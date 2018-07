เชิญฟัง เส้นทางสู่5G ไทยในปี 2563 ระดมไอเดียทุกฝ่ายตีแผ่แนวโน้มและอุปสรรค

เชิญรับฟัง การสัมมนาใหญ่ ตอบโจทย์ รัฐบาลมีนโยบายเปิดใช้ 5 G หรือการสื่อสารไร้สายยุคที่ 5 อันเป็นชุดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในปี 2020 หรือ 2563 ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญของนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การสัมมนาในหัวข้อ Technology of the Future: The Way Forward for 5 G in Thailand. หรือ “ทำอย่างไร ให้ 5 G เทคโนโลยีพลิกโลก เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย”

จะมีเนื้อหา เกี่ยวกับการอัพเดตสถานการณ์ 5G เปรียบเทียบจากระดับโลก นานาชาติสู่ไทย เส้นทางสู่ 5G ไทยและอุปสรรค คาดหมายผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านสื่อสารไร้สายครั้งสำคัญนี้

ปาฐกถาพิเศษ จาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ เลขาธิการ กสทช. ผู้บริหาร Huawei ผู้บริหาร 3 ค่ายโทรคมนาคม

ที่น่าสนใจ คือ วงเสวนา 5G In Thailand : Step to Reality หรือ “แจ้งเกิด 5G ไทย จะต้องทำอย่างไร”

ผู้ร่วมเสวนา นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาฯกสทช. ,ดร.สมเกียรติ์ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI

นายสุเทพ เตมานุวัตร์ จาก AIS ,นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร จาก DTAC, นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ จาก True , ร.ท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจโทรคมนาค

ดำเนินรายการโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคม

การสัมมนา จะมีขึ้นในวันพฤหัสฯ 19 กรกฎาคมนี้ เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ)ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนทาง QR Code