‘เรเว่’ รุกหนักตลาดรถไฟฟ้า ส่ง BYD ‘บัส-ทรัก-ลีสซิ่ง’ บุก

‘เรเว่’ รุกหนักตลาดรถไฟฟ้า ส่งบีวายดี ‘บัส-ทรัก-ลีสซิ่ง’ บุก

กลุ่มบริษัทเรเว่ ผู้ทำตลาดและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าบีวายดี (BYD) ยกระดับขับเคลื่อนองค์กร พร้อมสร้างขุมพลังเครือข่ายธุรกิจใหม่ เริ่มตั้งแต่ เรเว่ ออโตโมทีฟ (REVER Automotive) เรเว่ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล (REVER Commercial Vehicles) เรเว่ บัส แอนด์ ทรัก (REVER Bus and Truck) เรเว่ ลีสซิ่ง (REVER Leasing) พุ่งเป้านำประเทศไทยสู่ เอ็นอีวี เนชั่น (NEV Nation) พร้อมประกาศวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ นิว ฟิวเจอร์ (NEW FUTURE) ยัวร์ เวย์ (YOUR WAY) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ สู่ NEV Nation ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย จากความสำเร็จในการบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลด้วยยอดขายสูงสุดในปีนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทเรเว่พร้อมเป็นผู้นำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ส่งมอบพลังงานรูปแบบใหม่สำหรับทุกคนด้วยการสร้าง อีวี อินฟราสตรักเจอร์ (EV INFRASTRUCTURE) ที่ยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนและรองรับระบบนิเวศของนวัตกรรม EV ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเรเว่ กล่าวว่า ณ วันนี้ กลุ่มบริษัทเรเว่ทำให้คนไทยและวงการยานยนต์ของไทยพบกับมิติใหม่ๆ นำพลังงานใหม่สะอาดและยั่งยืน มาขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น ด้วยมาตรฐานระดับโลก ส่งผ่านความหลากหลายในธุรกิจของเราที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของทุกชีวิต กลุ่มบริษัทเรเว่จะสร้าง EV INFRASTRUCTURE ที่เข้มแข็ง ด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ “NEW FUTURE, YOUR WAY” จะช่วยผลักดัน NEV Nation ในด้านนวัตกรรมพลังงานใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ยานยนต์ทุกรุ่นภายใต้แบรนด์ BYD จะเปิดตัวครอบคลุมทุกเซกเมนต์ในตลาดไทย เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ EV และ NEV Ecosystem ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทั้งตัวยานยนต์ และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของแบตเตอรี่รถยนต์ อันเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า

สำหรับด้านการขายและบริการหลังการขาย จะพุ่งเป้าในการให้ความสำคัญกับช่องทางบริการทั้งออนไลน์และออนไซตอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างประสบการณ์ออนไลน์ แอนด์ ออฟไลน์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Online-and-Offline Experience) กลุ่มบริษัทเรเว่ตั้งใจจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเชิงบวก สร้างบริษัทด้วยพลังบวกในการทำงาน เปี่ยมด้วยพลังในการสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น และดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ พร้อมเสาะแสวงหานวัตกรรมทางสุนทรียภาพ ไม่จำกัดตนเองอยู่แต่ในกรอบ ขณะเดียวกันก็พร้อมให้เกียรติต่อผู้คน วัฒนธรรม และสังคมอีกด้วย

กลุ่มบริษัทเรเว่ จะสร้าง อีวี อีโคซิสเทม (EV Ecosystem) ที่เข้มแข็ง เป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างอนาคตที่ทุกคนกำหนดด้วยตัวเองได้ และปรับเปลี่ยนให้ตรงใจได้ในแบบที่ทุกคนอยากให้เป็นด้วยแนวคิด “NEW FUTURE, YOUR WAY” ประกอบไปด้วย

เรเว่ ออโตโมทีฟ (REVER AUTOMOTIVE) นำนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอันทันสมัย ขับเคลื่อนทุกชีวิตไปข้างหน้าด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “บีวายดี” (BYD) จะเปิดตัวครอบคลุมทุกเซกเมนต์ในตลาดประเทศไทย เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการรถยนต์ไฟฟ้า EV และ NEV Ecosystem ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยทั้งตัวรถยนต์และเทคโนโลยีก้าวล้ำด้วย เบลด แบตเตอรี่ (BLADE BATTERY) ของ BYD ที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน สร้างมาตรฐานใหม่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้า แบบก้าวกระโดด พร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีอี-แพลตฟอร์ม (E-PLATFORM) 3.0 ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้า

ประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเรเว่ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท เรเว่ พร้อมขยายอาณาจักรต่อยอดธุรกิจจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจาก BYD แบรนด์พลังงานใหม่อันดับต้นๆ ของโลก มุ่งสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้การดำเนินการของ REVER BUS AND TRUCK เพื่อสร้างโซลูชั่นแห่งการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยพลังงานใหม่ ด้วยนวัตกรรมยานพาหนะแห่งอนาคตจาก BYD พัฒนาการจากดีเอ็นเอของการเป็นรถไฟฟ้า มาสู่การสร้างรถบรรทุกแบบ “อีทรัก” (eTruck) และรถขนส่งแบบ “อีแวน” (eVan) จะนำพาธุรกิจไปสู่โลกใหม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ทันสมัย ปลอดภัยและคุ้มค่า

ขุมพลังจาก บีวายดี ไอรอน-ฟอสเฟต แบตเตอรี่ (BYD IRON-PHOSPHATE BATTERY) แบตเตอรี่เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD มีประสิทธิภาพสูง แข็งแกร่ง ทนทาน และปลอดภัย “รถหัวลากไฟฟ้า Q1R” สามารถวิ่งได้ไกลถึง 200 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็มแต่ละครั้ง รองรับน้ำหนักของสินค้าได้กว่า 40,000 กิโลกรัม

และยังมี “รถบัสไฟฟ้า- eBUS” ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชน วิ่งได้ไกลถึง 250 กิโลเมตรต่อการชาร์จ ผลงานจากการใช้งานจริงของรถบัสไฟฟ้ากว่า 74,000 คัน ส่งมอบไปแล้วทั่วโลก