มาสด้า เปิดตัว NEW MAZDA2 สร้างเทรนด์ใหม่เจาะตลาดวัยรุ่น ดีไซน์ใหม่โดดเด่น

มาสด้า เปิดตัว New Mazda2 ใจกลางสยามสแควร์ย่านช้อปปิ้ง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแห่งเดียวใจกลางกรุงเทพฯ แลนด์มาร์กแห่งแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสในการแสดงตัวตน ค้นหาแรงบันดาลใจ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านแฟชั่น งานศิลปะ งานดีไซน์ และธุรกิจเกิดใหม่อีกมากมาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับ New Mazda2 มาสด้า จึงเลือกสถานที่แห่งนี้ในการเปิดตัว พร้อมแนวคิด “Express Your Identity เลือกต่างในแบบเรา” เนรมิตดีไซน์ใหม่มอบความโฉบเฉี่ยวสดใส สะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของวัยรุ่นเจเนอเรชั่นใหม่ที่แตกต่างหลากหลาย มีให้เลือกถึง 83 ดีไซน์ ทั้งรูปลักษณ์ การเลือกใช้สีภายนอกและภายใน รวมถึงอุปกรณ์ที่นำมาตกแต่งในแต่ละรุ่น

New Mazda2 มากับสองดีไซน์ใหม่ Sport Design และ New Wave Design พร้อมรุ่นพิเศษอีก 2 รุ่น กับ Rookie Drive และ Clap Pop ที่เพิ่มความแตกต่างให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ บ่งบอกความเป็นตัวตนได้แบบไม่ซ้ำทางใคร เหนือชั้นด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซลและสกายแอคทีฟเบนซิน ทั้งแรงและประหยัดน้ำมัน เพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานให้อย่างครบครันยิ่งขึ้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น วางราคาจำหน่ายเท่าเดิม เริ่มต้นเพียง 5 แสนกว่าบาท พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวกับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.59%1 และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance (MPI) 1 ปี2 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถทดลองขับและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

มร.ทาดาชิ มิอุระ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มาสด้ามุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้คนผ่านยนตรกรรมของเรา เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นและความสนุกสนาน ซึ่ง Mazda2 คือหนึ่งในรถยนต์ที่ถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นรถรุ่นที่สร้างยอดขายให้กับมาสด้า หลังจากเปิดตัวมาพร้อมกับเทคโนโลยีสกายแอคทีฟที่ให้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมัน จนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 10% พร้อมทั้งยังถือเป็นโมเดลหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจของมาสด้าในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การเปิดตัว New Mazda2 ในวันนี้ คือการเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของมาสด้า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

การเปิดตัว New Mazda2 ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการปรับโฉมเพิ่มความสดใหม่แล้ว มาสด้ายังคงรักษาเอกลักษณ์ในการเป็นซับคอมแพ็คคาร์ที่ดีที่สุดในตลาด ที่ส่งมอบคุณค่ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง และเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในรถรุ่นนี้ให้เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยเจาะไปที่กลุ่มลูกค้าเจเนอเรชั่น Z ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตและเป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ๆ โดยลูกค้ากลุ่มนี้กำลังมองหาความหลากหลาย เลือกในสิ่งที่เหมาะกับตนเองและกล้าที่จะแตกต่าง มาสด้าจึงยกระดับ New Mazda2 ให้ล้ำหน้าขึ้นไปอีกในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะดีไซน์ภายนอกและภายในใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ความแตกต่างของลูกค้ากลุ่มนี้ รวมถึงเข้ากับบุคลิกและสะท้อนความชื่นชอบของพวกเขาได้อย่างลงตัว ด้วยดีไซน์และองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหล่านี้จะทำให้ New Mazda2 เป็นซับคอมแพ็คคาร์ที่มอบคุณค่าและบ่งบอกรสนิยมอันมีเอกลักษณ์ของลูกค้าได้อย่างชัดเจน

นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มาสด้าวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าไว้อย่างชัดเจน New Mazda2 จึงมาพร้อมแนวคิด “Express Your Identity เลือกต่างในแบบเรา” เพื่อมอบความสนุกอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยความพิเศษของดีไซน์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์วัยรุ่นยุคใหม่เจเนอเรชั่น Z ด้วยการเป็นรถคันแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนและคุณค่าของผู้ขับขี่อย่างชัดเจน ผ่านการเลือกใช้สีและวัสดุเพื่อสะท้อนถึงคอนเซ็ปต์ใหม่และส่งมอบคุณค่าที่ตรงต่อความชื่นชอบที่แตกต่าง มีความสนุกและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร โดยได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นตามแนวคิดการออกแบบ Kodo: Soul of Motion ด้วยเส้นสายที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความโฉบเฉี่ยวปราดเปรียวทรงพลัง มุ่งเน้นดีไซน์ที่แตกต่างด้วยการผสมผสานของสีในแต่ละส่วนของรถ เพื่อมอบความรู้สึกใหม่ทั้งดีไซน์ภายนอกและภายใน อาทิ กระจังหน้า ล้อหลังคา และกระจกมองข้าง เป็นต้น

มาสด้า ผู้นำเทรนด์เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตรงประเด็น New Mazda2 มาสด้าเจาะจงลงไปที่กลุ่ม เจนฯ Z ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสำคัญและเชื่อมโยงกับความเชื่อและแนวทางการใช้ชีวิต โดยให้คุณค่ากับความหลากหลายของตัวตนที่แตกต่าง อาทิ Explore คือ การค้นหาและทดลอง เพื่อเติมเต็มประสบการณ์และยกระดับความเป็นตัวตนด้วยทางเลือกที่หลากหลาย Extend คือ ให้คุณค่ากับความเป็นตัวตนที่หลากหลายผ่านสิ่งที่พวกเขาเลือก และ Express คือ ต้องการถ่ายทอดและสะท้อนตัวตนบน social media ด้วยสุนทรียภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ

ดังนั้น กิจกรรมการเปิดตัว New Mazda2 จึงถูกเนรมิตขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมกิจกรรมการเปิดตัวที่แตกต่างจากที่เคยมีมา โดยมาสด้าเลือกการเปิดตัวแบบ outdoor เลือกลานหน้าร้านอาหารสีฟ้าเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมเปิดตัว รวมทั้งสยามสแควร์ ซอย 5 เป็นจุด display รถทั้งหมด 11 คัน เพื่อรองรับสื่อมวลชนและลูกค้าที่จะเดินทางมาร่วมชมและสัมผัส โดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วย การเปิดตัวด้วย New Mazda2 Sport Design ที่มาพร้อมกับ มร. ทาดาชิ มิอุระ ประธานบริหาร พร้อมสีใหม่ Aero Gray หลังจากนั้น นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส ก็ออกมาพร้อมกับ New Mazda2 New Wave Design สีใหม่ล่าสุด Air Stream Blue เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลและการแนวทางสื่อสารการตลาดไปยังลูกค้า พร้อมประกาศราคาใหม่อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุดและเหมาะกับคาแรคเตอร์ของ New Mazda2 กิจกรรมการเปิดตัว New Mazda2 รุ่นพิเศษ Rookie Drive ซึ่งมาพร้อมกับเหล่าบรรดา Influencer นำโดย GoyNattyDream ซึ่งเป็นYouTuber ชื่อดังบนโลกอออนไลน์มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ และเหล่าบรรดาตัวแสดงจากภาพยนตร์โฆษณาที่ออกมาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และอีกหนึ่งไฮไลท์คือการโชว์สมรรถนะของ New Mazda2 จากผู้เชี่ยวชาญการขับขี่ที่นำรถยนต์มาสด้า2 ใหม่ ทั้งหมด 4 คัน ออกมาวาดลวดลายความแรงและโชว์ศักยภาพสุดมันส์ นอกจากจะจัดงานเปิดตัวสำหรับสื่อมวลชนแล้ว ทางมาสด้ายังเอาใจแฟนพันธุ์แท้ที่เป็นลูกค้าในปัจจุบัน และลูกค้าที่สนใจได้เข้ามาร่วมชมและสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดในรอบบ่าย และปิดท้ายรอบเย็นด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

New Mazda2 กับสองดีไซน์ใหม่ Sport Design และ New Wave Design นอกจากนี้ New Mazda2 ยังคงถ่ายทอดเอกลักษณ์ของการเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่มอบคุณค่าเกินความคาดหวังให้กับลูกค้าด้วยความสะดวกสบายจากการขับขี่ด้วยท่านั่งที่เป็นธรรมชาติและมีวิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่ดีเยี่ยม

พร้อมยังช่วยให้เพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และไม่พลาดทุกการติดต่อด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้ขีดจำกัด Mazda Connect ที่รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android AutoTM ผ่านหน้าจอ Center Display แบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ควบคุมด้วย Center Commander

พร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) ระบบควบคุมความเร็วคงที่ หรือ Cruise Control และยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง

อัดแน่นด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐาน i-Activsense ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น

รถรุ่นนี้ยังได้รับการพัฒนาให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างครบครัน กับเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงป้องกัน i-Activsense ที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและช่วยให้ขับขี่ได้อย่างสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น

● ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance (Advanced SCBS) มีในทุกรุ่นย่อย

● ระบบช่วยประหยัดน้ำมัน i-STOP และระบบประหยัดพลังงาน i-ELOOP มีในทุกรุ่นย่อย

● ระบบควบคุมการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC Plus มีในทุกรุ่นย่อย

● ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED และปรับระดับแบบอัตโนมัติ มีในทุกรุ่นย่อย

● กระจกหน้าแบบลดเสียงรบกวน มีในทุกรุ่นย่อย

● ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Keyless Entry)

● ระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง (360 View Monitor)

● ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDWS)

● ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (HBC)

● ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ (SBS)

● ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (ABSM)

● ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (MRCC)

● อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยครบครัน อาทิ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS

● ระบบป้องกันล้อล็อกแยกอิสระ 4 ล้อ 4W-ABS ระบบกระจายแรงเบรก EDB และระบบช่วยเบรก BA

● ระบบควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวของรถ DSC

● ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HLA

● เซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้า 4 จุด และด้านหลัง 4 จุด

● กล้องมองหลัง

● หน้าจอสี Center Display แบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว และปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander

● ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าแบบหน่วงเวลา พร้อมฟังก์ชั่นตรวจจับน้ำฝนแบบอัตโนมัติ

● ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sport paddle shift

● กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว

● ระบบไฟหน้า เปิด-ปิด อัตโนมัติ

● ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

● ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล TCS ( Traction Control System)

● ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน ESS (Emergency Signal System)

● พวงมาลัยปรับ 4 ทิศทาง พร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย

● ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

● คานเหล็กเสริมกันกระแทกด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

● พนักพิงเบาะด้านหลัง สามารถแยกปรับและพับแบบ 60:40

● กุญแจนิรภัย Immobilizer และสัญญาณกันขโมย พร้อมเซ็นทรัลล็อก

ครั้งแรกกับ 2 สีใหม่ “สีเทา แอโร เกรย์” และ “สีฟ้า แอร์ สตรีม บลู” โดดเด่นแตกต่างมีสไตล์ไม่ซ้ำแบบใคร พร้อมเพิ่ม “สีน้ำเงิน ดีพ คริสตัล บลู” ในรุ่นพิเศษ Clap Pop

New Mazda2 มีสีภายนอกให้เลือกถึง 9 สี ที่รวมถึง 2 เฉดสีใหม่เป็นครั้งแรก ทั้ง สีเทา แอโร เกรย์ ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความสปอร์ตให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และ สีฟ้า แอร์ สตรีม บลู ที่ถ่ายทอดอารมณ์ของความสนุกสนานสดใสตอบโจทย์ตัวตนที่แตกต่างของลูกค้ายุคใหม่ได้อย่างลงตัว

✔ สีแดง โซล เรด คริสตัล (Soul Red Crystal)

✔ สีเทา แมชชีน เกรย์ (Machine Gray)

✔ สีขาว สโนว์เฟลก ไวท์ เพิร์ล (Snowflake White Pearl)

✔ สีดำ เจ็ท แบล็ก (Jet Black)

✔ สีบรอนซ์ แพลตทินั่ม ควอตซ์ (Platinum Quartz)

✔ สีเทา โพลีเมทัล เกรย์ (Polymetal Gray)

✔ สีน้ำเงิน ดีพ คริสตัล บลู (Deep Crystal Blue)

✔ สีฟ้า แอร์ สตรีม บลู (Air Stream Blue) สีใหม่

✔ สีเทา แอโร เกรย์ (Aero Gray) สีใหม่

เนื่องจากการออกแบบรถ New Mazda2 ในครั้งนี้ มีดีไซน์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น สีภายนอกในแต่ละรุ่น จึงมีความแตกต่างกัน

New Mazda2 มีจำหน่ายทั้งหมด 5 รุ่นย่อยมาตรฐาน ทั้งแบบซีดาน 4 ประตู และแบบแฮทช์แบค 5 ประตู ทั้งแบบ Sport Design และ New Wave Design และยังมาพร้อมรุ่นพิเศษอีก 2 รุ่น ได้แก่ Rookie Drive และ Clap Pop ในแบบแฮทช์แบค 5 ประตู โดยวางราคาจำหน่ายดังต่อไปนี้

ราคาจำหน่าย NEW MAZDA2

รายละเอียด รุ่น เครื่องยนต์ ราคาจำหน่าย

1.3 C SKYACTIV-G 599,000

รุ่นย่อยใหม่ 1.3 S SKYACTIV-G 680,000

1.3 SP SKYACTIV-G 730,000

รุ่นย่อยใหม่ XD SKYACTIV-D 720,000

XDL SKYACTIV-D 830,000

รุ่นพิเศษ Rookie Drive Sports SKYACTIV-G 662,000

รุ่นพิเศษ Clap Pop Sports SKYACTIV-G 647,000

นายธีร์ กล่าวเสริมว่า “ด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์ที่ที่สดใหม่ และความครบครันของเทคโนโลยีอันมีเอกลักษณ์ของ New Mazda2 จะช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงประสบการณ์แห่งความสนุกสนานที่ได้รับจากรถยนต์มาสด้า และถ่ายทอดบุคลิกและตัวตนที่แตกต่างของลูกค้าเจเนอเรชั่น Z ได้อย่างแน่นอน และเรายังได้มอบข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวให้กับลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของ ด้วยข้อเสนอดอกเบี้ย 1.59%1 และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี2 ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อจองซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mazda.co.th”

หมายเหตุ:

สีขาว Snowflake White Pearl เพิ่ม 7,000 บาท

สีเทา Machine Gray เพิ่ม 10,000 บาท

สีแดง Soul Red Crystal เพิ่ม 12,000 บาท

หมายเหตุ:

1 ดาวน์ 25%, ผ่อนนาน 48 เดือน ยกเว้น รุ่น 1.3 C/C Sports ราคา 599,000 บาท, Clap Pop Sports ราคา 647,000 บาท และ Rookie Drive Sports ราคา 662,000 บาท

2 บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ (1) บมจ. วิริยะประกันภัย (2) บมจ. ธนชาตประกันภัย (3) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (4) บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

เงื่อนไขเพิ่มเติม ;

● เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น

● ข้อเสนอดังกล่าวสำหรับผู้เช่าซื้อที่ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขของ บมจ. ธนาคารทิสโก้ และ ทีเอ็มบีธนชาต ที่จองและออกรถ ภายในวันที่ 21-30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น