สงครามราคามาอีก!! เรเว่ ลดล้างสต๊อก BYD ซีล ตัวท็อป สูงสุดเกือบ 6 แสนบาท
วันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรเว่ ประเทศไทย ได้ประกาศราคาใหม่ ของรถยนต์ไฟฟ้า BYD SEAL
โดย BYD SEAL PERFORMANCE วิ่งได้ 580 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง จากราคา 1,599,000 บาท ลด เหลือแค่ 999,900 บาท
BYD SEAL PREMIUM วิ่งได้ 650 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง จากราคาเปิดตัวที่ 1,449,000 บาท ลดราคา 899,900 บาท
BYD SEAL DYNAMIC วิ่งได้ 510 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง จากราคาเปิดตัว 1,325,000 บาท ลดราคาเหลือ 849,900 บาท
โดยมีระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ต.ค. -30 ต.ค. 2568
ทั้งนี้ทำให้รถ BYD SEAL ลดสูงสุดถึง 599,100 บาท ในรุ่น SEAL PERFORMANCE