MG ขยับก่อน รับประกันแบต-มอเตอร์ 4 รุ่นตลอดการใช้งาน เรียกเชื่อมั่นลูกค้า

วันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทเอ็มจีเซลล์ (ประเทศไทย) ผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ออกประกาศ เพิ่มการรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง

ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน ตลอดอายุการใช้งาน

ในรุ่น NEW MG4 ELECTRIC , NEW MG MAXUS 9 ,NEW MG MAXUS 7 และ NEW MG CYBERSTER

โดยระบุว่า เรียน ท่านเจ้าของรถยนต์เอ็มจี และผู้สนใจรถยนต์เอ็มจี

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เทคโนโลยี Rubik Cube Battery เป็นนวัตกรรมแบตเตอรี่แบบ Cell to Pack เฉพาะของ SAIC MOTOR CORPORATION

ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และขยายพื้นที่ห้องโดยสาร มีระบบป้องกันการลุกลามของความร้อน ‘Zero Thermal Runaway’ และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล โดย SAIC MOTOR CORPORATION ได้รับรางวัลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ค.ศ. 2023 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดังนั้น ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้บุกเบิก และจุดประกายความนิยมให้กับตลาดอีวีในเมืองไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนายนตรกรรมคุณภาพควบคู่กับการให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้า

โดยบริษัทฯ มีความยินดีที่จะประกาศแผนการรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งาน โดยครอบ คลุมรถยนต์ไฟฟ้าของ เอ็มจี ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ NEW MG4 ELECTRIC, NEWV MG MAXUS 9, NEW

MG MAXUS 7 และ NEW MG CYBERSTER โ

โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดดังนี้

1.การรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งาน

2.การรับประกันนี้สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคล ครอบคลุมลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่จะซื้อรถทั้ง 4 รุ่น ในอนาคต โดยไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของคนแรกเท่านั้น

3.เพื่อรับสิทธิประโยชน์ เจ้าของรถต้องลงนามกับทางเอ็มจี ใน ‘เอกสารรับประกันเพิ่มเติม สำหรับแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งาน’

เอ็มจี ขอขอบคุณในความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในการเลือกใช้รถยนต์เอ็มจี เราจะยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ด้วยการผสานเทคโนโลยี ความทันสมัยและความคุ้มค่า ผ่านยนตรกรรมคุณภาพ และการบริการที่ดียิ่งกว่าให้กับผู้บริโภคชาวไทย

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีทั่วประเทศ หรือ MG CALL CENTRE 1267