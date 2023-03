ไทยฮอนด้า รุกหนักตลาดจยย. เปิดเซกเมนท์ใหม่ ‘สแครมเบลอร์’

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า ปี 2023 ถือเป็นปีแห่งความท้าทาย ไทยฮอนด้าได้คาดการณ์ตัวเลขของตลาดรถจักรยานยนต์ไทยปีนี้ไว้ที่ 1.75 ล้านคัน ขณะที่ไทยฮอนด้าตั้งเป้าไว้ที่ 1.38 ล้านคัน วาง 3 กลยุทธ์หลักเพื่อไปสู่เป้าหมาย กลยุทธ์แรกคือ การสร้างความพึงพอใจด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ปีนี้เราเริ่มต้นด้วยการเปิดเซกเมนท์ใหม่ด้วยโมเดลใหม่ล่าสุด The Honda Scrambler New Honda CL500 และ New Honda CL300 สำหรับคนมีไลฟ์สไตล์ในแบบแอคทีฟ ชอบสิ่งที่สามารถสะท้อนตัวตนชัดเจน รถในกลุ่ม CL Series มาพร้อมคอนเซปต์ The Reflection of You ตัวรถตอบโจทย์ทั้งรูปลักษณ์ ลักษณะการขับขี่ และสมรรถนะ ฮอนด้าพร้อมสร้าง Riding Community เพื่อรองรับผู้ขับขี่มีไลฟ์สไตล์ในแบบ Scrambler

นอกจากนี้ เรายังพร้อมสร้างความคึกคักให้กับตลาดรถจักรยานยนต์ไทยด้วยการทำ Brand Collaboration กับแบรนด์ระดับโลก ปีนี้เราจับมือกับวอลต์ดิสนีย์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สองค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลก สร้างสรรค์โมเดลรุ่นพิเศษ เริ่มตั้งแต่ต้นปีนี้ด้วย Scoopy Minion Limited Edition และ All New ADV160 Limited Edition Inspired by Marvel Collection ลายกัปตันอเมริกาและไอรอนแมน และหลังจากนี้เราจะส่งมอบอีกหลายประสบการณ์ให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่สองคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดผ่านนโยบาย 6S เพื่อยกระดับการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดย 6S ประกอบด้วย Sales, Service, Spare Parts, Safety Riding, Second Hand และ Society ของไทยฮอนด้าในปัจจุบันนั้นครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ใช้แล้ว เราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม เตรียมแผนสนับสนุนเครือข่ายร้าน Honda Wing Centerทั่วประเทศด้วยทรัพยากรที่แข็งแกร่งทั้งด้านซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบุคลากร

กลยุทธ์ที่สาม คือ การสร้างความยั่งยืนของแบรนด์ เรามุ่งส่งมอบประสบการณ์เข้ากับไลฟ์สไตล์คนไทย โฟกัสระบบการจัดการฐานข้อมูล เช่นเดียวกับการทำ Digital Experience Marketing ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง Marketing Experience และ Brand Engagement ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ แต่ละกลยุทธ์จะเป็นเบื้องหลังสำคัญในการสร้างรากฐานแข็งแกร่งของแบรนด์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในปีนี้ จะสร้างคุณค่าให้กับวงการรถจักรยานยนต์ไทย รวมถึงผู้ใช้ชาวไทยทุกคนด้วย

สำหรับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวล่าสุด New Honda CL500 และ New Honda CL300 เป็นรถ Scrambler มาพร้อมคอนเซปต์ A Reflection of You ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนแอคทีฟ รักการท่องเที่ยว ชื่นชอบการผจญภัย สะท้อนตัวตนความเป็น Scrambler โดย New CL Series แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย New Honda CL500 เครื่องยนต์ 500cc และ New Honda CL300 มาพร้อมเครื่องยนต์ 300cc ทั้งสองแบบมาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และแอสซิส สลิปเปอร์คลัตช์ ท่อไอเสียยกสูง โช้กอัพหน้าขนาดใหญ่ 41 มม. และยางหุ้มโช้กอัพสไตล์คลาสสิก มาพร้อมระยะยุบ 150 มม. ช่วยซับแรงกระแทก ล้อหน้าขนาดใหญ่ 19 นิ้ว ล้อหลัง 17 นิ้ว ยางแบบ Dual Purpose เหมาะกับการเดินทางทั้งบนทางดำ และทางฝุ่น แฮนเดิลบาร์ยกสูง ออกแบบองศาให้รับกับท่านั่ง พร้อมเบาะสไตล์ Scrambler นั่งสบายไปได้ทุกสภาพเส้นทาง ถังน้ำมันดีไซน์เป็นเอกลักษณ์สไตล์ CL ขนาด 12 ลิตร พร้อม Rubber Pad ให้ความกระชับขณะขับขี่ New Honda CL300 มีทั้งหมด 3 สี คือ สีส้ม (Candy Energy Orange) สีเทา (Pearl Grey) และสีขาว (Pearl White) ราคาแนะนำ 149,900 บาท เตรียมเปิดรับจองครั้งแรกในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะมาถึงนี้

New Honda CL500 มีทั้งหมด 3 สี คือ สีเขียว (Mat Laurel Green) สีดำ (Mat Gunpowder Black Metallic) และสีส้ม (Candy Energy Orange) ราคาแนะนำ 226,800 บาท เตรียมเปิดรับจองเป็นครั้งแรกในงานบางกอกมอเตอร์โชว์เช่นกัน All New ADV160 Limited Edition Inspired by Marvel Collection นำ Inspiration จากภาพยนตร์ Captain America : Civil War ภายใต้การคอลแลประหว่าง Honda และ Marvel ในเครือค่ายหนังยักษ์ใหญ่ Universal Studios แบ่งออกเป็น 2 ลาย เริ่มจากลาย “กัปตันอเมริกา” โดดเด่นด้วยลวดลายของโล่ไวเบรเนียม ลงตัวกับสีน้ำเงิน Pearl Bosporus Blue สะกดทุกสายตา สะท้อนความเป็นผู้นำแข็งแกร่งดุจกัปตันอเมริกา และลาย “ไอรอนแมน” โดดเด่นด้วยลวดลายชุดเกราะสุดไฮเทคสีแดงทอง มาพร้อมโลโก้ Arc Reactor สัญลักษณ์ประจำตัวไอรอนแมน สะท้อนความแกร่งสไตล์ยอดมนุษย์ในชุดเกราะของไอรอนแมนได้อย่างลงตัว ทั้งสองแบบมาพร้อมเสื้อแจ็กเกตพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel เตรียมเปิดรับจองด้วยราคาแนะนำ 104,400 บาท ในงานบางกอกมอเตอร์โชว์

New Scoopy Minion Limited Edition ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์รถแฟชั่น เอ.ที. ในการคอลแลปกับ Universal Studio ค่ายหนังใหญ่จากสหรัฐอเมริกา ดึงคาแรกเตอร์ลูกสมุนวายร้ายจอมป่วนอย่าง มินเนี่ยน (Minion) มาสร้างสีสันใหม่บน New Scoopy ตัวรถออกแบบลวดลายให้ผสานความเป็นผู้นำแฟชั่น และความน่ารักของตัวการ์ตูนมินเนี่ยน โดดเด่นด้วยลายกราฟิกสีเหลืองสด ตัดกับสีดำของตัวรถ ให้ความรู้สึกสดใส แฝงสไตล์ความเป็นลูกสมุนตัวจี๊ดแบบฉบับมินเนี่ยน วางจำหน่ายพร้อมหมวกกันน็อกดีไซน์พิเศษในธีมมินเนี่ยนแบบเดียวกับตัวรถ พร้อมวางจำหน่ายเร็วๆ นี้