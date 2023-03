เผยโฉม ‘TOYOTA YARIS’ โฉมใหม่ ตกแต่งเพิ่มเริ่มต้น 5.59 แสน

โตโยต้า ปรับปรุงโฉม “ยาริส” ตกแต่งเพิ่มเริ่มต้น 5.59 แสน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม นายศุกภร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายรัฐพล ชุมสมุทร หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอนจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์ โตโยต้า ยาริส (TOYOTA YARIS)​ รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ ปี 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์

Advertisment

นายศุภกร กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์ว่า โตโยต้าได้แนะนำรถยนต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนั่นคือ TOYOTA YARIS ซึ่งมียอดขายรวมในประเทศไทยกว่า 418,000 คัน (จนถึงธันวาคม 65)​ นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2548 และยังได้รับความนิยมด้วยยอดขายอันดับ 1 ในตลาดอีโคคาร์แฮทช์แบ็คในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยยินดีที่จะแนะนำ TOYOTA YARIS รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านรูปลักษณ์ และฟังก์ชันการใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

นายรัฐพล ชุมสมุทร หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค กล่าวถึงการพัฒนารถรุ่นนี้ว่า TOYOTA YARIS รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่นี้ เรารักษาจุดแข็งของคอมแพคแฮทช์แบ็คไว้ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความประหยัดน้ำมัน ความนุ่มนวล และคล่องแคล่วในการขับขี่ ห้องโดยสารนั่งสบาย เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย และครั้งนี้เรายังได้เสริมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบรับแอคทีฟไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

Advertisement

โดยมี 3 ส่วนหลักในการพัฒนา ดังนี้

1. การดีไซน์ภายนอก ธีมการออกแบบ Refined & Energetic ให้ความรู้สึกปราดเปรียวน่าขับขี่

– “Hammerhead Design” เทรนด์ใหม่ล่าสุดของ TOYOTA

– ไฟหน้า Projector LED แนวคมเข้ม ผสานกับ Daytime Running Light พร้อมดีไซน์ “Secondary Illumination” ที่ทำให้รู้สึกพุ่งทะยานไปข้างหน้า

– กันชนท้ายดีไซน์ใหม่ แบบ “Diffuser Style” พร้อมตกแต่งด้วยลาย Carbon fiber

– สีภายนอกใหม่ “Cement Gray Metallic” ที่โดดเด่น พร้อมสีทูโทน ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับรถได้เป็นอย่างดี

– ดีไซน์ภายในด้วยวัสดุคุณภาพสูงสำหรับเบาะนั่ง พร้อมโทนสีที่หลากหลาย อย่าง “Orchid brown” ซึ่งดีไซเนอร์ได้เลือกใช้โทนสีดำ สลับกับสีน้ำตาล และเลือกใช้ “Accent ribbon” สีน้ำตาลอ่อนให้ความรู้สึกเรียบหรู น่าค้นหา

Advertisement

2. ฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

– “Toyota Safety Sense” เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถยนต์โตโยต้า

– Blind Spot Monitor (BSM)

– Rear cross-Traffic Alert (RCTA)

– กล้องมองรอบคัน

– เพิ่มขนาดหน้าจอสัมผัส ขนาดใหญ่ 9 นิ้ว

– ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ USB type C เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

3. ความคุ้มค่า เพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ได้แก่

– ไฟหน้าแบบ Projector LED

– ล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว

– เสาอากาศแบบครีบฉลาม

– ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ USB type C สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง

– แตร “Trumpet Horn”

– หน้าจอแบบสัมผัส

นายณัทธร ศรีนิเวศน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงแผนการขายและการตลาดรถยนต์รุ่นนี้ว่า TOYOTA YARIS รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่คันนี้จะกลับมาสร้างกระแส และยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถแฮทช์แบ็คอีกครั้ง เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ตามสโลแกน “Open Up Your Life” “เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะ” สะท้อนไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง ของคนรุ่นใหม่ ด้วยดีไซน์สปอร์ตล้ำสมัย ทั้งภายนอก และภายใน มาพร้อมแพคเกจชุดแต่งที่ตอบสนองความต้องการ อันหลากหลายของกลุ่มลูกค้า มีให้เลือก 3 แบบ 3 สไตล์ “เรียบหรู สปอร์ต หรือ พรีเมียม” โดยสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายในราคาพิเศษ พร้อมชุดแต่งที่สามารถผ่อนรวมกับตัวรถได้”

“เรายังมีโปรแกรมที่ช่วยให้ออกรถง่ายขึ้น เช่น ดาวน์น้อย ผ่อนต่ำ ดอกเบี้ยพิเศษ และการใช้รถรูปแบบใหม่ KINTO มาเป็นทางเลือก พร้อมข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวให้ท่านเป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุด ด้วยดอกเบี้ย 1.65% หรือผ่อนสบายๆ เพียงห้าพันกว่าบาท พร้อมประกันภัยชั้น 1 “TOYOTA CARE PHYD” นอกจากนี้ยังนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่า ด้วยเทคโนโลยี Connected เพื่อความสะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายตลอดการใช้งาน พบกับ TOYOTA YARIS รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ได้ที่ TOYOTA ALIVE บางนา ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป พร้อมกิจกรรมเปิดตัว ณ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ในวันที่ 17-19 มีนาคมนี้ และเตรียมพบกับกิจกรรมที่เราจะเดินสายไปแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป” นายณัทธร กล่าวด้วยความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

นายศุภกร ประกาศ ราคารถรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ TOYOTA YARIS รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ ปี 2566 ดังนี้ :

รุ่น SPORT ที่มาพร้อมไฟหน้า Projector LED และล้ออัลลอยขนาด 15 นิ้ว

ราคา 559,000 บาท

รุ่น SMART โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วย Push Start & Smart Entry และหน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว

ราคา 619,000 บาท

รุ่น PREMIUM ครบครันด้วยหน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว BSM RCTA และกล้องมองรอบคัน

ราคา 679,000 บาท

รุ่น PREMIUM S ภายในสีทูโทน แดง-ดำ ภายในสีแดง และวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมภายนอก

ราคา 694,000 บาท

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นราคารถยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตจากโรงงาน รวมราคาเครื่องปรับอากาศและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

พร้อมทางเลือกสีภายนอก 8 สี และทางเลือกสีทูโทน

– ใหม่…สีเทาหลังคาดำ Cement Gray Metallic with Black Roof (เฉพาะรุ่น Premium S / Premium)

– ใหม่…สีส้มหลังคาดำ Spicy Scarlet with Black Roof (เฉพาะรุ่น Premium S / Premium)

– สีขาวมุกหลังคาดำ Platinum White Pearl with Black Roof (เฉพาะรุ่น Premium S / Premium)

– สีแดงหลังคาดำ Red Mica Metallic with Black Roof (เฉพาะรุ่น Premium S / Premium)

– ใหม่…สีเทา Cement Gray Metallic (เฉพาะรุ่น Smart / Sport)

– ใหม่…สีส้ม Spicy Scarlet (เฉพาะรุ่น Smart)

– สีขาวมุก Platinum White Pearl (เฉพาะรุ่น Premium S / Premium / Smart)

– สีแดง Red Mica Metallic (เฉพาะรุ่น Smart / Sport)

– ใหม่…สีเทา Urban Metal

– ใหม่…สีเงิน Metal Stream Metallic

– สีดำ Attitude Black Mica

– สีขาว Super White II (เฉพาะรุ่น Sport)

และยังสามารถเลือกเป็นเจ้าของ พร้อมชุดแต่ง ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ 3 รูปแบบ

LUSSO ให้ความพรีเมียม ราคา 19,990 บาท , CHIARO ที่ดูเรียบหรู ราคา 9,690 บาท และ PRESTO เติมอารมณ์สปอร์ต ราคา 16,500 บาท

เลือกเป็นเจ้าของ YARIS รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่วันนี้ รับข้อเสนอสุดพิเศษ ดอกเบี้ย 1.65% พร้อมประกันภัยชั้น 1 “TOYOTA CARE PHYD” หรือผ่อน 5,625 บาท/เดือน พร้อมประกันภัยชั้น 1 “TOYOTA CARE PHYD”

สำหรับสี Cement Gray Metallic with Black Roof, Spicy Scarlet with Black Roof, Platinum White Pearl with Black Roof เพิ่ม 12,000 บาท

สำหรับสี Red Mica Metallic with Black Roof เพิ่ม 5,000 บาท

สำหรับสี Cement Gray Metallic, Spicy Scarlet, Platinum White Pearl เพิ่ม 7,000 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สัมผัส และทดลองขับ TOYOTA YARIS รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ ปี 2566 ได้ที่ TOYOTA ALIVE บางนา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป