เอพี คว้า “ญาญ่า-ณัฏฐ์ กิจจริต” Brand Ambassadors คนใหม่ ชีวิตดีๆที่เลือกได้

เอพี คว้าตัว “ญาญ่า-ณัฏฐ์ กิจจริต” Brand Ambassadors คนใหม่

นายสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ก้าวต่อไปของการสร้างแบรนด์เอพี ภายใต้วิสัยทัศน์ Empower Living คือต้องมีจุดยืนทางสังคมชัดเจน ต้องกล้าที่จะพูดอะไรที่ใหม่เพื่อตอบโจทย์ หรือช่วยสังคมตามบริบทที่เกิดขึ้น ในวันที่สังคมรู้สึกว่ากำลังรออะไรซักอย่าง ไม่ว่าจะรอให้โรคระบาดครั้งนี้จบลง รอให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลาย รอให้สิ่งที่เรียกว่าความสุขแบบเก่ากลับคืนมา ซึ่งหน้าที่ของแบรนด์ที่ดีควรสร้างคุณค่าและความหมายบางอย่างกับชีวิต มากกว่าการมุ่งขายของเพียงอย่างเดียว จึงเป็นต้นกำเนิด Brand Promise ใหม่ล่าสุดของเอพีภายใต้ประโยคที่ว่า “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ซึ่งเป็นชีวิตดีๆ บริบทใหม่ในปี 2022 คือชีวิตดีๆ ที่ลูกค้าเป็นคนเลือกเอง หน้าที่ของเอพี คือมอบสิ่งต่างๆ ให้ลูกค้าเลือกในสิ่งที่เค้าอยากได้ด้วยตนเอง

นายสรรพสิทธิ์ กล่าวกล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีของแบรนด์เอพีกับการประกาศ Brand Promise อย่างเป็นทางการ โดย ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ จะถูกใช้เป็นแกนหลักในการสื่อสารถึงจุดยืนของแบรนด์เอพี ซึ่งนอกเหนือจากความมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจในความหมายของวิสัยทัศน์ EMPOWER LIVING ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังต้องการสร้างภาพจดจำว่าแบรนด์เอพีเป็นแบรนด์ที่ช่วยเอ็มพาวเวอร์ให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เลือกเองได้ โดยมีเป้าหมายใหญ่คือการนำพาแบรนด์เอพีไปสู่การครองอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลยุทธ์ในการนำพาแบรนด์เอพีให้เป็นแบรนด์ที่ช่วยเอ็มพาวเวอร์ให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เลือกเองได้จะสะท้อนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1. HAPPINESS HAS NO BLUEPRINTS ตอบโจทย์ทุกความปรารถนาในการใช้ชีวิต ที่มากกว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2. INNOVATION FROM YOU FOR YOU นวัตกรรมดีไซน์จากคุณเพื่อคุณ 3. COMMUNITY OF THE FUTURE การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเอ็มพาวเวอร์สังคม ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตที่มากกว่าการส่งมอบความสุข ส่งมอบชีวิตดีๆ ในฐานะดีเวลลอปเปอร์ให้กับลูกบ้าน เพราะในฐานะดีเวลลอปเปอร์ เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่า นอกจากเราจะมีหน้าที่สร้างความสุขให้กับลูกค้าแล้ว เราต้องมีวิชั่นที่จะทำให้กับสังคมด้วย ซึ่งผมคิดว่าหน้าที่ของแบรนด์ที่ดีจะต้องร่วมสร้าง หรือมีส่วนร่วมผลักดันให้สังคมเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป

นายสรรพสิทธิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อสร้างภาพจดจำว่าแบรนด์เอพีเป็นแบรนด์ที่ช่วยเอ็มพาวเวอร์ให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เลือกเองได้ บริษัทฯ จึงเริ่มต้นด้วยการร่วมมือกับทาง GDH สนับสนุนภาพยนตร์ไทยคุณภาพ เรื่อง FAST & FEEL LOVE ซึ่งคีย์สำคัญของการสื่อสาร Brand Promise “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ผ่านแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อย่างภาพยนตร์นั้น เพื่อเอ็มพาวเวอร์ให้ผู้ชมทั่วประเทศได้สัมผัสถึงนิยามของความสุขที่ไม่จำเป็นต้องมีแบบแผน ความสุขที่ทุกคนสามารถเลือกที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง จากนั้นยังได้ต่อยอดเรื่องราวจากภาพยนตร์มาสู่แคมเปญ “ที่ที่มีความสุข แค่นึกถึงก็มีความสุขแล้ว” โดยได้ญาญ่า- อุรัสยา เสปอร์บันด์ และนัท-ณัฏฐ์ กิจจริต มาเป็น AP Brand Ambassadors

นำเสนอมุมมองการสร้างความสุขให้กับชีวิต ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุดของเอพี เพื่อจุดประกายให้ทุกคนในสังคม รับรู้ว่าคุณสามารถ “เลือก” ที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นที่บ้านได้ทุกวัน ซึ่งเอพีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักคิดเล็กๆ ที่สื่อสารในหนัง TVC เรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เอ็มพาวเวอร์ ให้ทุกคนเลือกที่จะสร้างมุมมองความสุขได้ด้วยตัวเอง