‘เปอร์โยต์’ บุกตลาดรถไฟฟ้า เปิดรุ่นเด่น ‘e-2008-408 PHEV’ งานมอเตอร์โชว์

เปอโยต์ ประเทศไทย ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ พร้อมบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ประเดิม 3 รุ่นเด่น ในงานมอเตอร์โชว์ 2566

เปอโยต์ ประเทศไทย ภายใต้การบริหารโดยบริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายรถยนต์ เปอโยต์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ยกขบวนเปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า 2 รุ่น พร้อมโชว์รถยนต์ต้นแบบ และรุ่นพิเศษ ลิมิเต็ด อิดิชั่น นำโดย The New Peugeot 408 PHEV, e-2008, 2008 Sport Concept และ 2008 Sport Plus ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Advertisment

สุนทรพันธ์ เดชะเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปอโยต์ ประเทศไทย เผยว่า แบรนด์ เปอโยต์ ได้การตอบรับจากผู้ใช้รถในไทยอย่างอบอุ่น ตั้งแต่กลับมาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อสามปีที่แล้ว ด้วยเอกลักษณ์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ในเรื่องของการออกแบบ รวมถึงการประกอบที่ประณีต และใส่ใจทุกรายละเอียดตามสไตล์ฝรั่งเศส ในปีนี้ทางบริษัทแม่ได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของแบรนด์ใหม่ทั่วโลก ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘The world is better with Allure’ หรือปรัชญาในการสร้างสรรค์ยนตรกรรม ที่มีมนต์เสน่ห์ทั้งในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และสมรรถนะที่ดี ตามแบบฉบับของ เปอโยต์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอยนตรกรรม เปอโยต์ รุ่นใหม่ๆ ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ที่แตกต่างในทุกการเดินทาง

“โดยไฮไลท์เด่นปีนี้ เปอโยต์ ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท เบลฟอร์ต ออโตโมบิล ประเทศไทย ได้นำรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น จากประเทศฝรั่งเศสมาเปิดตัว พร้อมกับรถยนต์ต้นแบบ, ลิมิเต็ด อิดิชั่น และเอสยูวี ทั้ง 3 รุ่น คือ 2008, 3008 และ 5008 เอสยูวี 7 ที่นั่ง ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ที่มองหารถยนต์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ มาตรฐานยุโรป แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันที่บูธ เปอโยต์ ของเรา”

Advertisement

เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น e-2008 และ The New Peugeot 408 PHEV

เปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า ทั้งแบบไฟฟ้า 100% และ Plug-in hybrid กับ เปอโยต์ ‘e-2008’ และ 408 PHEV

Advertisement

โดยรุ่น e-2008 เป็นเอสยูวีที่เปี่ยมด้วยความอเนกประสงค์ ไฟหน้า-ไฟท้ายแบบฟูลแอลอีดี พร้อมเดย์ไทม์ รันนิงไลท์แนวตั้ง คล้ายเขี้ยวสิงโต กระจังหน้าไร้กรอบ พร้อมเพิ่มไฟตัดหมอกด้านหน้า ตัวถังด้านข้าง เน้นเหลี่ยมสัน เพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยลูกเล่นบริเวณเส้นข้างประตู ดูบึกบึนและสะดุดตายิ่งขึ้น ขณะที่ไฟท้ายสะท้อนกรงเล็บสิงโต (Lion Claws) ตัดกับคิ้วสีดำเงา ปิดท้ายด้วยล้อแม็กขอบ 18 นิ้ว

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% ความจุแบตเตอรี่ 50kWh ให้กำลัง 136 แรงม้า แรงบิด 260 นิวตันเมตร วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 340 กิโลเมตร (WLTP) ชาร์จไฟบ้านเต็มในเวลา 7.5 ชั่วโมง หรือ DC charge 80% ใน 30 นาที อุ่นใจกับ warranty 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อน 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร

ขณะที่ ‘The New Peugeot 408 Plug-in Hybrid’ คือ มนต์เสน่ห์แห่งการดีไซน์สไตล์ฝรั่งเศส ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ‘The Language of Attraction’ รูปลักษณ์สไตล์ฟาสแบ็ค (Fastback) ผสานเดย์ไทม์ รันนิงไลท์ทรงเขี้ยวสิงห์ พร้อมกระจังหน้าแบบไร้กรอบ ด้านหลังติดตั้งไฟท้ายกรงเล็บสิงห์ 3 ขีด พร้อมล้อแม็กขอบ 19 นิ้ว ช่วงล่างระยะห่างจากพื้นถนนมากขึ้น แต่ยังคงความโฉบเฉี่ยวของตัวถัง ผสานห้องโดยสาร ‘Peugeot i-Cockpit’ เจเนอเรชั่นล่าสุด โดยรวมเป็นรถที่ดูสวยแบบแฮตช์แบ็ค แต่ให้ความสะดวกสบายแบบเอสยูวี

ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังปลั๊ก-อินไฮบริด เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.6 ลิตร ผสานมอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ความจุ 12.4 kWh ชาร์จไฟบ้านเต็มในเวลา 3.4 ชั่วโมง ให้กำลังรวม 225 แรงม้า (HP) แรงบิด 360 นิวตันเมตร ส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้า ผ่านเกียร์อัตโนมัติ ‘e-EAT8’ 8 จังหวะ ขับเคลื่อนด้วยด้วยไฟฟ้าล้วน ได้ระยะทางสูงสุด 63 กิโลเมตร (WLTP) อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 7.8 วินาที ความเร็วสูงสุด 233 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ห้องโดยสารล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยี ‘Peugeot i-Cockpit’ เจเนอเรชั่นล่าสุด ติดตั้งมาตรวัด 3 มิติ ขนาด 10 นิ้ว บริเวณด้านหน้าผู้ขับ ขณะที่กลางแดชบอร์ดติดตั้งทัชสกรีนอเนกประสงค์ขนาด 10 นิ้ว เอียงเข้าหาผู้ขับเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด มาพร้อม warranty 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมการรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อน 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร

โดนใจสายแต่งรถ กับ 2008 Sport Concept และ 2008 Sport Plus

2008 Sport Concept ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก PEUGEOT 9×8 Hypercar รถแข่งในรายการ World Endurance Championship ปี 2022 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดที่ออกแบบพิเศษ และไม่เหมือนใคร ขณะที่ 2008 Sport Plus เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก 2008 Sport Concept ที่มาพร้อมชุดแต่ง รอบคัน

ขยายอีก 5 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มศักยภาพงานบริการหลังการขาย เสริมทัพ Call center ‘1488 ALWAYS CONNECTED’ พร้อมบริการด้านข้อมูลสินค้า ข้อเสนอพิเศษ อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงไปที่ผู้จำหน่าย รองรับทั้งงานขาย บริการหลังการขาย และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมขยายเครือข่ายอีก 5 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลัก อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา เป็นต้น

แคมเปญสุดพิเศษ สำหรับงานมอเตอร์โชว์

ข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ เปอโยต์ รุ่น 2008, 3008 และ 5008 เอสยูวี 7 ที่นั่ง ภายในงาน รับฟรี! ประกันภัย 1 ปี*, คูปองน้ำมัน 5,000 บาท*, ค่าบำรุงรักษา PG value care 1 ปี หรือ 20,000 กม. สำหรับรุ่น 3008, 5008 เอสยูวี 7 ที่นั่ง และ ค่าบำรุงรักษา PG value care 3 ปี หรือ 60,000 กม. สำหรับรุ่น 2008 (แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)* เมื่อจองรถตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-2 เมษายน และรับรถภายในเดือนเมษายน 2566