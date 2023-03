อีซูซุ ขนทัพ ปิกอัพ-รถอเนกประสงค์ 14 รุ่นใหม่ โชว์งานมอเตอร์โชว์

อีซูซุ ลุยตลาดรถยนต์ปี 2566 เปิดตัวยนตรกรรมใหม่ ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมความปลอดภัยขั้นสูง ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) อวดโฉมรถยนต์ ที่บูธอีซูซุในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44

กลุ่มตรีเพชร โดย มร.ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า หลังจากที่อีซูซุได้เปิดตัวรถใหม่ล่าสุดทั้งรถอเนกประสงค์ระดับหรูและรถปิกอัพทุกไลน์อัพ ที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ADAS ด้วยนวัตกรรมกล้องหน้าคู่ เติมเต็มระบบความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดทุกการเดินทาง เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก ในรถปิกอัพเมืองไทย เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้รถ

“ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในครั้งนี้อีซูซุได้ยกขบวนยนตรกรรมล่าสุด รวม 14 คัน มาตอกย้ำความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง นำโดย ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ MAGIC EYEs…ทะยานต่อ ให้โลกตาม, ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรีส์…INFINITE X-LIFE มันส์! มิดไมล์, เดอะนิว มิว-เอ็กซ์” be UNCHARTED…หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด และ “เดอะนิว มิว-เอ็กซ์ รุ่นพิเศษ PHANTOM COLLECTION…สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง”

“นอกจากนี้ อีซูซุยังได้จัดเตรียมรถแต่งพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์ รวมทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้ม รถทดลองขับ และกิจกรรมภายในบูธให้ร่วมสนุกมากมาย และจากความสำเร็จจากการทำการตลาดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Isuzu V-Cross 4×4 Master of All Roads…ตัวจริงทุกเส้นทาง” อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา อีซูซุจึงได้ต่อยอดด้วยการนำเสนอ “Isuzu V-Cross 4×4 Master of All Roads…ลุย! ท้าโลก” ซีซั่นที่ 2 ซึ่งถ่ายทำในเส้นทางที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ณ ประเทศนิวซีแลนด์”

“ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ MAGIC EYEs…ทะยานต่อ ให้โลกตาม” ปิกอัพรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งความปลอดภัยกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) พร้อมนวัตกรรมกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera ครั้งแรกของรถปิกอัพเมืองไทย ในรถปิกอัพ “ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4” และ “ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ รุ่น 4 ประตู” เกรด M

ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4 MAGIC EYEs รุ่น 4 ประตู 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกรด M สี Islay Gray Opaque มาพร้อมกับล้ออัลลอย 18 นิ้ว สปอร์ตออฟโรด ดีไซน์ดุดัน เท่ แกร่ง ทรงพลัง สะกดทุกสายตา สะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า มาพร้อมกระจังหน้าแบบ Double Dimensions

ดีไซน์แบบทูโทน สีเทาดำ และ Black Chrome Front Bumper Guard สีทูโทน กันชนท้ายแบบ Integrated Bumper ดีไซน์สวยเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถ ระบบไฟหน้า Isuzu Vision Bi-LED ส่องสว่างได้ไกล และกว้าง พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ และไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Multifunctional Daylight แบบ Built-in พร้อมเป็นไฟหรี่ในเวลากลางคืน ไฟท้าย Dual-Sonic LED แบบ Clear Lens ให้ความสว่าง เท่ เต็มอารมณ์สปอร์ต สำหรับผู้ที่รักการผจญภัย ยังมีระบบ Terrain Command และ Electronic Diff-Lock ที่ช่วยให้ลุยได้ทุกสถานการณ์

ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ รุ่น 2 ประตู เกรด L-DA เกียร์ AT สี Bohemian Silver

รถปิกอัพยกสูงยอดนิยม มาพร้อมกับความคุ้มค่า ด้วยเครื่องยนต์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ประหยัดน้ำมันขั้นสุด โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกระดับรุ่นท็อป ภายในหรูหรา มาพร้อมกับความสะดวกสบายด้วยหน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 7 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple Car Play และกล้องมองภาพขณะถอยจอด ปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA และถุงลมนิรภัยคู่หน้า Dual SRS

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ รุ่น 4 ประตู เกรด M สี Islay Gray Opaque

ยนตรกรรมปิกอัพระดับ Top Class มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ Double Dimensions ดีไซน์แบบทูโทน สี Chrome และ Dark Gray Metallic พร้อมไฟท้ายดีไซน์โทนสีเข้ม เท่ เต็มอารมณ์สปอร์ต และกันชนท้าย Integrated Bumper ดีไซน์สวยงามเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถ ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ Robust Radius ภายในห้องโดยสารหรูหราด้วย Piano Black และ Satin Chrome ดีไซน์คอนโซลหน้าแบบ Sharp Horizontal Layers เล่นระดับกับแผงข้างประตู พร้อมเบาะนั่งดีไซน์โอบกระชับเทคโนโลยี COOL MAX ช่วยลดการสะสมความร้อนและเบาะนั่งคู่หน้าเทคโนโลยี AVEC

ซับแรงสั่นสะเทือนลดความเมื่อยล้า ประหยัดน้ำมันขั้นสุด ด้วยเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ Gen 2 และเครื่องยนต์อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์

ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ แค็บโฟร์ สีขาว Siberian White เกรด L-DA เกียร์ A/T ตอบสนองความคุ้มค่าด้วย Option ที่เหนือกว่า ใหม่! หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 7 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay คมชัดระดับ HD ใช้งานง่าย พร้อมกล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด เพิ่มความปลอดภัย และสะดวกสบาย

ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรีส์…INFINITE X-LIFE มันส์! มิดไมล์ ความเร้าใจใหม่ล่าสุด พร้อมหยุดทุกสายตากับปิกอัพสปอร์ตเรซซิ่ง ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเหนือทุกนิยาม ปลุกเร้าทุกอารมณ์การขับขี่ ด้วยขุมพลัง 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ Gen 2 ให้ความแรงสะใจ

ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรีส์ รุ่น SPEED 4 ประตู สีเทาใหม่ Islay Gray Opaque โดดเด่นกระแทกใจ เติมเต็มอารมณ์สปอร์ตเรซซิ่ง ด้วยใหม่! สเกิร์ตหน้าลายเคฟลาร์ มาพร้อมชุดแต่งรอบคัน โดดเด่น สะดุดตา และใหม่! ดีไซน์เบาะนั่งทูโทนสีดำแดง ทรงสปอร์ต โอบกระชับ พร้อมสัญลักษณ์ X สีแดงสุดเท่ที่เบาะคู่หน้า

ใหม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรีส์ รุ่น HI-LANDER 4 ประตู สีขาว Dolomite White Pearl เท่ ยกระดับอีกขั้นไปกับความมีสไตล์ ใหม่! สเกิร์ตกันชนหน้าดีไซน์เท่รับกับกระจังหน้า ให้อารมณ์สปอร์ตพรีเมียม และใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต โอบกระชับ นั่งสบาย มาพร้อมเทคโนโลยี COOLMAX ช่วยลดการสะสมความร้อน และสัญลักษณ์ X ปักด้ายแดงสุดเท่ที่เบาะคู่หน้า มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด กับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวล ราบรื่น อีกทั้งสามารถเลือกเปลี่ยนโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic ให้เป็นการเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดา แม่นยำและตอบสนองได้รวดเร็ว

เดอะนิว มิว-เอ็กซ์ be UNCHARTED…หมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด รถอเนกประสงค์ระดับหรูที่ยกระดับดีไซน์ไปอีกขั้น ปราดเปรียวสไตล์ Sport SUV กับภายนอกที่หรูหรา เข้มเต็มอารมณ์สปอร์ต โดดเด่นด้วย ใหม่! กระจังหน้าแบบ Black Chrome โฉบเฉี่ยวด้วยเฉดสี Magnetite Gray รอบคัน โทนเทาดำดุดัน ภายในกว้างโอ่อ่า ใหม่ โทนสี Macchiato Brown สีน้ำตาลเทาสลับสีน้ำตาลเข้มให้อารมณ์นุ่มลึก เพิ่มอารมณ์หรูด้วยวัสดุ Piano Black และ Chrome ประณีตดุจงาน Craftmanship เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีให้คอนเน็กต์ทุกช่วงชีวิตกับโลกยุคใหม่ และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย ISUZU MATRIX SAFETY INTELLIGENCE เหนือกว่าด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS

แบบมีกล้องหน้าคู่ 3D Imaging Stereo Camera สะดวกสบายยิ่งกว่าด้วยใหม่! ฝาท้าย Smart Tailgate แบบ Step Sensor และ เดอะนิว มิว-เอ็กซ์ รุ่นพิเศษ! “PHANTOM COLLECTION” … SOUL, UNCHARTED ที่มาในคอนเซ็ปต์ “สะท้อนอินเนอร์คุณ…กับหมุดหมายที่แตกต่าง” พร้อมสีใหม่เทา Islay Gray Opaque และสีขาวมุก Dolomite White Pearl เสริมความสปอร์ตหรูอย่างลงตัวด้วยภายในโทนสีดำ และภายนอกเร้าใจกับล้ออัลลอย Gloss Black ขนาด 20 นิ้ว พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ไร้ขีดจำกัด โดย เดอะนิว มิว-เอ็กซ์ มีมาโชว์ครบทั้งรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ รวม 4 คัน

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถโมดิฟาย และรักการตกแต่งรถให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีซูซุขอแนะนำรถตกแต่งพิเศษ รวม 4 คัน ดังนี้

ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4 รุ่น 4 ประตู 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์ “Master of All Roads” เช่นเดียวกับรถที่ใช้ในการถ่ายทำ “Isuzu V-Cross 4×4 Master of All Roads…ลุย! ท้าโลก” ดุดัน แกร่ง ทรงพลัง ปิกอัพสปอร์ตออฟโรด แต่งพิเศษเพื่อสาย Adventure มาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษ Nudge Bar กันชนหน้าแบบเหล็ก เสริมการปกป้องด้านหน้า และเสริมสมรรถนะช่วงล่างด้วยชุดโช้กอัพสปริงและแหนบ ยกความสูง 2 นิ้ว ล้ออัลลอย ขนาด 9×18 นิ้ว พร้อมยาง Toyo Tires รุ่น R/T (Rough Terrain)

ใหม่! อีซูซุ วี-ครอส 4×4 รุ่น 4 ประตู 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกรด M สี Islay Grey Opaque แต่งพิเศษสำหรับสายแคมป์ปิ้ง ให้ลุคสปอร์ต ดุดัน พร้อมชุดแต่งจากอีซูซุ อาทิ กันชนหน้าแบบ Bull Bar, สน็อคเกิ้ล, ชุดลากจูง Tow Bar, และบันไดข้าง ซึ่งเป็นการเปิดตัวชุดแต่ง อีซูซุครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมติดตั้งชุดช่วงล่างจาก PROFENDER ล้ออัลลอย ขนาด 9×18 นิ้ว ยาง Toyo Tires R/T ขนาด 265/60 R18 เต็นท์ติดหลังคารถรุ่น ARB Flinders ชุดตะแกรง ARB Base Rack พร้อมขาจับหลังคา และไฟสปอตไลต์ส่องสว่างบนตะแกรง ARB ขนาด 40 นิ้ว

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ สเปซแค็บ เกรด S-DA สีเงิน Bohemian Silver Metallic จัดทรงแต่งซิ่งเอาใจวัยรุ่นด้วยล้ออัลลอย ขนาด 9.5×18 นิ้ว ยาง Nitto 420SD ขนาด 245/45 R18 เท่ลงตัวด้วยชุดโหลดช่วงล่าง Explorer รุ่น Running X-Series พร้อมสตรัทปรับเกลียว คอยล์สปริง ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนคอมโพซิทจาก Monza Factory รุ่น M-Dynamic Series 3 แรงขึ้นกับกล่องเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ Alpha Tech รุ่น Super Storm แบบปลั๊กตรงรุ่น ชุดคันเร่งไฟฟ้า Alpha Tech รุ่น Spark 3 และชุดมาตรวัดเกจ์ Defi พร้อมขายึด

ใหม่! อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ รุ่น Active ขับเคลื่อน 2 ล้อ สี Dolomite White Pearl ถูกใจสายสปอร์ต เสริมความเรียบหรูด้วยล้ออัลลอย ขนาด 9×18 นิ้ว คู่กับยางสปอร์ต Toyo Tires รุ่น ST-3 ขนาด 265/60 R18 และชุดโหลดช่วงล่าง Explorer รุ่น Race Series แบบสตรัทปรับเกลียว พร้อมคอยล์สปริง