

2. ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง CHIARO (เคียโร่)

เพิ่มความหรูหรา สะดุดตา เสริมภาพลักษณ์ให้สง่างาม และโดดเด่น ด้วยการตกแต่งรายละเอียด ด้วยชิ้นส่วนโครเมี่ยมเกรดคุณภาพในส่วนต่างๆ รอบคัน

ราคาจำหน่ายแนะนำ : 8,690 บาท (รวม VAT)

3. ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง PRESTO (เพรสโต้)

ด้วยแรงบันดาลใจจากสนามแข่ง นำมาสู่การออกแบบชุดแต่ง PRESTO ที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ในทุกมุมมอง โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคม พุ่งทะยานไปข้างหน้า เพิ่มความดุดันด้วยสีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำ) และเพิ่มความสปอร์ตด้วยสติกเกอร์คาดฝากระโปรง หลังคา และฝาท้าย สีดำ-แดง

ราคาจำหน่ายแนะนำ : 17,500 บาท (รวม VAT)

นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวถึง Package การขายสำหรับรถรุ่นนี้อีกด้วยว่า “สิ่งที่ดีที่สุดต่อไปคือ ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…

ประสบการณ์การซื้อ

“ด้วยราคาที่ทำให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่าย รวมถึง Package ทางการเงินรูปแบบใหม่ เราจะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ประกอบด้วย Package ทางการเงินหลากหลายแบบซึ่งพร้อมให้ลูกค้าเลือกใช้ เราตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้สามารถเสนอบริการได้หลากหลาย”

-CAL [Connected Auto Loan] การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ที่ทำให้เป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้น

-Toyota Smart Buy ลูกค้าสามารถเช็ควงเงินสินเชื่อล่วงหน้าได้สะดวก รวดเร็ว

-Low Installment “ผ่อนยาวเป็นพิเศษ 96 งวด ราคาผ่อนต่องวด 6,900 บาท/เดือน

-Sabuy:D แบบ 7 ปี ให้ลูกค้าผ่อนสบาย พร้อมทางเลือกในงวดที่ 84 ราคาผ่อนต่องวด 5,900 บาท/เดือน

-Flexible Payment สำหรับพนักงานเงินเดือน ที่สามารถเลือกจ่ายเพิ่ม หรือลดได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ

-No Down Payment [Asset] โดยใช้เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือ ที่อยู่อาศัยมาใช้เป็นหลักประกัน แทนเงินดาวน์

-Alive X ลูกค้าสามารถนำคะแนน The 1 มาใช้ในการดาวน์รถได้

-KINTO Long Term 5 Yrs / Rent to Own

-Reverse Mortgage “บ้านเพิ่มรถ” สำหรับกลุ่มผู้เกษียณอายุ ที่ต้องการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินใช้จ่ายประจำเดือน และการซื้อรถ

ประสบการณ์การใช้งาน

“เรามอบความสุขให้ลูกค้า ด้วยค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของต่ำที่สุด (Lowest Cost of Ownership)”

ประกันภัยแบบ PHYD ที่ทำให้เบี้ยประกันถูกลงกว่าประกันภัยชั้น 1 ทั่วไป 10% บริการใหม่ Toyota Connected Frequent Service Reward โดยปกติ warranty จะมีที่ 3 ปี แต่ด้วยการทำงานร่วมกับระบบ T-Connect เราจะติดตามลูกค้าให้เข้ามาเช็คระยะได้อย่างแม่นยำ อุปกรณ์ยืดการใช้ได้นานขึ้น ถ้าลูกค้ารับบริการทุกช่วงระยะต่อเนื่อง เราจะมอบ Warranty เพิ่มให้อีก ในปีที่ 4 และ ปีที่ 5 โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี บริการ Pick & Drop สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนำรถเข้าศูนย์บริการ

Alive X การสะสมและใช้คะแนน The 1 ที่ศูนย์บริการโตโยต้า และร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

Best Mobility Support

“ส่งเสริมการเดินทางอย่างไร้ขีดจำกัด ให้กับลูกค้า โดยการใช้ Connected technology ในการอำนวยความสะดวก”

ครั้งแรกกับ Technology T-Connect สร้างความสุข และ worry-free ให้กับลูกค้า เช่น Theft Track ที่สามารถติดตามรถที่หาย ที่สำคัญ ยังมี Toyota Alive-X และ ผู้ช่วยส่วนตัว ที่คอยให้บริการด้านต่างๆ ในทุกรุ่น บริการใหม่จาก T-Connect, Reminder & Booking พร้อมตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป หรือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่

ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV

ดีไซน์ภายนอก

Fastback Design สะท้อนความสปอร์ตสไตล์พรีเมียม โฉบเฉี่ยวด้วยหลังคาด้านท้าย ลาดเอนมีเอกลักษณ์

ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding พร้อมไฟเลี้ยว LED แบบ Sequential ไฟหน้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED และไฟส่องสว่างแบบ LED Light Guiding Vortex Generator ดีไซน์ช่องลมพิเศษ ช่วยให้รถทรงตัวนิ่งในทุกช่วงความเร็ว กระจังหน้าสีดำเงาดีไซน์ใหม่ พร้อมล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด 16 นิ้ว อัพไซส์ความมั่นใจ อีกระดับของความพรีเมียม

ดีไซน์ภายใน

เบาะหนังสังเคราะห์สีแดงทรงสปอร์ต พร้อมตกแต่งด้วยด้ายสีแดงคอนโซลหน้าหุ้มหนังสังเคราะห์สีแดงแบบ Premium Soft Touch พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกไฟ Ambient Light ภายในห้องโดยสาร บริเวณคอนโซลกลาง / ด้านบน / แผงประตูด้านหน้า ปรับได้ 64 เฉดสีช่องปรับอากาศตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียม สะท้อนความพรีเมียมให้ห้องโดยสาร

ฟังก์ชันการใช้งาน-ความบันเทิง

หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ดีไซน์ปุ่มสะท้อนความพรีเมียม ช่องต่ออุปกรณไฟฟ้า 12V บริเวณคอนโซลด้านหน้า ช่องต่อ USB 4 ช่อง บริเวณคอนโซลด้านหน้า และด้านหลังคอนโซลกลาง ระบบกรองฝุ่น PM2.5 พร้อมสถานะแจ้งเตือนระดับฝุ่นภายในห้องโดยสาร พวงมาลัยหุ้มหนังนุ่มพิเศษตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเมทัลลิก ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ ระบบ Push Start ช่องปรับอากาศ สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง

มาตรวัดแบบ Digital พร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT ขนาด 7 นิ้ว พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย พร้อมแผ่นกั้นห้องและช่องเก็บของอเนกประสงค์

ระบบความปลอดภัย

Toyota Safety Sense

Automatic High Beams ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

Lane Departure Alert ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติ

Pre-Collision System ระบบความปลอดภัยก่อนการชน

Pedal Misoperation Control ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี

Front Departure Alert ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว

All-Speed Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ All-Speed

ACTIVE SAFETY

– ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System)

– ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle-Stability Control)

– ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake-force Distribution)

– ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)

– กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor)

– ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor)

– ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert)

– สัญญาณเตือนกะระยะ ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง

– ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill-start Assist Control)

– ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง

– ระบบไฟส่องสว่างหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow-Me-Home)

– กุญแจรีโมท พร้อมระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer และระบบเตือนการโจรกรรม TDS

– ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถึงความเร็วที่กำหนด (Speed Auto Lock)

– กล้องบันทึกภาพหน้ารถ

PASSIVE SAFETY

– ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 6 ตำแหน่ง (คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง)

– โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

– ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน

นายสุรศักดิ์ กล่าวถึงกลยุทธ์การเปิดตัวรถครั้งสำคัญนี้ว่า “เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นรถยนต์ยอดนิยมของคนไทย และนี่คือที่มาของ Slogan ALL NEW Toyota Yaris Ativ …. Our Beloved นี่แหละ…รถของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร รถคันนี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณ และจะเป็นรถที่ทุกคนรัก และอยากได้ เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผมขอแนะนำ Presenter คนล่าสุด ที่ทุกท่านอาจได้รับชมผ่าน Teaser ไปแล้ว ซึ่งเป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เป็นที่รู้จักในหลากหลายกลุ่ม สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงความ Premium ทันสมัย และส่งต่อความ Proud to own ไปสู่ผลิตภัณฑ์ของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และหลังจากนี้เราจะจัดกิจกรรมเปิดตัวที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองขับ พร้อมกันนี้ ลูกค้าที่ซื้อรถ All New Toyota Yaris Ativ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม เตรียมพบกับกิจกรรมสุด Exclusive กับ Presenter ของเรา BAMBAM ในช่วงปีหน้า อย่างไรก็ตาม ขอให้ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ที่ทาง Toyota จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ” นายสุรศักดิ์ กล่าวเชิญชวนด้วยความภาคภูมิใจ

เลือกเป็นเจ้าของ “ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV” ได้ 7 รุ่น 7 สี

– ใหม่ สีส้ม SPICY SCARLET** – สีขาว Super White

– สีเงิน Metal Stream – สีเทา Urban Metal

– สีแดง Red Mica Metallic – สีดำ Attitude Black Mica

– สีขาวมุก Platinum White Pearl**

**สีพิเศษเพิ่ม 7,000 บาท

เลือกรถที่ใช่ สไตล์คุณ กับราคา และข้อเสนอที่คุ้มค่าสูงสุด

– PREMIUM LUXURY ราคา 689,000 บาท

– PREMIUM ราคา 659,000 บาท

– SMART ราคา 584,000 บาท

– SPORT ราคา 539,000 บาท

ราคาดังกล่าวเป็นราคารถยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตจากโรงงานเท่านั้น

นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวถึง Campaign ส่งเสริมการขายสำหรับรถรุ่นนี้ว่า “นอกจากนี้ยัง

มีข้อเสนอสุดพิเศษ 3 ทางเลือก ได้แก่…

– ไม่ต้องดาวน์ หรือ

– ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,499 บาทต่อเดือน (ดาวน์ 25% 84 เดือน) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 โตโยต้าแคร์ “ขับดีลดให้” PHYD หรือ

– รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0.75% (ดาวน์ 25% 48 เดือน) พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 โตโยต้าแคร์ “ขับดีลดให้” PHYD

ข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

– “Payroll” พนักงานเงินเดือนรับข้อเสนอสุดพิเศษ “ไม่ต้องดาวน์ ไม่ต้องมีผู้ค้ำ” พร้อมส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.40% มูลค่ากว่า 14,000 บาท”

– “Graduate” นักศึกษาจบใหม่ รับข้อเสนอพิเศษ ส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.40% มูลค่ากว่า 14,000 บาท

*หมายเหตุ รายละเอียดข้อเสนอขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วม